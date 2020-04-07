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Все про:карантин (2527) Киев (18887) Кличко (2916) спорт (1832) COVID-19 (3312) коронавирус (1923)

 "Исключений для бодибилдеров, моржей и остальных суперактивных нет", - Кличко о закрытии спортплощадок в столице

Мэр Киева Виталий Кличко напомнил, что ограничения, введенные Кабмином в связи с коронавирусом, касаются каждого.

Об этом он сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Кличко попросил прекратить тренировки на свежем воздухе, а заниматься дома, как это делает он сам.

"Мне тоже не хватает занятий спортом. Я сейчас занимаюсь дома. Если спортсмены думают, что они более защищенные от вируса, чем остальные, это не так. Те, кто боятся потерять свою суперформу должны понять: пренебрегая правилам вы рискуете потерять здоровье или даже жизнь. И ограничения правительства касаются всех, исключений для бодибилдеров, моржей и остальных  суперактивных нет. Даже профессиональные спортсмены прекратили свои тренировки, даже Олимпийский игры в Токио перенесли", - отметил мэр столицы.

Напомним, ранее на съемочные группы двух телеканалов напали во время съемок сюжетов о нарушении карантина на спортполщадке в столичном Гидропарке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком и Шевченковском районах. КАРТА

Источник: https://censor.net.ua/n3187285
 
 
 Топ комментарии
 
Если вас задержали за пробежку, скажите, что вы бежали в ломбард.
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Идиот не тот, кто делает ошибки, а тот, кто их не желает исправлять: "В одесских трамваях и троллейбусах разрешили занимать все сидячие места" - логика решения совершенно непонятна. Почему в парках гулять нельзя, а набиваться в трамваи можно?
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логика понятна: тотальный ментовской контроль в парках затратен.
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Геннадий Корсаков4 апреля в 11:53
На всякий случай,если к вам подошли...!☝️
Отже: вас пробують зупинити ПОЛІЦАЇ.Ваша перша фраза: Добрий день(вечір, ніч, ранок), Я ПОРУШИВ ЯКИЙСЬ ЗАКОН ? Я ПОРУШНИК ?
П.: зобов'язана представитись, пояснити яке положенння і який закон України ви порушили.Як що вони відповідають що ви НЕ порушили Закон України(Наприклад Закон "Про захист населення від інфекційних хвороб") а порушили ПОСТАНОВУ уряду, ви ще раз перепитуєте : тож я НЕ порушив ЖОДНОГО ЗАКОНУ ?- тоді я дякую за спілкування і допобачення. Постанова ?Вона РЕКОМЕНДАЦІЙНОГО характеру. Знову запитуюсь: чи є я порушник ЗАКОНУ ? Ні ? - Допобачення.
П. : Нікуди ви не підете. Ви порушили постанову(зачитують яку) уряду і вас оштрафують, складаємо протокол.
Ви: Окей ! Тепер послухайте мене:
- Я є громадянин України такий то,
- В мене як і у вас, є відповідно Конституції України, відповідні права, свободи і обов'язки. Один з обов'язків - дотримання Законів.
- Зараз в нас епідемія, і ВСІ положення ПОСТАНОВ уряду, мають бути в РАМКАХ положень і статей Закону, на який постанова ПОСИЛАЄТЬСЯ, Наразі ця постанова посилається на закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб".
- стаття 20 цього закону говорить про те, що ОБМЕЖЕННЯ прав і свобід у відповідних МЕЖАХ, відбувається ВИКЛЮЧНО по відношенню ХВОРИХ на ту хворобу, що обумовила епідемією і карантин. Хворий, чи ні - визначається ТЕСТУВАННЯМ у лікарні, з отриманням ПОЗИТИВНОГО результату.
- стаття 20 діє під час статусу "Надзвичайна Ситуація(НС)",
- у випадку Надзвичайного Положення або Військового Положення, можливі ІНШІ ДОДАТКОВІ ОБМЕЖЕННЯ прав і свобод громадян.
- у нас - НС, тобто діє ст.20, а вона обмежує права і свободи ХВОРИХ.
- Я зараз ВИКЛИЧУ НАРЯД ПОЛІЦІЇ по телефону, мотивуючи що мене затримали люди, СХОЖІ на поліцію, і вони ПОРУШУЮТЬ Закон у частині Закону(зачитуєте назву і статтю 20). Приїде поліція і на вас ЯК НА ПОРУШНИКІВ закону, складуть протокол. Ваші дії - не законні. Тож прощаємось чи ні ? Викликати чи полюбовно прощаємось ?
- П : викликайте.
- Ви : окей(викликаєте і по приїзду ВСЕ ТЕ САМЕ розповідаєте і складаємо протокол: спочатку вас як позивача, потім перші поліціянти - на вас як "порушника").
БОРІТЬСЯ ЗА СВОЇ ПРАВА.
Інакше ви - БИДЛО і РАБИ.
