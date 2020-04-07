 "Исключений для бодибилдеров, моржов и остальных суперактивных нет", - Кличко о закрытии спортплощадок в столице

Об этом он сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
Кличко попросил прекратить тренировки на свежем воздухе, а заниматься дома, как это делает он сам.
"Мне тоже не хватает занятий спортом. Я сейчас занимаюсь дома. Если спортсмены думают, что они более защищенные от вируса, чем остальные, это не так. Те, кто боятся потерять свою суперформу должны понять: пренебрегая правилам вы рискуете потерять здоровье или даже жизнь. И ограничения правительства касаются всех, исключений для бодибилдеров, моржей и остальных суперактивных нет. Даже профессиональные спортсмены прекратили свои тренировки, даже Олимпийский игры в Токио перенесли", - отметил мэр столицы.
Напомним, ранее на съемочные группы двух телеканалов напали во время съемок сюжетов о нарушении карантина на спортполщадке в столичном Гидропарке.
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а простые смертные должны сидеть в своих квартирах целыми днями и слушать шум спускаемой воды в унитазах соседей..
П.С. у меня свой дом, двор и сад - мне тех кто в улейях живет жалко..
хотя.... Виталю не спасти уже - походу коронка делает из тупого чувака - короночувака, придурок - метро закрыл, а в маршрутках - полный шансон, наперлись люди из-за твоего решения(высера/приказа) закрыть метро.... да.... зараженных стало не совсем лишь больше.....
тебе еще и ЕСПЧ выдвинет иски. у нас же все через любимый "орган" русни - через т.н. "жопу" делают.
Ты - Сделал. И да - советую людям массовыми исками вразу..млять этих .... в плохом смысле.... мужиков.
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или его оштрафовали за то что он плавал не в маске?