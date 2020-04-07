 Рада в любом случае должна рассмотреть все поправки к "антиКоломойскому" законопроекту, - нардеп "Голоса" Железняк

"Нет, правки надо будет рассматривать. Вопрос в том, как будут их группировать. 119 статья Регламента дает возможность. Но опять же, это вопрос к коалиции и президиуму, по какому формату они пойдут", - сказал Железняк "Интерфакс-Украина" во вторник, отвечая на вопрос, может ли парламент принять законопроект, не рассматривая поправки к нему, передает Цензор.НЕТ.

"Правки в любом случае должны быть включены в таблицу, а дальше вопрос их рассмотрения. Есть несколько сценариев, один из которых - распределение их по большим группам и потом рассмотрение", - добавил он.

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Как сообщалось, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам. Законопроект был принят в первом чтении 30 марта, в понедельник, 6 апреля, истек срок подачи поправок к нему.

Напомним, что законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.

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Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.