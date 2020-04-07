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 Политика Украины
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 Приложение для контроля режима обсервации и самоизоляции запущено: его неиспользование будет облагаться штрафом, - Федоров

Мобильное приложение для контроля режима обсервации и самоизоляции запущено, его неиспользование будет приравниваться к нарушению режима и повлечет наложение штрафов, сообщил вице-премьер министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"В течение дня на протяжении 14 дней человеку будет приходить до 10 push-сообщений. Нужно будет сделать свое фото, и во время осуществления фотографии будет включаться геолокация. Если будет нарушен режим карантина, а неиспользование приложения по сути будет нарушением режима карантина, то уже существуют определенные урегулированные суммы штрафов, которые человеку нужно будет заплатить", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр цифровой трансформации также отметил, что в настоящее время есть три целевые аудитории приложения: люди, вернувшиеся из-за границы и подлежащие обсервации; заболевшие и находящиеся на домашнем лечении, а также лица с подозрением на коронавирусную болезнь.

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Кроме того, на сайте Минцифры отмечается, что в приложении "Дия" также будет доступен сервис push-сообщений, которые будут предоставлять актуальную информацию о текущем состоянии дел по противодействию коронавирусу в Украине. Через сервис украинцам станут доступны сообщения об актуальных решениях правительства, о вводимых ограничивающих мероприятиях и условиях карантина, а также практические рекомендации относительно того, как обезопасить себя и своих близких от заражения.

"Если у вас не стоит автообновление приложений, обновите "Дию". Новый релиз. Первая новость — добавили функцию информирования через уведомления про коронавирус. Не будем пушить каждый день. Только новости, которые являются крайне важными", - написал Федоров в своем Телеграм-канале, комментируя новые функции "Дии".

