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 Те, кто не выходит на связь с мониторинговым центром по соблюдению самоизоляции, будут иметь дело с полицией, - Кличко

Киевляне, прибывшие из стран, в которых распространялся коронавирус, должны выходить на связь с мониторинговым центром по соблюдению самоизоляции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"КГГА создала мониторинговый центр. В группу риска вошли почти 40 тыс. киевлян. Те, кто приехал из стран, где вирус распространялся, и те, кто контактировали с больными. Центр уже совершил 1,5 тыс. результативных контактов для получения информации - звонков и опросов о самочувствии, контактах и пребывании на изоляции. Важный аспект их работы - проверка соблюдения самоизоляции", - подчеркнул он.

"Те, кто отказывается идти на контакт с нашим центром - сто процентов будут иметь дело с правоохранителями", - добавил Кличко.

По его словам, вся информация о киевлянах, которая находится в базе мониторингового центра, защищена и не попадет в открытый доступ.

Также Кличко отметил, что центр будет предоставлять необходимые рекомендации и эмоциональную поддержку.

Напомним, ранее сообщалось, что КГГА создает мониторинговую группу, которая будет собирать информацию о потенциально больных коронавирусом.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187290
 
 
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Кличко, успагойся, никто ещё тебя огнетушителем по голове бить не собирается.
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Держава у смартфоні, а влада у нужнику.
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Массовый психоз и пандемия страха в стране ничего общего с борьбой типа коронвирусом не имеют.Астанавитесь...
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В Москве уже погромы и грабежи магазинов....Не доводите Народ до отчаяния...еще есть время остановиться...
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караваны подвод с голодными и обездоленными устремились в сторону границы с Украиной .. Астанавитесь !
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так было в 1932-33 году..Быдло рюсскае заезжало сюда в пустые украинские хаты..умерших от голода украинцев...
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Я читаю и смотрю ,Ютьюб..какие нафик ссылки...
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не смотрите кацапские каналы - в изоляции они сами себе пистеть начали..
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я бы из принципа не выходил на связь, почему кто-то должен доказывать что он не верблюд, пусть они доказывают, ходят-проверяют. у нас презумпция невиновности
а штрафы обжаловать в суде до суда по правам человека и стрясти с них пачку евро каждому
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Неплохо так отрабатываю диджитализованную концлагеризацию всей страны! Те, кто не выходит на связь с мониторинговым центром по соблюдению самоизоляции, будут иметь дело с полицией, - Кличко - Цензор.НЕТ 7121
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Обложили бедных людей со всех сторон: корона, менты и еще и боксер
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