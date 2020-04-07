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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
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 "Исключений для бодибилдеров, моржов и остальных суперактивных нет", - Кличко о закрытии спортплощадок в столице

Мэр Киева Виталий Кличко напомнил, что ограничения, введенные Кабмином в связи с коронавирусом, касаются каждого.

Об этом он сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Кличко попросил прекратить тренировки на свежем воздухе, а заниматься дома, как это делает он сам.

"Мне тоже не хватает занятий спортом. Я сейчас занимаюсь дома. Если спортсмены думают, что они более защищенные от вируса, чем остальные, это не так. Те, кто боятся потерять свою суперформу должны понять: пренебрегая правилам вы рискуете потерять здоровье или даже жизнь. И ограничения правительства касаются всех, исключений для бодибилдеров, моржей и остальных  суперактивных нет. Даже профессиональные спортсмены прекратили свои тренировки, даже Олимпийский игры в Токио перенесли", - отметил мэр столицы.

Напомним, ранее на съемочные группы двух телеканалов напали во время съемок сюжетов о нарушении карантина на спортполщадке в столичном Гидропарке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком и Шевченковском районах. КАРТА

Источник: https://censor.net.ua/n3187285
 
   
 Топ комментарии
 
Если вас задержали за пробежку, скажите, что вы бежали в ломбард.
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Одна собака имеет право выгуливать в парке одного человека - на поводке, в наморднике, с документами.
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Идиот не тот, кто делает ошибки, а тот, кто их не желает исправлять: "В одесских трамваях и троллейбусах разрешили занимать все сидячие места" - логика решения совершенно непонятна. Почему в парках гулять нельзя, а набиваться в трамваи можно?
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логика понятна: тотальный ментовской контроль в парках затратен.
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а с аквалангом можно нырять без моржОВ?)
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Если вас задержали за пробежку, скажите, что вы бежали в ломбард.
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Краще скажіть, що прямуєте у відділок оформлювати заяву на вкрадений паспорт...
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Гулять в парке нельзя . Можно бесконечно долго гулять по АТБ .
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гуляти неможна, а іти в ломбард через парк?
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дискуссионный вопрос. правозащитники говорят, что можно. но мусора ведь не правозащитники... "Исключений для бодибилдеров, моржов и остальных суперактивных нет", - Кличко о закрытии спортплощадок в столице - Цензор.НЕТ 94
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Нда... не думал... я о нём думал лучше... А он труслив и с холопским душком-с... "Исключений для бодибилдеров, моржов и остальных суперактивных нет", - Кличко о закрытии спортплощадок в столице - Цензор.НЕТ 1850
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моржов?! ахахахахахахахаххахахахахахахахахахах
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"цензору" нужно либо ый дописать, либо начать уже наконец-то редактировать.
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Одна собака имеет право выгуливать в парке одного человека - на поводке, в наморднике, с документами.
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Моржов? Это что-то новое. Кто прародитель "моржов" - Кличко или не выспавшийся редактор цензора?
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Бодибилдеры напоминают ботоксных баб. Цель одна и та же.
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И олимпиада пройдёт в онлайн-режиме...
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А ЗАЧЕМ ДЕБИЛА С ОТБИТЫМИ МОЗГАМИ ИЗБРАЛИ МЭРОМ ?
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лучше нету того света...где акация цветьоть
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Підозрюю, що в Кличка таки є свій спортивний майданчик, басейн і тренажерна зала.
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не подозревай - так и есть...
а простые смертные должны сидеть в своих квартирах целыми днями и слушать шум спускаемой воды в унитазах соседей..

П.С. у меня свой дом, двор и сад - мне тех кто в улейях живет жалко..
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А от купався б в масці і з собакою з водійським посвідченням в плавках - то нічого йому б не було
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Виталь, побоксируй дома.... только не с женой, там и пальца джэбом хватит. не не говори то что всегда.... просто - иди на самоизолляцию, и только в Фейсбуке делай видео.
хотя.... Виталю не спасти уже - походу коронка делает из тупого чувака - короночувака, придурок - метро закрыл, а в маршрутках - полный шансон, наперлись люди из-за твоего решения(высера/приказа) закрыть метро.... да.... зараженных стало не совсем лишь больше.....
тебе еще и ЕСПЧ выдвинет иски. у нас же все через любимый "орган" русни - через т.н. "жопу" делают.
Ты - Сделал. И да - советую людям массовыми исками вразу..млять этих .... в плохом смысле.... мужиков.
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віталька... одне питання... нафуя??? нафуя ти під ********* ліг?
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Моржы пусть на Аляску едут купаться, а не по Днепру шарятся!
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Алексей Моржов и Ярослав Бодибилдеров.Кандидаты в мэры теперь)
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Как подумаю, что после отмены карантина Цензор сразу опустеет, так слеза наворачивается... Это не писаки на сраке - это, блин, оказывается спортивные резервы тут страдают...
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Кацап, не плач - не муч себе - піди вдавись на паРаші.
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в законе нет упоминаний, что нельзя купаться в Днепре.
или его оштрафовали за то что он плавал не в маске?
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