Источник: https://censor.net.ua/n3187286
 
   
 Топ комментарии
 
помоему они вообще окуели, а если вырубился свет и телефон разрядился, а если человек хочет поспать... нет, он должен фотки делать и дежурить на телефоне. что дальше - прикуют к батарее? и на основании каких законов подобное извращение делается
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Гоподи які ж ідіоти при владі..73% ви кого до влади привели ?
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Жаль, что Джордж Оруэлл (1984) не дожил до внедрения своей антиутопии в нашу реальную жизнь.
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Наші копіюють Польщу з відставанням в декілька днів
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помоему они вообще окуели, а если вырубился свет и телефон разрядился, а если человек хочет поспать... нет, он должен фотки делать и дежурить на телефоне. что дальше - прикуют к батарее? и на основании каких законов подобное извращение делается
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А еще есть FakeGPS - пусть передает расположение где-то из глубин Афганистана
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искать тебя будут не в глубине Афганистана, а по месту, указанному тобой при обсерации. Приложение для контроля режима обсервации и самоизоляции запущено: его неиспользование будет облагаться штрафом, - Федоров - Цензор.НЕТ 3061
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Не обязательно жить по месту обсерации. Пусть мобила лежит, передает GPS и данные на соту, а раствориться в большом городе проще простого, нелегальные мигранты в Европе подтвердят.
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за злостное несоблюдение ещё и почки отобьют. Приложение для контроля режима обсервации и самоизоляции запущено: его неиспользование будет облагаться штрафом, - Федоров - Цензор.НЕТ 7549 а в тюряге туберкулёзом заразят. у нас тут всё гуманно. Приложение для контроля режима обсервации и самоизоляции запущено: его неиспользование будет облагаться штрафом, - Федоров - Цензор.НЕТ 638
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Ну пусть спускают полицейский бюджет на ОРМ по каждому беглецу из электронного концлагеря, кто против-то
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А тепер питання - скільки людей зможуть його налаштувати?)
Щоб його не бачив захист, треба рут права і ручна інтеграція в прошивку. Багато так зможуть зробити?)
Це звичайно якщо вони зроблять захист хоча б як на рівні ігор.
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На Android 8 элементарно и не требуются даже рут-права, достаточно включить developer mode (что делается элементарно). И всё, можно подсовывать шутам что угодно
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А смартфон держава теж дасть? Як діти малі.
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Вы хотите сказать на турпутевки хватило бабла, а на смарт никак ?
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Я хочу сказати що після цього ідіотизму сімки багатьох обсервованих опиняться у звичайних мобільних телефонах. Далі що?
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Главное, чтобы они не пошли дальше в своих желаниях контролировать.
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Вообще охренели .
Они так , под шумок вируса , коровье ботало каждому на шею прикажут одеть , вместо того , чтобы лечить .
Оно так и проще , и дешевле , и смешней .
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- Цак одень, и в папелаце сиди. Пацак.
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не парься, для упорантов есть вариант - похоронить. Это еще проще.
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Жаль, что Джордж Оруэлл (1984) не дожил до внедрения своей антиутопии в нашу реальную жизнь.
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Только для пенсионеров не вводите это приложение: з@**** насмерть переспросами где и что нажимать. Вертикаль исполнительной власти просто рухнет
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посадите каждому у двери мента, заодно и за продуктами будет бегать, чем гонять их патрулировать парки...
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скоро:
Если у вас не установлено приложение "Дия" - штраф 100500 тысяч гривен.
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Користуюсь НОКИА-1100...яка геолокація ? Люблю цей мобільник із-за простоти та батерея більше 10 суток тримає...
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Ага.. А на основании чего штраф? С моим телефоном кто то ушел... Это моя собственность и я имею право передать во временное пользование эту вещь кому угодно... и потом мне его вернули...
Это моя собственность! И НИКТО не имеет право заставить меня, что либо устанавливать в телефон(как то изменять).
Глупые ЗЕ!
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Гоподи які ж ідіоти при владі..73% ви кого до влади привели ?
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Дик у 90% пенсіонерів зараз телефони не кращі і так)))
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ну,то теперь можно вместо шарика с бобиком продать и заплатить за комирне Приложение для контроля режима обсервации и самоизоляции запущено: его неиспользование будет облагаться штрафом, - Федоров - Цензор.НЕТ 5722
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не иначе смартфоны будут раздавать пенсионерам и другим особенным людям. Иначе Федоров окажется просто брехуном.
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раздать-то четверть проблемы Приложение для контроля режима обсервации и самоизоляции запущено: его неиспользование будет облагаться штрафом, - Федоров - Цензор.НЕТ 6793.надо еще бригады цифровиков по бабкам послать,обучать делать селфи.причем с первого раза точно не получится
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вообще если чел сидит дома и не отвечает, то это не нарушение карантина... как они собрались это в суде протаскивать. надо чтоб те кто может позволить адвоката их забодали в судах и отсудили компенсации
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Самоконтроль за самоізоляцією, а в разі захворювання - самолікування. Все самі.
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В мене в 1985 році було важке поранення і контузія голови (в одній країні інтернаціональний борг відробляв). Я не маю точної координації рухів і смартфоном фізично не можу користуватись. То за що мене штрафануть ?
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Речь здесь идет о тех, кто вернулся из-за границы.
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Так вот она, страна в смартфоне...
Осталось велосипеда всем дождаться.
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а если скажут, что чел с утра должен встать на перекличку в приложении, потом выложить видео как он моет руки не менее получаса, потом выпить подряд десять экспериментальных препаратов, потом успеть сганять за продуктами - 5 минут время пошло, потом прослучать лекцию авакяна шмыгла про вирус и комендантский час, потом ролик зелоха в качестве политинформации, потом уборка квартиры хлоркой на камеру, вечерняя поверка в телефоне... все, день прошел.
