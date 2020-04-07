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 Количество больных коронавирусом на Киевщине увеличилось до 97, - ОГА

По данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на утро 7 апреля 2020 официально подтверждено заболевание коронавирусом у 97 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

Из 97 случаев COVID-19 зафиксирован у шести детей: 3 - пгт Козин; 1 - с. Лесники; 1 - с. Гатное; 1 - г. Борисполь.

Выздоровели - 4. ( женщина, 21 год, г. Бровари, мужчина 51 год, г. Белая Церковь, женщина 34 года, с. Дмитровка, женщина 50 лет, г. Обухов).

Умерло - 5 (новых случаев за сутки нет).

Подозрение на заражение имеют 442 человека. Больше всего в Киево-Святошинском (101) и в Обуховском (74) районах.

Установлено медицинское наблюдение за 1199 контактными лицами.

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Количество больных коронавирусом на Киевщине увеличилось до 97, - ОГА 01
Количество больных коронавирусом на Киевщине увеличилось до 97, - ОГА 02

Источник: https://censor.net.ua/n3187273
 
 
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Перевірте всіх поголовно і кількість збільшиться в рази.
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Зачем...

Они даже в конце дня статистику больше давать не будут...

Да и преЗедент заявил, что он молодец и благодаря карантину инфицирование уменьшилось

Так что в мае все на картошку


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