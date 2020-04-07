 В Украине во время карантина закрылось каждое третье предприятие, около 50% персонала без работы. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Opendatabot.

После двух недель карантина 2500 украинских заведений прекратили работу. Это 63% от всех клиентов компании в Украине. Таким образом, можно предположить, что сейчас в стране не работают примерно 30 000 заведений.

Продажи заведений общественного питания в Украине с 23 по 29 марта сократились в среднем на 73% по сравнению с аналогичным периодом до карантина.

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Цены на аренду недвижимости упали примерно в три раза.

Количество заказов такси упало почти в три раза.

За время карантина в Украине было перенесено более 5 тыс. судебных заседаний. Сейчас часть судебных заседаний переносят на неопределенный срок, а еще часть дел предлагают рассмотреть без участия сторон.

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29% украинских компаний приостановили свою деятельность на период карантина, 6% полностью закрыли свой бизнес. Часть сфер бизнеса осталась совсем без доходов: это развлекательный и транспортный бизнес.

Даже те бизнесы, которым удалось не закрыться, резко теряют прибыль и сокращают штат сотрудников. Треть владельцев бизнеса (преимущественно микро-), заявляют о падении доходов на 90-100% с начала карантина. Эти же предприниматели уволили до 50% штата сотрудников.

Владельцы малого и среднего бизнеса говорят об уменьшении доходов на 25-50% по сравнению периодом до карантина и уже уволили от 10 до 25% работников.

Потери доходов крупных предприятий составляют 10-25%, там прогнозируется сокращение штата на 25% до конца ограничительных мер. Количество вакантных мест тоже падает.

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