 Экс-заместитель генпрокурора Гузырь просит ОГП и ГБР провести расследование по факту "физического насилия" над Шокиным

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение Гузыря.
Гузырь в частности ссылается на рассказ экс-первого заместителя главы СБУ Виктора Трепака в интервью журналисту Дмитрию Гордону о том, что его бывший начальник Василий Грицак в 2015 году прилюдно избил тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина.
"Через средства массовой информации Трепак В.М. сообщил, что в период 2015-2016 годов генпрокурор Украины Шокин В.Н. в связи со своей государственной деятельностью, для принятия мер, определенных нормами Уголовно-процессуального кодекса Украины, в отношении первого заместителя председателя СБ Украины, находился в служебном кабинете главы СБУ Грицака В.С. Последний, реально воспринимая намерения Шокина В.Н. о привлечении Трепака В.М. к уголовной ответственности и действуя в интересах последнего - применил к генеральному прокурору Украины физические насильственные действия, то есть совершил тяжкое противоправное деяние, предусмотренное частью 2 статьи 346 УК Украины.
Как ветеран органов прокуратуры Украины и заместитель председателя Союза юристов Украины официально довожу до вашего сведения для внесения сведений в ЕРДР и начала досудебного расследования для установления истины по делу и утверждения авторитета генпрокурора в сознании граждан и служащих", - говорится в обращении Гузыря.
Напомним, что Гузырь был заместителем генпрокурора до июля 2015 года, когда Шокин уволил его после скандала в ГПУ в связи с "делом бриллиантовых прокуроров" Корнийца и Шапакина.
Трепака восстановить !
Грицака наградить !
Шокину и его прихлебателю Гузырю выписать бздюлей еще раз !
где тело? в бегах.
где заява потерпевшего? в пиз...
Та й путін, теж на них.
https://www.pravda.com.ua/articles/2015/07/14/7074439/
можливо цього упиря уже давно треба на нари
5 лет прошло!
Конечно до Харви не дотягивает! Но есть к чему стремится!