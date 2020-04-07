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 Ремонт дорог и метрополитена в Киеве продолжается во время карантина, - Кличко

Ремонтные работы на станциях столичного метрополитена и других важных инфраструктурных объектах продолжаются во время карантина.

Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются ремонтные работы на станциях и перегонах столичного метрополитена. Например, капитально обновлены эскалаторы на станциях "Золотые ворота" и "Майдан Независимости", - отметил он.

Пользуясь тем, что автомобилей на улицах сейчас меньше, дорожные работники ускорили ремонт дорог в городе.

"Например, в начале мая завершим работы на части Борщаговского путепровода. И откроем там движение всеми полосами в направлении центра и начнем ремонт другой половины сооружения", - подчеркнул Кличко.

Кроме того, продолжается строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода, путепровода на улице Богатырской. Продолжается строительство метро на Виноградарь.

Также читайте: Дату открытия метро в Киеве назвать сложно, если вирус будет распространяться так же - ограничения продолжатся, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/n3187295
 
 
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я так понимаю, там только два рабочих с паспортами все дороги строят?
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вот где спортсменам можно с пользой подкачаться !
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