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 Киевские новости, Общество
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 За нарушение карантина в Киеве выписали 574 админпротокола. По первым пяти в бюджет уже взыскали 91,8 тыс. грн, - Кличко

Полиция города Киева составила уже 574 административных протокола на нарушителей ограничительных мер. По первым пяти в бюджет взыскано 91 800 гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Также возбудили одно уголовное производство за подвержение лица опасности заражения вирусом. И три уголовных производства за нарушение карантинных ограничений", - подчеркнул мэр Киева.

Кличко напомнил, что в городе работает Мониторинговый центр по противодействию распространению COVID-19, который создала власть. В группу риска, которую контролирует центр вошли почти 40 000 киевлян. Это те, кто прибыл из стран с большим распространением вируса, и те, кто контактировал с больными.

"На сегодня мониторинговый центр уже осуществил почти полторы тысячи результативных контактов для получения информации. - Звонков и опросов о самочувствии, пребывание в самоизоляции, о контактах за последние дни. Далее специалисты центра предоставляют рекомендации или необходимую помощь. В том числе и эмоциональную поддержку или психологическую помощь, - сказал мэр. - Важный аспект работы центра - мониторинг соблюдения определенными категориями правил самоизоляции или обсервации. Те, кто отказывается идти на контакт с центром, 100 процентов будут иметь дело с правоохранителями", - подчеркнул Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За первые сутки усиленного карантина составлено 192 админпротокола, - Нацполиция

Он отметил, что информация о киевлянах, которые находятся в базе мониторингового центра - защищена и не попадет в открытый доступ.

"Это относительно тех псевдо-списков, которые сегодня "гуляют" по сети", - отметил Кличко.

Он также добавил, что Мониторинговый центр в своей работе использует опыт работы подобных центров в Сингапуре и Сеуле. И работает, чтобы, определив группы риска и их контакты, максимально предотвратить распространение заболевания.

Источник: https://censor.net.ua/n3187287
 
 
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Туристична агенція "Поїхали з нами": гарячі тури усього від 17000₴ ☀️🌴

За нарушение карантина в Киеве выписали 574 админпротокола. По первым пяти в бюджет уже взыскали 91,8 тыс. грн, - Кличко - Цензор.НЕТ 4399
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За нарушение карантина в Киеве выписали 574 админпротокола. По первым пяти в бюджет уже взыскали 91,8 тыс. грн, - Кличко - Цензор.НЕТ 5986 Вот вам и подъём экономики. Может, ну его нахер, это МВФ? На штрафах выедем.
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В Кривом Роге пятеро пациентов с коронавирусом идут на поправку
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Это хитрая тактика Вяликого Зе! Оштрафует весь народ, и выплатит долг МВФ. А мы, дураки, не постигли его великую стратегию!
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Туристична агенція "Поїхали з нами": гарячі тури усього від 17000₴ ☀️🌴

За нарушение карантина в Киеве выписали 574 админпротокола. По первым пяти в бюджет уже взыскали 91,8 тыс. грн, - Кличко - Цензор.НЕТ 4399
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Не многовато экскурсоводов на одну тушку?
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Вот вам и подъём экономики. Может, ну его нахер, это МВФ? На штрафах выедем.
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Жарти жартами , але нам дійсно треба було вводити штрафи по ділу ще році так в 2014. Я не про карантин, а про штрафи за окурок не в урну (100 євро), за харкання на асфальт чи сємушкі (100 євро) і за обсцикування дворів (1000 євро).
Тоді б і бюджет поповнили (в 2014 це було ой як треба), і бидло приструнили б!