У позивному протоколі, обов'язково позначте ФІО всіх хто вас затримав, номера жетонів а також № і дату/час протоколу, який вони на вас склали.В суді це буде ваша опора і де саме це відбулося. В суді ви легко поясните, що йшли до мами(тещі, бабусі і т.п.) і несли їй продукти(лік і т.п.).
Не дякуйте.
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а с аквалангом можно нырять без моржОВ?)
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Сегодня наблюдал молодую барышню, выгуливавюшую ДВУХ шпицов! Эту непростительную роскошь расценил, как явную провокацию!
"Винятків для бодибілдерів, моржів та інших суперактивних немає", - Кличко про закриття спортмайданчиків у столиці - Цензор.НЕТ 8890
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Если вас задержали за пробежку, скажите, что вы бежали в ломбард.
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Краще скажіть, що прямуєте у відділок оформлювати заяву на вкрадений паспорт...
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Гулять в парке нельзя . Можно бесконечно долго гулять по АТБ .
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гуляти неможна, а іти в ломбард через парк?
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дискуссионный вопрос. правозащитники говорят, что можно. но мусора ведь не правозащитники... "Исключений для бодибилдеров, моржов и остальных суперактивных нет", - Кличко о закрытии спортплощадок в столице - Цензор.НЕТ 94
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Нда... не думал... я о нём думал лучше... А он труслив и с холопским душком-с... "Исключений для бодибилдеров, моржов и остальных суперактивных нет", - Кличко о закрытии спортплощадок в столице - Цензор.НЕТ 1850
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моржов?! ахахахахахахахаххахахахахахахахахахах
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"цензору" нужно либо ый дописать, либо начать уже наконец-то редактировать.
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Одна собака имеет право выгуливать в парке одного человека - на поводке, в наморднике, с документами.
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Нарешті, для собакіних настав зірковий час. Їм же завжди мало часу для прогулянок, от зараз вже нагуляються, як цей Шарік.
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Доречі, ще не кожний собака погодиться гуляти з незнайомцем. Мій би нізащо не пішов, навіть з місця би не зрушив без хазяїна. Тому я на цьому бізнес не зроблю. "Винятків для бодибілдерів, моржів та інших суперактивних немає", - Кличко про закриття спортмайданчиків у столиці - Цензор.НЕТ 447
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Моржов? Это что-то новое. Кто прародитель "моржов" - Кличко или не выспавшийся редактор цензора?
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Бодибилдеры напоминают ботоксных баб. Цель одна и та же.
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для вас, дрыщей, возможно, так и есть
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"Винятків для бодибілдерів, моржів та інших суперактивних немає", - Кличко про закриття спортмайданчиків у столиці - Цензор.НЕТ 9360 Для хлюпіків і марафонець бодібілдер!
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И олимпиада пройдёт в онлайн-режиме...
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А ЗАЧЕМ ДЕБИЛА С ОТБИТЫМИ МОЗГАМИ ИЗБРАЛИ МЭРОМ ?
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Ну а хто ж з дебільних київлян міг зрозуміти що він дибіл?
Всі тішились що мер у них буде "как фсє" ,а виявилось що пєдалік перевершив їх сподівання! Вибирали звичайного ідійота ,а вибрали "з відбитими" мозґами.
До речі льоню космоса пам'ятаєте? "Винятків для бодибілдерів, моржів та інших суперактивних немає", - Кличко про закриття спортмайданчиків у столиці - Цензор.НЕТ 7295
Теж веселий клоун був.
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дефективному и невдомек, шо личные спортзалы дома есть не только лишь у всех
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лучше нету того света...где акация цветьоть
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Підозрюю, що в Кличка таки є свій спортивний майданчик, басейн і тренажерна зала.
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не подозревай - так и есть...
а простые смертные должны сидеть в своих квартирах целыми днями и слушать шум спускаемой воды в унитазах соседей..

