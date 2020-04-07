 Истории болезни умерших изымают, а медиков запугивают уголовной ответственностью: оккупанты скрывают факты распространения COVID-19 на Донбассе, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"Представители т.н. "силовых структур" изымают истории болезней умерших и предупреждают медперсонал о привлечении к "уголовной" ответственности за разглашение информации, в т.ч. о том, что большинство инфицированных в течение марта текущего года посещали РФ через неконтролируемые Украины участки границы", - сказано в сообщении.

При этом, как отмечают в украинской разведке, продолжается процесс паспортизации населения.

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"С начала апреля с.г. специальными автобусными рейсами в Ростовской области и в обратном направлении перевезено более 2 тыс. человек", - сообщили в ГУР.

По данным разведки, указанное приводит к ухудшению эпидемиологической ситуации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях