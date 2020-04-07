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 За украинцами, которые попали в ДТП в Будапеште, выехал спецтранспорт, - Закарпатская ОГА

За гражданами Украины, которые пострадали в результате ДТП, произошедшего в Венгрии на 75 км международной трассы М3, выехал спецтранспорт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

По полученным оперативным данным в транспортном средстве находились 8 человек. 2 граждан в тяжелом состоянии, 6 - в удовлетворительном. Все лица находятся в больнице. Выполняется протокол представителями дипломатического корпуса Украины.

С целью эвакуации наших граждан из больницы г.Хатван в Венгрии выехал спецтранспорт, который доставит людей к точке пересечения государственной границы Украины. Все граждане прошли внеочередной медицинский осмотр в местной больнице, им оказана медицинская помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что под Будапештом в ДТП попал автобус с украинцами.

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За украинцами, которые попали в ДТП в Будапеште, выехал спецтранспорт, - Закарпатская ОГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3187280
 
 
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А чего они туда поехали? К слову, у многих в Закарпатье второй паспорт есть. Паспорт вЯликАй ********.
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