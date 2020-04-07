 Приложение для контроля режима обсервации и самоизоляции запущено: его неиспользование будет облагаться штрафом, - Федоров

"В течение дня на протяжении 14 дней человеку будет приходить до 10 push-сообщений. Нужно будет сделать свое фото, и во время осуществления фотографии будет включаться геолокация. Если будет нарушен режим карантина, а неиспользование приложения по сути будет нарушением режима карантина, то уже существуют определенные урегулированные суммы штрафов, которые человеку нужно будет заплатить", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр цифровой трансформации также отметил, что в настоящее время есть три целевые аудитории приложения: люди, вернувшиеся из-за границы и подлежащие обсервации; заболевшие и находящиеся на домашнем лечении, а также лица с подозрением на коронавирусную болезнь.

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Кроме того, на сайте Минцифры отмечается, что в приложении "Дия" также будет доступен сервис push-сообщений, которые будут предоставлять актуальную информацию о текущем состоянии дел по противодействию коронавирусу в Украине. Через сервис украинцам станут доступны сообщения об актуальных решениях правительства, о вводимых ограничивающих мероприятиях и условиях карантина, а также практические рекомендации относительно того, как обезопасить себя и своих близких от заражения.

"Если у вас не стоит автообновление приложений, обновите "Дию". Новый релиз. Первая новость — добавили функцию информирования через уведомления про коронавирус. Не будем пушить каждый день. Только новости, которые являются крайне важными", - написал Федоров в своем Телеграм-канале, комментируя новые функции "Дии".