 COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком и Шевченковском районах. КАРТА

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Голосеевский - +1

- Дарницкий - +3

- Деснянский - 0

- Днепровский - 0

- Оболонский - +2

- Печерский - +2

- Подольский - 0

- Святошинский - +1

- Соломенский - 0

- Шевченковский - +3

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки коронавирусом заболели еще 12 киевлян, один человек умер. Общее число зараженных в столице - 279, - Кличко

Так, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 48. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 36 случаев коронавируса, в Дарницком - 40 в Шевченковском - 39, Голосеевском - 27, Оболонском - 22, Подольском - 21.

Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Деснянском районе - 16, Днепровском - 16 и Святошинском - 14.