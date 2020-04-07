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 Япония из-за коронавируса объявила чрезвычайное положение в Токио и еще шести префектурах

Правительство Японии ввело в стране чрезвычайное положение сроком на один месяц в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Премьер-министр Шинзо Абэ объявил чрезвычайное положение 7 апреля во то время как количество новых случаев коронавируса продолжает расти в Японии", - говорится в сообщении.

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Чрезвычайное положение вводится сегодня в полночь по местному времени и продлится один месяц.

Отмечается, что ЧП будет действовать не по всей стране, а только в столице Токио и префектурах Сайтама, Чиба, Канагава, Осака, Хиого и Фукуока.

По данным Worldmeters, в Японии сейчас 3906 случаев нового коронавируса, из них 92 летальных.

Источник: https://censor.net.ua/n3187297
 
 
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Им легче . Они уже лет 20-ть ходят в масках . И что оно им дало ?
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Кто вам такое сказал? Я последний раз был в Токио года 3 назад - в маске там тогда был разве что один из тысячи.
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О, а говорили,что Япония преодолела. Видать, какая-то информация просочилась. Китайцы шухерят? Китайцы ненавидят японцев.
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не преодолел ещё никто. в Японии хорошее правительство но бзделовитый народ. совсем кодекс бусидо забыли. вот ему и ввели, шоб успокоился.
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Зеленский, що ты твориш? Це порушення Конституції, узурпация влади!
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У меня там почти везде друзья есть... Япония из-за коронавируса объявила чрезвычайное положение в Токио и еще шести префектурах - Цензор.НЕТ 5320 Паникёры и Абе достали. Но Бацька и шведы держатся.
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Павел Севярынец

Гэта сёння насупраць рэзідэнцыі Лукі, я ўсё правільна разумею?!

Япония из-за коронавируса объявила чрезвычайное положение в Токио и еще шести префектурах - Цензор.НЕТ 8387
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Ну так ниче - то вся паника закончится как холодильнике повешается мишь, а в кошельке свистнет вошь
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Шведи сидять вдома. Це їхній улюблений розслабон.
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бросьтИ. там просто хорошее правительство. с мозгами.
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Дурак. Там у правительства просто по закону есть один единственный повод для ограничения свободы граждан и введения других карантинных мер - это война. Они просто НЕ ИМЕЮТ ПРАВА объявить карантин. Но правительство Швеции уже подало в Парламент законопроект, позволяющий им ввести карантинные меры в случае необходимости.
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Дурак.
--
Сильнейший аргумент. Плюс поддержка зелёного админа. Остальное - голый вассер.
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В парке змеи , мыши , ёжики , птицы , бомжи , полиция ....
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І що нам з того? В Японії такі самі міліціянти як в нас?
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