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 Политика Украины
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 Рада в любом случае должна рассмотреть все поправки к "антиКоломойскому" законопроекту, - нардеп "Голоса" Железняк

Верховная Рада должна будет рассмотреть все поправки, поданные ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности", устанавливающего невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам, заявляет первый заместитель руководителя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк (фракция "Голос").

"Нет, правки надо будет рассматривать. Вопрос в том, как будут их группировать. 119 статья Регламента дает возможность. Но опять же, это вопрос к коалиции и президиуму, по какому формату они пойдут", - сказал Железняк "Интерфакс-Украина" во вторник, отвечая на вопрос, может ли парламент принять законопроект, не рассматривая поправки к нему, передает Цензор.НЕТ.

"Правки в любом случае должны быть включены в таблицу, а дальше вопрос их рассмотрения. Есть несколько сценариев, один из которых - распределение их по большим группам и потом рассмотрение", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коломойский и Боголюбов проиграли в Верховном суде Великобритании по делу "ПриватБанка": иск к экс-владельцам рассмотрят по существу

Как сообщалось, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам. Законопроект был принят в первом чтении 30 марта, в понедельник, 6 апреля, истек срок подачи поправок к нему.

Напомним, что законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Второе чтение "антиКоломойского закона" о банках могут рассмотреть в конце следующей недели, - глава профильного комитета ВР Гетманцев

Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.

Источник: https://censor.net.ua/n3187281
 
 
 Топ комментарии
 
зелено коломойська кодла вважає усіх за лошар
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Совет форумчанПравила форума
 
ти мабуть жаліслива придуркувата бабуся.
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Якщо банк прогорів - то він прогорів. Які можуть бути поправки? Просто олігархи хочуть доїти пенсіонерів (державу).
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Банк не прогорел. Хозяин банка просто тупо сп@здил деньги вкладчиков. Немного грубо, но именно так. Еще и пытается через свою куклу получить с вкладчиков нехилую компенсацию.
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Вот как или чем ты думаешь, не пойму. Если хозяин банка украл деньги вкладчиков и акционеров, и банк влез в долги, то банк неплатежеспособен. Значит, прогорел.
В мире куча банков и производств прогорало и власть националицировала такие производства, если они стратегические. Это единственный общепризнанный механизм, не считая распродажи с молотка. Остальное - это воровство. Нехер в закон запихивать воровство. Приват, правда, не был стратегическим, но его национализировали.
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Приват как раз был..да и есть стратегическим...это крупнейший банк в Украине...
Если бы его не национализировали...то он бы рухнул...и здравствуй дефолт уже тогда..
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ну, это мнение сомнительное. Просто банк стратегическим быть не может. Он ничего не производит, а значит его роль в стратегии развития очень сомнительна.
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Что производит к примеру Укрпочта?? Или Центр радиочастот? А эти предприятия являются стратегическими...
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Укрпочта - госпредприятие. Обеспечивает пересылку почты.
В общем, вопрос не в этом.
Стратегическое или не стратегическое предприятие - определяет такой себе комитет из дядек, которые, как, и, например, Кабмин, - не очень то и беспокоится о государстве, а больше - о своих предприятиях, своих знакомых и тех, которые им платят. А некоторым и просто пофиг - они нигде не учились, а всю жизнь воровали. Это же Украина - пример того, как нельзя жить.
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Да..в списке стратегических предприятий Привата нет...есть Ощад и Газбанк...но дефакто и Приват таковым является..
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его крах не вызвал бы крах производства, а вызвал бы социальную катастрофу, которую можно было бы потушить другими способами.
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Приват де-факто был стратегическим, он так или иначе держал более 70% вкладов по стране. Не рассказывай сказки и не считай всех, включая банкиров **** и МВФ идиотами. Когда разрабатывалась процедура национализации Привата, все это учитывалось. И не считай Беню идиотом, он очень красиво умел путать следы и прятать концы в воду через подставных лиц и всевозможных прокладок. Зеля и 95 квартал одни из них.
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Рамсы попутал, дебил? Тебя кто-то оскорблял?
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зелено коломойська кодла вважає усіх за лошар
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Так 73% лохов ему и покорились. Причем беспрекословно

Рада в любом случае должна рассмотреть все поправки к "антиКоломойскому" законопроекту, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 489
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В жопу надо колоть...у зебилов мозг в жопе находится...
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Приблизно так же вони нахабніли в Німеччині. До 1933 року...
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Если ВР возьмется за поправки, То Бенины подручные будут их штамповать по 5 тысяч в сутки, могут даже сутки продлить до 25 часов.
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A im netu bolse cem zanimatsia krome kolomojskogo?Pust prokuror etim zajmiotsia po privatu i davediot delo do konca,ili on nemozet etim zanimatsia?
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Порохобот, а что обещал Мертвечук Пете взамен на назначение своего человека главой АП Упети?
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К сожалению, большинство из нас потеряли интерес к этой карте.
На такое и рассчитывают сивохи-ермаки.

Рада в любом случае должна рассмотреть все поправки к "антиКоломойскому" законопроекту, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 6926
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а что, там последние 5 лет было что-то интересное?
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хм...
а Зеля приедет в ВР...?
в прошлый раз он просил там принять Закон почти плачущим голосом...
а в этот раз на колени встанет, да? - или покорится Бени с его дефолтом...?
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А де подiлося оце ?
Де його заяви про Єрмака,про консультативну груп ?
"Нацiоналiст" плюшєвий.

Рада в любом случае должна рассмотреть все поправки к "антиКоломойскому" законопроекту, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 5220
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Папой Беней не уплачено, так чего же тогда зазря напрягаться? И не он один. Где все эти Сааки, Гриценки, Смешки, Тягнибоки, Семенченки, Егорки Соболевы, Ткачи, Кошулинские, Станки и прочие, прочие борцуны с "предателем и барыгой"? Сидят языки в одно место засунув.
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Одним голосованием рассмотрят ВСЕ поправки.
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Бред собачий а не законы! Меняйте регламент и пусть принимают его как с МВФ договорено. На депутанов уголовное дело пусть открывают, статью можно любую, от хабара в т.ч. до изнасилование здравого смысла!!!
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Ви не думали що вони можуть прийняти, узяти бабки від МВФ, а потім, через піднадглядний їм Коснтитуційний суд визнати і ринок землі і антиколомойський Закон неконституційним?
Я би на місті МВФ ніхрена цим шахраям не давав.
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Я знаю что ***** с Поценюком во время Майдана грозились ликвидировать занозу в заднице в виде КС, но в итоге даже судей Овоща не тронули...
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Держави не існує... Усе потрібно будувати із нуля. Першою потрібно відмінити цю дебільну та популістичну Конституцію, потім скасувати Конституційний суд, це орган не має нічого спільного із правом чи Законом...
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