П.С. у меня свой дом, двор и сад - мне тех кто в улейях живет жалко..
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А от купався б в масці і з собакою з водійським посвідченням в плавках - то нічого йому б не було
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Виталь, побоксируй дома.... только не с женой, там и пальца джэбом хватит. не не говори то что всегда.... просто - иди на самоизолляцию, и только в Фейсбуке делай видео.
хотя.... Виталю не спасти уже - походу коронка делает из тупого чувака - короночувака, придурок - метро закрыл, а в маршрутках - полный шансон, наперлись люди из-за твоего решения(высера/приказа) закрыть метро.... да.... зараженных стало не совсем лишь больше.....
тебе еще и ЕСПЧ выдвинет иски. у нас же все через любимый "орган" русни - через т.н. "жопу" делают.
Ты - Сделал. И да - советую людям массовыми исками вразу..млять этих .... в плохом смысле.... мужиков.
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віталька... одне питання... нафуя??? нафуя ти під ********* ліг?
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Моржы пусть на Аляску едут купаться, а не по Днепру шарятся!
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Алексей Моржов и Ярослав Бодибилдеров.Кандидаты в мэры теперь)
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Как подумаю, что после отмены карантина Цензор сразу опустеет, так слеза наворачивается... Это не писаки на сраке - это, блин, оказывается спортивные резервы тут страдают...
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Кацап, не плач - не муч себе - піди вдавись на паРаші.
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в законе нет упоминаний, что нельзя купаться в Днепре.
или его оштрафовали за то что он плавал не в маске?
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Он дважды ВТОРГСЯ на "береговую зону"!!! Та мы докатимся до высадки на пляжике какого нибудь "версаля", а где на все "версали" по 13 полицаев набрать?
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Умственно отсталый не поймет, что он плохой пример, так как имеет дома спортзал.
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Умственно отсталый заработал себе спортзал, а умный - аккаунт на цензоре....
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Бодибилдер и мажоры с цензора не довольны.
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Разработка вакцины против коронавируса была начата до того, как объявили пандемию.
Ютуб: Американские фирмы снова заранее знали о новом вирусе [Голос Германии] (13:35)
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а "Голос Германии" - это русскоязычный ресурс ?
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Там сделан перевод на московитский езыкк.
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а дай ссылку, оно и станет сразу понятно, шо там за немцы
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Копируешь заголовок и смотришь в ютубе.
Даже время указано.
От того, что в конце электронного адреса cтоит "ru ", Дональд Рамсфельд и Джордж Буш (мл)
причастные к взрывам ВТЦ 2001 года, не становятся меньшими уродами.
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понятно.

голимая кацапская пропаганда
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Афёра тамифлю тоже была кацапской пропагандой ?
Или тебе Юля платит ?
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в данном конкретном случае это кацапская пропаганда, распространяемая кацапами через кацапский сайт.

при чёт тут эта ушастая косатая ?
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Самое забавное это когда дурачьё ломится в парк где нет продуктовых магазинов с требованием "пропустить на территорию Украины".
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Ну фсьо! Зараз всі спортсмени та бодібілдери жиром заростуть.
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Да что вы тут тратите время на объяснения, просто пойдите и набейте Кличко лицо...))
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З Декларації Кличка:
Квартира: 251,8 кв. м
Будинок: 785,5 кв. м
Земельна ділянка: 2500 кв. м
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а если морж\бодибилдер скидки будут продленка?
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