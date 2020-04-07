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 Коломойский и Боголюбов проиграли в Верховном суде Великобритании по делу "ПриватБанка": иск к экс-владельцам рассмотрят по существу

Верховный суд Соединенного Королевства отказал в удовлетворении ходатайств, поданных Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым о разрешении обжаловать решение Апелляционного суда от октября 2019 года по делу "ПриватБанка".

Об этом сообщает пресс-служба банка, передает Цензор.НЕТ.

"Верховный суд Соединенного Королевства отказал в удовлетворении ходатайств, поданных г-м Игорем Коломойским, г-м Геннадием Боголюбовым и шестью компаниями, зарегистрированными в Англии и Британских Виргинских островах, о разрешении обжаловать решение Апелляционного суда от октября 2019 года, которое полностью отменило решение Высокого суда Лондона от ноября 2018 года, и которым было подтверждено, что английский суд обладает юрисдикцией рассматривать иск "ПриватБанка" касательно мошенничества, совершенного по предварительному сговору лиц", - говорится в сообщении.

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"В решении, вынесенном 6 апреля 2020 года судьями Ридом, Бригсом и Сейлсом, Верховный суд подтвердил, что в удовлетворении ходатайств о разрешении на обжалование должно быть отказано "поскольку ходатайства не касаются вопросов права, которые должны рассматриваться в данный момент". Верховный суд также обязал г-на Коломойского, г-на Боголюбова и компании возместить расходы, понесенные "ПриватБанком" в связи с их неудачными ходатайствами", - добавили в "ПриватБанке".

"Таким образом, у г-на Коломойского, г-на Боголюбова и компаний больше нет никаких способов обжалования, поэтому иск Банка в дальнейшем будет рассматриваться по существу в Высоком суде Лондона. Банк уверен, что в конечном счете ему удастся возместить более 3 млрд долл. США, которые требуются в производствах", - резюмировали в банке.

Как сообщалось, национализированный в декабре 2016 год ПриватБанк спустя год подал иск в Высокий суд Лондона против экс-собственников Коломойского и Боголюбова, а также предположительно связанных с ними британских компаний, и добился предписания суда о всемирном аресте их активов на сумму свыше $2,5 млрд.

Однако Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции этот иск "ПриватБанка", посчитав, что он был подан против британских компаний с тем, чтобы привлечь в производство Коломойского и Боголюбова. Банк обжаловал это решение, и апелляционный суд Англии и Уэльса 15 октября 2019 года стал на его сторону. Предписание суда о всемирном аресте активов осталось в силе до вынесения судебного решения по сути. Коломойский и Боголюбов пытались обжаловать это решение в Верховном суде.

18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством". По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляла 148 млрд гривен. В связи с национализацией капитал "ПриватБанка" увеличивался несколько раз. Государство тремя траншами докапитализировало "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара.

Решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.

Ранее стало известно, что государство выиграло апелляцию в Лондоне в деле "ПриватБанка" против бывших владельцев.

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

19 апреля 2019 года Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку"

Источник: https://censor.net.ua/n3187276
 
   
 Топ комментарии
 
Запад щимит бородатого прохиндея,а наши посипаки лижут ему дупу(((
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Чем злее Беня, тем больший переполох в зеленом курятнике.
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Запад щимит бородатого прохиндея,а наши посипаки лижут ему дупу(((
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"Вальцман" руками Зельцмана расправляется с Беньцманом !

Ай да Порох !
Ай да сукин кот !

А после коронавируса возьмемся за всю ЗЕле-Мендель-Шиферскую малину !
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с королевским приветом ! Коломойский и Боголюбов проиграли в Верховном суде Великобритании по делу "ПриватБанка": иск к экс-владельцам рассмотрят по существу - Цензор.НЕТ 2416

на 3 миллиарда !!!!!!!!!!!!

а кто организовал позов в Британии ???

БАРЫГА !!!!!!!!!!

