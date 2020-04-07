 Те, кто не выходит на связь с мониторинговым центром по соблюдению самоизоляции, будут иметь дело с полицией, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"КГГА создала мониторинговый центр. В группу риска вошли почти 40 тыс. киевлян. Те, кто приехал из стран, где вирус распространялся, и те, кто контактировали с больными. Центр уже совершил 1,5 тыс. результативных контактов для получения информации - звонков и опросов о самочувствии, контактах и пребывании на изоляции. Важный аспект их работы - проверка соблюдения самоизоляции", - подчеркнул он.

"Те, кто отказывается идти на контакт с нашим центром - сто процентов будут иметь дело с правоохранителями", - добавил Кличко.

По его словам, вся информация о киевлянах, которая находится в базе мониторингового центра, защищена и не попадет в открытый доступ.

Также Кличко отметил, что центр будет предоставлять необходимые рекомендации и эмоциональную поддержку.

Напомним, ранее сообщалось, что КГГА создает мониторинговую группу, которая будет собирать информацию о потенциально больных коронавирусом.

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