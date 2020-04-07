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 В Украине во время карантина закрылось каждое третье предприятие, около 50% персонала без работы. ИНФОГРАФИКА

29% украинских компаний приостановили свою деятельность на период карантина, 6% полностью закрыли свой бизнес.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Opendatabot.

После двух недель карантина 2500 украинских заведений прекратили работу. Это 63% от всех клиентов компании в Украине. Таким образом, можно предположить, что сейчас в стране не работают примерно 30 000 заведений.

Продажи заведений общественного питания в Украине с 23 по 29 марта сократились в среднем на 73% по сравнению с аналогичным периодом до карантина.

В Украине во время карантина закрылось каждое третье предприятие, около 50% персонала без работы 01

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Цены на аренду недвижимости упали примерно в три раза.

В Украине во время карантина закрылось каждое третье предприятие, около 50% персонала без работы 02

Количество заказов такси упало почти в три раза.

В Украине во время карантина закрылось каждое третье предприятие, около 50% персонала без работы 03

За время карантина в Украине было перенесено более 5 тыс. судебных заседаний. Сейчас часть судебных заседаний переносят на неопределенный срок, а еще часть дел предлагают рассмотреть без участия сторон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не может себе позволить полгода не работать. После Пасхи будем решать, какой из двух сценариев запускать, - Шмыгаль

29% украинских компаний приостановили свою деятельность на период карантина, 6% полностью закрыли свой бизнес. Часть сфер бизнеса осталась совсем без доходов: это развлекательный и транспортный бизнес.

Даже те бизнесы, которым удалось не закрыться, резко теряют прибыль и сокращают штат сотрудников. Треть владельцев бизнеса (преимущественно микро-), заявляют о падении доходов на 90-100% с начала карантина. Эти же предприниматели уволили до 50% штата сотрудников.

Владельцы малого и среднего бизнеса говорят об уменьшении доходов на 25-50% по сравнению периодом до карантина и уже уволили от 10 до 25% работников.

Потери доходов крупных предприятий составляют 10-25%, там прогнозируется сокращение штата на 25% до конца ограничительных мер. Количество вакантных мест тоже падает.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель", - Шмыгаль

Источник: https://censor.net.ua/n3187300
 
 
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Главное ломбарды то работают, они и поднимут страну.
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Та и рошены тоже. Не смущает?
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А что не так с продуктовыми производствами? А ломбарды -это в обычное время скупка краденного, а сейчас эти ломбарды пользуются бедственным положением людей.
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А почему это должно кого то смущать? Работают тысячи продуктовых магазинов а не только магазины Рошен..
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Мало кто подумал о такой незащищённой социальной группе как "менты". Людей на улицах почти нет, машин тоже, а изоляция ещё на месяц. Как выживать уличным шакалам в таких условиях? С кого кормиться? Без поддержки государства в нынешних условиях, в их стаях не исключен каннибализм.
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Юле комушку оставили,чтоб гавкала поменьше
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До тех пор вока прошлогодний урожай картошки не доест и продержится...
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С работающими ломбардами долго...потом правда с голой жопой останется...
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Да какая разница ? 73% - овощи. Сами решили что хотят стать приправой в супчике.
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Зато эпидемия держится в рамках. Скоро можно будет грамотно снимать ограничения, проводя массовое тестирование.
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"В Украине во время карантина закрылось каждое третье предприятие" - це перехідний період від зубожіння до розквіту?!
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и до карантина работы не было, чего горевать то.
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Пусть маску снимет, и покажет что не двойник.
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Какая красота! Чистый листик, в ручке стержень не вышел. Браво. Видимо пишет невидимыми чернилами шифровку для потомков!!!
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на бумаге так же пусто, как и в его голове...
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***** в свое время закарлючки рисовал...а у этого осла не хватило ума даже на это..
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Давай, Буба, выше прыгай под приказы Хозяев. Беня и Фирташ довольны.
На оставленном тобой пепелище навести порядок сможет только настоящая Хунта.
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73 % закончилли эпоху бедности 19 мая,Зеля не звиздел...
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да всем пипец...
общенациональная ответственность...
те выбрали - а те не пристрелили клоуна что бы избежать катастрофы... В Україні під час карантину закрилося кожне третє підприємство, близько 50% персоналу без роботи - Цензор.НЕТ 1407
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Будете вспоминать Пороха да поздно будет...
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Не. Им хоть кол на голове теши. Будут голодать, и проклинать Пороха.
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Да, доходы уменьшились, я ни у кого ничего не прошу.. но когда гений интеллекта виталик фантазирует еще и об остановке личного транспорта, это вообще капец.. лучше б ты не вылазил на экраны
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Надо не платить за тепло, а то обогревать потом некого будет. Тепло-олигархи с нафтогазом не обеднеют и по-справедливости будет, если распределить нагрузку безденежья таким образом.
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хроника катастрофы...
и скоро очевидный дефолт из за провала анти-Коломойского закона...
в неудачное время малороссы выбрали в управление страной клоунов с Квартала - 95...
Как то не сложилось с бутербродами и зарплатой учителям в 4к баксов.. В Украине во время карантина закрылось каждое третье предприятие, около 50% персонала без работы - Цензор.НЕТ 5349

В Украине во время карантина закрылось каждое третье предприятие, около 50% персонала без работы - Цензор.НЕТ 427
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А слуги всюди пхають свої газетки "Боремось!" як вони борються з вірусом.
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Заводи поки що коптять небо, але тихенько.
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Чем отличается Марк нт "эпицентр"от магазинов одежды,или парикмахерких? Закон же один для всех по словах Зебила
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Если военные действие не подняли производство (ведь для войны нужно производить снарягу), то карантин тем более не поднимет. И что планирует власть? Ничего.
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Гарний привід для банкротства В Україні під час карантину закрилося кожне третє підприємство, близько 50% персоналу без роботи - Цензор.НЕТ 6913 І гарний привід для

В Україні під час карантину закрилося кожне третє підприємство, близько 50% персоналу без роботи - Цензор.НЕТ 2960
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