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Все про:Трепак (89) Рябошапка Руслан (357) Офис генерального прокурора (213)

 При Рябошапке нардепы и олигархи не знали через кого "порешать", потому что таких не было, - Трепак

При генпрокуроре Руслане Рябошапке в его ведомстве не было коррупции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью журналисту Дмитрию Гордону экс-заместитель генпрокурора Виктор Трепак.

"Много знакомых приходили и говорили: "Мы не знаем, к кому пойти и решить дело, потому что таких не было... Все эти вещи убрали из прокуратуры. Коррупции в прокуратуре не было", - сказал Трепак, добавив, что даже привыкшие решению вопросов депутаты и олигархи не знали, к кому обратиться.

Из минусов работы своего бывшего начальника Трепак называет отсутствие коммуникации с нардепами: "Нужно было работать, объяснять, говорить".

Кроме того Трепак называет "смешной" причину увольнения Рябошапки из-за отказа подписывать подозрение пятому президенту Петру Порошенко. 

Смотрите также: Когда генпрокурор сказал, что посадит меня, Грицак нанес удар и Шокин упал, - Трепак о конфликте с экс-главой ГПУ. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3187294
 
 
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Сказки деда мазая в лунную ночь! Главный критерий работы прокурора ПОСАДИК! Скоко посадили при рябошапке скоко посадил ты лично? вот такой ваш результат!!
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Щас Венедиктова насажает, таким умникам, как вы на радость, которые о статистике посадок беспокоятся, можете не сомневаться - будет весело.
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У них свои проблемы , у нас свои . Зеля вам много обещал . Не получилось . Я еще год назад знал , что это "квартал" .
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Так а зачем его убрали? Чтоб была коррупция?
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Скорость деградации власти так высока, что уже и невзрачный Рябошапка становится легендарной фигурой. То ли еще будет.
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