 За нарушение карантина в Киеве выписали 574 админпротокола. По первым пяти в бюджет уже взыскали 91,8 тыс. грн, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.
"Также возбудили одно уголовное производство за подвержение лица опасности заражения вирусом. И три уголовных производства за нарушение карантинных ограничений", - подчеркнул мэр Киева.
Кличко напомнил, что в городе работает Мониторинговый центр по противодействию распространению COVID-19, который создала власть. В группу риска, которую контролирует центр вошли почти 40 000 киевлян. Это те, кто прибыл из стран с большим распространением вируса, и те, кто контактировал с больными.
"На сегодня мониторинговый центр уже осуществил почти полторы тысячи результативных контактов для получения информации. - Звонков и опросов о самочувствии, пребывание в самоизоляции, о контактах за последние дни. Далее специалисты центра предоставляют рекомендации или необходимую помощь. В том числе и эмоциональную поддержку или психологическую помощь, - сказал мэр. - Важный аспект работы центра - мониторинг соблюдения определенными категориями правил самоизоляции или обсервации. Те, кто отказывается идти на контакт с центром, 100 процентов будут иметь дело с правоохранителями", - подчеркнул Кличко.
Он отметил, что информация о киевлянах, которые находятся в базе мониторингового центра - защищена и не попадет в открытый доступ.
"Это относительно тех псевдо-списков, которые сегодня "гуляют" по сети", - отметил Кличко.
Он также добавил, что Мониторинговый центр в своей работе использует опыт работы подобных центров в Сингапуре и Сеуле. И работает, чтобы, определив группы риска и их контакты, максимально предотвратить распространение заболевания.
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Тоді б і бюджет поповнили (в 2014 це було ой як треба), і бидло приструнили б!
Приблизно такі штрафи ввели прибалти в 90-х і дуже швидко приструнили своїх "нєграждан"...
2) У нас штрафи за куріння в громадських місцях ще з часів Юща. Сильно пакували по бєзпрєдєлу за ці 10 років? Навіть при янику?
Иначе - бегали бы по сей день в лопухи.
А за что люди жрать будут, после уплаты штрафа?
ulia Meruňka
4 квітня о 23:16
"Коронавірус в Чехії! Не можу не написати, як до трагедії, яка так несподівано вразила весь світ поставилися в Чехії, респект і повагу керівництву країни!
* Проїзд в період карантину повністю безкоштовний, незалежно від того, міський транспорт або міжміський. Транспорт ходить чітко за графіком.
* Всім підприємцям держава одноразово надало допомогу в розмірі 25 000 крон (приблизно 26 000 грн)
* Дають відстрочку на 6 місяців на всі кредити і іпотеки
* Магазини переповнені продуктами, на всі знижки 30-50%, черг немає!
* Бензин в період карантину подешевшав на 40%
* Якщо не ходиш на роботу, сидиш вдома на карантині, отримуєш 80% зарплати, дрібниця, але приємно
Можливо, про щось я ще забула написати, але одним словом, відчувається, що держава робить все, щоб максимально забезпечити населенню захист і комфорт в період карантину. Так, ми ходимо в масках, але і їх отримуємо безкоштовно, що теж не можу не відзначити, знаючи як це зараз сумно в Україні. Дуже хотілося б, щоб так як у нас було скрізь, а особливо в рідній Україні! "
Их функции распределены между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины (вопросы, касающиеся всего пути пищевых продуктов к потребителю) и Министерством здравоохранения Украины (вопросы, касающиеся общественного здоровья). Контролирующая функция бывшей СЭС перешла в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Хватит истерить уже.
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Собирает баблишко с барашков...
представляю скольких не богатых людей эти штрафы бросили в нищету...
-Куда идем? Ваши документы
-Пожалуйста, паспорт.Но-но руками не трогать, может они у вас с короной.
-Показывайте так.
-А вы отойдите на два метра от меня и смотрите.
-А чего это так?
-Согласно правилам карантина
-А мы с двух метров не видим
-Дык не мои проблемы, что Аваков слепых в патрульные понабирал.
В общем довел бедняг до кипения, хорошо? что разговор записывал, да и свидетели недалеко стояли