Приблизно такі штрафи ввели прибалти в 90-х і дуже швидко приструнили своїх "нєграждан"...
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Це до першого випадку поки тебе по беспрєлу не запакують і не випишуть штраф 17 тисяч гривень. Потім інше будеш кричати. Всі проблеми країни або поповнення бюджету не вирішаться тільки введенням штрафів. Бо є продажні мусора від верху до низу, є продажні чиновники від верху до низу, подажні судді від верху до низу, і т.д.
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1) Я проти нинішніх штрафів за 17 тис... Що занадто, то не здраво!
2) У нас штрафи за куріння в громадських місцях ще з часів Юща. Сильно пакували по бєзпрєдєлу за ці 10 років? Навіть при янику?
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ЕС выделила Прибалтике офуеннные деньги на обустройство ватерклозетов и канализации.
Иначе - бегали бы по сей день в лопухи.
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Емм, Прибалтика і при совку була як Європа... У мене хресна там жила тоді. У Ризі є квартира-музей побуту початку ХХ ст., там уже і ватерклозет і каналізація. От як не знаєш, то краще мовчи, москалику!
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Мда, уж...ах Моська знать она сильна, коль лает на Слона или зачем сеять и убирать, деньги они же на земле (плоский вариант) валяются: тока нагнися и подыми...... Эххх, кукурузники За нарушение карантина в Киеве выписали 574 админпротокола. По первым пяти в бюджет уже взыскали 91,8 тыс. грн, - Кличко - Цензор.НЕТ 2132
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Кому пандемия, а кому бабло состричь)
А за что люди жрать будут, после уплаты штрафа?
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...оце коли ПОВНА безпорадність СИСТЕМИ .. починають видавати Посібники і ЗАБОРОНЯТИ і обмежувати .. це усе .................................................Люди НЕйдуть до Лікарів .. САМОлікування .. до краю .. Де Ви були коли БАНДА порошенка-вальцмана в 2017 ЗНИЩУВАЛА СЕС .. де .. ? .. де... де..
ulia Meruňka
4 квітня о 23:16
"Коронавірус в Чехії! Не можу не написати, як до трагедії, яка так несподівано вразила весь світ поставилися в Чехії, респект і повагу керівництву країни!
* Проїзд в період карантину повністю безкоштовний, незалежно від того, міський транспорт або міжміський. Транспорт ходить чітко за графіком.
* Всім підприємцям держава одноразово надало допомогу в розмірі 25 000 крон (приблизно 26 000 грн)
* Дають відстрочку на 6 місяців на всі кредити і іпотеки
* Магазини переповнені продуктами, на всі знижки 30-50%, черг немає!
* Бензин в період карантину подешевшав на 40%
* Якщо не ходиш на роботу, сидиш вдома на карантині, отримуєш 80% зарплати, дрібниця, але приємно
Можливо, про щось я ще забула написати, але одним словом, відчувається, що держава робить все, щоб максимально забезпечити населенню захист і комфорт в період карантину. Так, ми ходимо в масках, але і їх отримуємо безкоштовно, що теж не можу не відзначити, знаючи як це зараз сумно в Україні. Дуже хотілося б, щоб так як у нас було скрізь, а особливо в рідній Україні! "
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Успокойтесь, СЭС не была лечебной структурой. Только бабло стригли с проверок предприятий.
Их функции распределены между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины (вопросы, касающиеся всего пути пищевых продуктов к потребителю) и Министерством здравоохранения Украины (вопросы, касающиеся общественного здоровья). Контролирующая функция бывшей СЭС перешла в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Хватит истерить уже.
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Цікаво, скільки із них оскаржать постанови в суді??
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Так Варчено сказал . что первый день только предупреждали.Это решили экономику Аваковским методом поднять.
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Украина помогает своим запертым и безработным гражданам как может...

Собирает баблишко с барашков...
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пипец...
представляю скольких не богатых людей эти штрафы бросили в нищету...
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психологическое давление от них ещё хуже. просто сидя на диване не так просто посчитать смерти. но они есть.
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знаю, поэтому за него и голосовал. точнее, был дружбаном в мае 2014-го...
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А как так быстро поступили деньги вбюджет? Есть процедура обжалования. подачи в суд,взыскания.Или у нас в стране уже полный безпредел?
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Иду. В маске, правда без собаки.В Эпицентр, через пустырь.На машине облом было.Навстречу два тела в погонах, с масками наперекосяк.
-Куда идем? Ваши документы
-Пожалуйста, паспорт.Но-но руками не трогать, может они у вас с короной.
-Показывайте так.
-А вы отойдите на два метра от меня и смотрите.
-А чего это так?
-Согласно правилам карантина
-А мы с двух метров не видим
-Дык не мои проблемы, что Аваков слепых в патрульные понабирал.
В общем довел бедняг до кипения, хорошо? что разговор записывал, да и свидетели недалеко стояли
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да это вообще незаконно, "карантин", Антиколорадос смотрел. рада нарушила конституцию.... ой, о чем я говорю?
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И кто после этого даже с симптомами даст об этом знать ? Помощи вам никакой не дадут, а вот под надзор посадят, а если высунетесь, так и штраф огромный заплатите, и поскольку к вам будут приезжать контролировать то и соседи все узнают. Естественно что заболевшие люди будут теперь скрывать что болеют, разнося заразу. Учень "мудрое" поведение власти.
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