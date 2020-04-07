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 Политика Украины, Общество
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Все про:Шокин (715) Грицак Василий (416) Гузырь (7) ГБР (1080) Венедиктова (101) Офис генерального прокурора (213) Соколов Александр (3)

 Экс-заместитель генпрокурора Гузырь просит ОГП и ГБР провести расследование по факту "физического насилия" над Шокиным

Экс-заместитель генпрокурора Владимир Гузырь обратился к генпрокурору Ирине Венедиктовой и главе Госбюро расследований Александру Соколову с просьбой инициировать расследование факта избиения своего бывшего начальника Виктора Шокина экс-главой СБУ Василием Грицаком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение Гузыря.

Гузырь в частности ссылается на рассказ экс-первого заместителя главы СБУ Виктора Трепака в интервью журналисту Дмитрию Гордону о том, что его бывший начальник Василий Грицак в 2015 году прилюдно избил тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина.

"Через средства массовой информации Трепак В.М. сообщил, что в период 2015-2016 годов генпрокурор Украины Шокин В.Н. в связи со своей государственной деятельностью, для принятия мер, определенных нормами Уголовно-процессуального кодекса Украины, в отношении первого заместителя председателя СБ Украины, находился в служебном кабинете главы СБУ Грицака В.С. Последний, реально воспринимая намерения Шокина В.Н. о привлечении Трепака В.М. к уголовной ответственности и действуя в интересах последнего - применил к генеральному прокурору Украины физические насильственные действия, то есть совершил тяжкое противоправное деяние, предусмотренное частью 2 статьи 346 УК Украины.

Как ветеран органов прокуратуры Украины и заместитель председателя Союза юристов Украины официально довожу до вашего сведения для внесения сведений в ЕРДР и начала досудебного расследования для установления истины по делу и утверждения авторитета генпрокурора в сознании граждан и служащих", - говорится в обращении Гузыря.

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Напомним, что Гузырь был заместителем генпрокурора до июля 2015 года, когда Шокин уволил его после скандала в ГПУ в связи с "делом бриллиантовых прокуроров" Корнийца и Шапакина.

Источник: https://censor.net.ua/n3187278
 
 
 Топ комментарии
 
Покажите шокину тепловизор, от этого он должен лапти склеить))
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Згвалтували,чпокіна,в підворітті...,Чому припинили... Экс-заместитель генпрокурора Гузырь просит ОГП и ГБР открыть дело по факту "физического насилия" над Шокиным - Цензор.НЕТ 4509
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В наше время в Украине бить прокуроров по свиным епалам это не преступление а наоборот - святой долг каждого Украинца
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В ДУ-У-УРДОМ... Срочно ВСЕХ - и Шокина, и Гузыря! Ой, капец, "шиза косит их ряды"...
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Истину установить !
Трепака восстановить !
Грицака наградить !
Шокину и его прихлебателю Гузырю выписать бздюлей еще раз !
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Покажите шокину тепловизор, от этого он должен лапти склеить))
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Видать кто-то кого-то достал или кулаки чешутся Ексзаступник генпрокурора Гузир просить ОГП і ДБР відкрити справу за фактом "фізичного насильства" над Шокіним - Цензор.НЕТ 3580
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Действительно...... взял и на ровном месте подставил Грицака. Но интересно даже не это, а другое. Трепак спит и видит себя в кресле Генпрокурора. Будет забавно понаблюдать как он сейчас будет топить шефиню. Вернее уже начал топить. Каждый день выступает с новостями. Вот это кажется последнее, только сегодня появилось. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/7/7246830/
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Згвалтували,чпокіна,в підворітті...,Чому припинили...
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Тепер почнуть згадувати хто кому натовк пику. Чекаю заяву від Ляшка.
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дебил.
где тело? в бегах.
где заява потерпевшего? в пиз...
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фсбэшная шваль активировалась конкретно..
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гузырь тоже по гребалу отхватил? Вполне ведь заслуживает.
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Что шокин, что этот - дегенераты со строгими лицами.
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Словесно избил, выругал. Так подойдет для отмазки Трепака?
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якої відмазки? тої, що він язикатий долпойоп?
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Нет других проблем ? Убийство на Майдане , Гандзюк , Шаповал , Шеремет , Бузина , ...
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один трепается-хвастается... другой его за язык словил и хвастается...а третий ваще забыл...унижали-били его или нет... это еще цирк или уже кордебалет?
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В наше время в Украине бить прокуроров по свиным епалам это не преступление а наоборот - святой долг каждого Украинца
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какое побили?! да пороШокина даже из тепловизора убить не смогли!
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И прелесть свою ВЕНЕДИКТОВНУ в шапито свое заберите. ВИСЕТЬ ВАМ СУ-И ВСЕ РАВНО ПРИЙДЕТСЯ.
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Коли буде торжествєнноє наказаніє укров - бєндєровцєв, с послєдующімі просьбамі: «путін пріііді !!!!!», хмари, скрипіни, яворівські, фаріони,ссакашвілі.... будуть увлєчьонно кричати в тєлєвізорах про «посадіть баригу мародьора !!!», і навіть не звернуть свою патріотічєскую увагу, на такіє мєлочі.
Та й путін, теж на них.
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как это?а заявление от шокина есть?или теперь нужно по любым сплетням реагировать?
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Как там поживает дело Кивы по поводу избиения посетителя кафе недавно?
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Альцгеймер уже наверное и не помнит, что его били....
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просьба к создателю коронавируса: Подправьте пожалуйста штамм, что бы вирус косил только эту звездоту!!!
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Відправити когутів на 0, хай трохи охолонуть і користь принесуть
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Спочатку трошки информації про самого пана прокурора Гузиря
https://www.pravda.com.ua/articles/2015/07/14/7074439/

можливо цього упиря уже давно треба на нари
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Закрьіли границьі и начинают преследование тех, кто противостоял паРаше.
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Про що цей дуполиз каже, який ще "авторитет генпрокурора"...?!! Ексзаступник генпрокурора Гузир просить ОГП і ДБР відкрити справу за фактом "фізичного насильства" над Шокіним - Цензор.НЕТ 4092 У нас усі генпрокурори і були, і є служками президентів і відвертим лайном і злочинцями - традиційно і без жодного виключення!
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А погрози один одному Філатова і шавки коломойського Дубинського коли ручна проросійська прокурорша почне розглядати??? Дебіли дорвалися до влади...
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добить шконкина из тепловизора по просьбе трудящихся...
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Можно ли утвердить в сознании граждан то, чего нет? Вопрос к ветерану органов, утративших непосильним трудом авторитет у граждан.
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Вот это лизнул так лизнул!
5 лет прошло!
Конечно до Харви не дотягивает! Но есть к чему стремится!
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