.
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Чем злее Беня, тем больший переполох в зеленом курятнике.
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Айяяяяй, как же так?
Зеля, если бриты запросят экстрадицию Бени, какие твои действия?
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так отправит в землю, обещенную, возможно и в пологающую.
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Думаю, что бриты экстрадицию запрашивать не будут. Дело хозяйственное. А вот Штаты могут. Но у них на первом месте политика - и остается вопрос......... когда настанет нужный им момент.
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А українські суди всі на стороні Бені. То це хіба суди? За зарплату українського народу, платників податків, грабують Україну на користь одного шахрая, бо його бізнесменом назвати не можна. Яка різниця. Тільки назва однакова - суди.
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Як завжди, до мами Рімми з плачами і скаргами. Відлуватися буде Єрмак.
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У Бєні лишається тільки надія на *****. Але добре, що у того зараз теж дупа з живими грошима через ціни на нафту, інакше б Україні Бєня вже зробив би неминучий піпець.
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А от тут Ви не праві. У ***** зуб на Бєню, за 2014 рік. Тоді Бєня, рятуював Приват з таким напором, що пересрав ***** всю маліну з «Новороссієй». А такоє пітєрскіє гопнікі не вибачають.
І ще років 40, поки живе *****, ото буде такий гемор у Бєні.
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Увы, Беня, это тебе не суд "на Окружной". Коломойский и Боголюбов проиграли в Верховном суде Великобритании по делу "ПриватБанка": иск к экс-владельцам рассмотрят по существу - Цензор.НЕТ 5298
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В Украине суды как суды а в Великобритание просто сокровище. (именно по этому, и не только этому решению)
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гы...гы...а вот печерский суд будет другого мнения....
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А скільки Бєня заплатив за 13000 поправок до "антиколомойского закона" ? Припускаю що по 1к долярів, платив б дорожче = поправвок було б менше. Хитрюга цей Бєня, а дурні гої з СН свої сракі в клочья розривають
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очень мало, рабы и так хозаину прислуживает, хватит обещании.
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Правки подали бенины юристы . Его ручные депутаты их лишь зарегистрировали Коломойський і Боголюбов програли у Верховному суді Великої Британії у справі "ПриватБанку": позов до ексвласників розглянуть по суті - Цензор.НЕТ 9396 ... Мне вот сложно понять , как например , чувак , без профильного образования , и вообще - с одним лишь средним образованием , может хоть на мало мальском уровне , разбираться в банковском деле и банковских законах . ?? Коломойський і Боголюбов програли у Верховному суді Великої Британії у справі "ПриватБанку": позов до ексвласників розглянуть по суті - Цензор.НЕТ 8938.
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Британцы внесли свою поправку и она перекрыла 6000 поправок наших позорников,одним махом Коломойський і Боголюбов програли у Верховному суді Великої Британії у справі "ПриватБанку": позов до ексвласників розглянуть по суті - Цензор.НЕТ 2776
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Вот откуда такая истерика у бабломойских шестерок и 16 000 правок... Коломойський і Боголюбов програли у Верховному суді Великої Британії у справі "ПриватБанку": позов до ексвласників розглянуть по суті - Цензор.НЕТ 1184
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я вот чего не пойму...., америкосы нарыли на каломойского тонну уголовных дел..... почему до сих пор на Интерполе нет этой рожи и требования на экстрадицию?
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потому что за беней и зелю придется выдавать..
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про тонну врёш, безстыдно, по кацапски - врёш как дышишь.
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федя, ты компас потерял? тебе на лента.ру!
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поверь, глупость некоторых просто безгранична, особо тех кто тут нулёвки или близко к этому.
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судя по вашим словам, вы ох*нный спец? ну тогда я вообще не удивлен, что вы на цензоре дрочите.....
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вот и доказательство выше сказанному, а ты не поверил, а ведь никто тебя за язык не тянул. Коломойський і Боголюбов програли у Верховному суді Великої Британії у справі "ПриватБанку": позов до ексвласників розглянуть по суті - Цензор.НЕТ 5555
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Дубинский, перелогинся и выключи ВПН.
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Що,пандемию пидхопив?Включи мозгостимулятор.
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Беня, твой дом - тюрьма в штате Делавер США. Оно конечно, не ИТК в Мортусовке под Борисполем, но то же не плохо. А Морусовка ждёт одного маэстро имитирующего игру х..м на рояле. Чем оно до весні 2019 года себе с лохов на хлебушек с икоркой и зарабатівало.
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Ну ладно, там обосрались, но тут не обосрутся.
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Пані Гонтаревій, респект !
Доречі, прізвище її дуже схоже з прізвищем козака Гонти.
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И будет Гонтарева будет носить Бене в тюрьму передачи с пережжеными тостами. Английский юмор - он такой. А можно еще Бене передать веревку. От одноименного хора... Коломойський і Боголюбов програли у Верховному суді Великої Британії у справі "ПриватБанку": позов до ексвласників розглянуть по суті - Цензор.НЕТ 8969
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У той хор, тоді коли вони взяли оті юдині срібняки, схоже вселився смердючий дух хора Алєксандрова ...
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зеля лыбится рядом с должником ********** госбанкуКоломойський і Боголюбов програли у Верховному суді Великої Британії у справі "ПриватБанку": позов до ексвласників розглянуть по суті - Цензор.НЕТ 1489
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Ненавистные зебилами Гонтарева и Порошенко нагнули Коломойского по полной, а слуги урода, которых выбрали зегенераты, нагибают "мудрый нарид".
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Нарід готовий на все, щоб відомстити йому, за те, що Порошенко заборонив їх мімімімі «Однорильнікі», і «Законтачєєних»....Але прямо не кажуть, а щось мичать про «ліпєцкую фабріку, мальдіви...»...
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С поросёпосёлка Козино козлы вещают бредятину-видимо шибко ссут,что у ворья воровать бабломойские начнут похлеще пандемии,да хером по губам шоколадным настучат соевым в придачу.
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ХОЧ ОДНА ГАРНА НОВИНА!!! Здохнуть ці гниди і поховають іх в целофанових кульках!!!
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- Значит так Беня, украденное будем делить 50/50.
- Но, Высокий Суд , я таки хочу 70!
- Ну хорошо, уговорили - 70/70!
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Срочно нужен кредит от МВФ,чтобы вернуть украденное.А иначе только у поросенков придётся отрейдерить.
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Беня, выпускай на арену Портнова и Дубинского. Их грязные е*альники дадут жару суду Лондона. Коломойський і Боголюбов програли у Верховному суді Великої Британії у справі "ПриватБанку": позов до ексвласників розглянуть по суті - Цензор.НЕТ 1639
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