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Пробачте але дальше вже стриматись не має сил..ЗЕЛЕНСЬКИЙ ІДИ В СРАКУ !
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евреи в израиле и то остроумнее к проблеме подошли-звонят обсервирующемуся ,просят выйти на балкон ,подлетает дрон и делает фотку.
и наши недоевреи решили все делать руками и деньгами заболевших...
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Серега Петров хмуро натянул маску и стал перебирать висящие в гардеробе светоотражающие жилеты. Красный, желтый, зеленый, синий… Он все время путался в цветовой дифференциации жилетов, потому скосил глаза на листок бумаги, приколотый к стене. «В магаз - желтый!» - было написано на нем, и Серега, взяв желтый жилет, вышел из квартиры.
Он работал электриком в городских «Энергосетях», дежурил сутки через трое, и считал, что ему повезло. В стране работали только предприятия систем жизнеобеспечения, органы власти и силы правопорядка, взявшие на себя обеспечение населения продуктами и услугами, так что не удивительно было видеть в ленте Инстаграма сплошь стриженные под ноль головы - парикмахеры Росгвардии иначе не умели.
В общем, Сереге повезло, он получал зарплату, а не пандемийное пособие, а значит - мог иногда побаловать себя колбасой, сыром и бананами. Впрочем, он, как и все, выбирал гречку и картошку, а сэкономленные деньги предпочитал тратить на алкоголь.
- Гражданин! - раздался оклик.
Серега протянул руку, на запястье которой синела свежая татуировка куар-кода. Пискнул сканер, полицейский удовлетворенно кивнул и достал планшет.
- Аккаунт в Инстаграме!
- Serega1980, - мрачно ответил Петров. Он уже понимал, что будет дальше.
Полицейский крутил ленту профиля Сереги.
- Так, позавчера нет фотографий. Почему?
- Бухал, - честно сказал Серега. - Не хотел свою пьяную рожу на весь мир выкладывать.
- Гражданин Петров! - строго сказал полицейский. - Согласно указу Президента РФ за номером 435 вы обязаны трижды в день выкладывать свое фото в Инстаграм с привязкой по геолокации и временной отметкой!
Он полистал ленту еще немного вниз.
- Ладно, вижу, в этом месяце только один день пропущен, так что обойдемся предупреждением. Куда направляетесь?
Серега ткнул пальцем в желтую ленту жилета.
- Куда направляетесь? - повторил вопрос сержант.
- Направляюсь за покупкой продуктов в ближайший к месту проживания магазин, - привычно протараторил Серега. - Таковым является магазин «Люкс» по адресу: улица Лесная, дом 35. Цвет жилета соответствует цели выхода из самоизоляции.
Система цветовой дифференциации, введенная пару месяцев назад, должна была сократить число выходов граждан на улицу без конкретной цели и ужесточить их дисциплину. Каждый получил набор светоотражающих жилетов: желтый - для похода в магазин, красный - чтобы дойти до места работы, синий - вынести мусор, зеленый - выгулять собаку.
Как раз в зеленом жителе мимо них прошла женщина, ведущая на поводке бигля. Ошейник пса подмигивал встроенным чипом, бигль весело рвался с поводка, вертя башкой направо-налево.
- Бибик, не крутись! - говорила женщина. - Бибик, просто пописай и пойдем домой. Мы не гулять вышли, Бибик.
Пес в ответ гавкнул, чем вспугнул ворону, взлетевшую с кучи мусора, рванулся за ней и вырвал поводок из рук хозяйки.
- Бибик! - закричала женщина.
Бибик весело бежал за вороной, когда на его ошейнике запищал предупреждающий сигнал. Раздался треск, пса выгнуло дугой и шмякнуло об землю. Запахло паленой шерстью.
- Бибик! - женщина подбежала к собаке. - Бибик, дурак!
Собака в ответ конвульсивно дернула лапой и обмочилась.
- Ну, вот и пописал, - хмыкнул полицейский.
Серега впервые видел в действии систему «Периметр». Ее ввели, чтобы прекратить спекуляции, связанные с выгулом собак. Через интернет находчивые граждане сдавали собак в аренду, чтобы любой желающий мог выходить на улицу, прикрываясь необходимостью выгулять животное. В ответ власти установили на домах «Периметр» - систему, к которой были привязаны все собаки, живущие в этом самом доме. Они получали ошейники с GPS-навигаторами, система отслеживала их перемещения, а стоило тем удалиться от дома больше, чем на сто метров, била их током. Каждый пес снабжался индивидуальным ошейником, электрический разряд рассчитывался, исходя из веса животного, и должен был парализовать пса после удара.
Конечно, как и все, что делалось поспешно, оно не всегда работало так, как надо. Серега вспомнил ролик, виденный им в Ю-Тубе, где какая-то «блогерка» надела на своего йоркшира ошейник для мастиффа, и «Периметр» оставил от собачонки только обугленную тушку.
Тем временем женщина волокла обмякшую собаку к подъезду и едва не попала под копыта выскочившей из-за угла лошади. На лошади восседал человек в форме, папахе и с нагайкой в руке. Высокие сапоги, эполеты и погоны выдавали в нем как минимум есаула войска казачьего имени великомученика Льва Лещенко.
Следом выехало с десяток казаков, они патрулировали улицы, помогая силам правопорядка выявлять нарушителей. Судя по зеленой форме, это были вегано-казаки, те, что охотились за любителями шашлыков на свежем воздухе. У есаула на поясе болтались три шампура, значит, как минимум, три группы анти-карантинщиков попали под его горячую руку. Есаул поглядел на Петрова и пафосным жестом огладил пышные усы.
- А эти почему не в масках? - спросил Серега.
- Их хранит Святой Дух Русский и Благодать Молитвы, - ответил сержант.
Серега посмотрел вслед колонне всадников, два последних казака постоянно кашляли и крестились.
Следом за казаками из-за угла вырулил БТР. На броне сидели два росгвардейца и крутили головами по сторонам. БТР лениво выкатился на перекресток, башенка повернулась и вечернюю тишину разрезала пулеметная очередь.
- Бродячие собаки, - пояснил сержант. - Позавчера женщина за хлебом выходила, на обратном пути наткнулась на стаю. Сожрали и хлеб, и бабу. Теперь зачищаем ваш район.
Полицейский протянул Сереге документы, махнул курсанту и патруль пошел вдоль дома. Серега спрятал документы и зашагал в противоположную сторону.
Вернувшись домой, он вышел на балкон и посмотрел на темный город. В воздухе медленно кружился первый снежок. Наступал ноябрь 2020-го года.
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С каким сладострастием эта банда вытирает об людей ноги. Хотя... 73% показали, что об них можно...
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За скотом нужно следить и подглядывать !
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Недолугі зебобіки вперто продовжують перевіряти терплячість українців.
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Когда-то подобным образом работали такие замечаельные организации как Гестапо, НКВД, Штази. Маразм крепчает. Власть вместо своих прямых обязанностей играется в диктатуру, и присваевает себе полномочия которыми ее никто не наделял. Вперед, к победе коммунизьма, построим свою Северную Корею.
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Розумно. Мені подобається. Головне не перетнути межу і не скотитись потім в повністю тоталітарне гавно.
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Це додатково ускладнить життя хворим,і здоровим теж
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хотят свои заботы переложить на других, на больных. сами проверяйте если вам надо уроды
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