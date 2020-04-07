 Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Ривном. Женщине был 51 год

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Ривненской ОГА.

Так, за сутки на Ривненщине зарегистрированы 4 новых случая COVID-19. К сожалению, вчера вечером в Ривненской городской больнице скончалась женщина. Сегодня лаборатория областного Центра общественного здоровья будет проверять еще 38 образцов.

Как сообщили на сайте Ривненского горсовета скончавшаяся женщина была первой пациенткой в городе.

"Это работница детской библиотеки, которая последние дни находилась в тяжелом состоянии. Женщине был только 51 год. Коллектив Ривненского городского совета и исполнительного комитета выражает искренние соболезнования близким умершей", - сказано в сообщении.

"Всего имеем 19 больных. Восемь на амбулаторных условиях дома, остальные 11 лечатся в стационаре. За вчерашний день в стационаре прибавилось два человека", - сообщил мэр Ривного Владимир Хомко в эфире "Радио Трэк" .

Он добавил, что, по его мнению, раннее введение карантина работает, и "немного медленнее распространяется инфекция, чем могло бы быть".

"Это мое субъективное мнение, но жители относятся серьезнее к карантинным мерам. Есть много нареканий, есть много звонков, что одним не нравятся маски, другим - определение масок. Я хочу сказать, что это постановление Кабмина не безупречно, но нам нужно сосредоточиться над тем, как сделать лучше, а не искать мухи в котлетах, нам надо сделать так, чтобы пройти этот период лучше", - сказал Хомко.

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Вместе с тем сообщается, что круглосуточный оперативный штаб при Ривненской ОГА продолжает внедрять меры для недопущения мощной вспышки коронавирусной инфекции в области:

- Принято решение о введении в области режима чрезвычайной ситуации.

- Начал действовать более жесткий карантин. С 6 апреля запрещено находиться в общественных местах без маски или респиратора, перемещаться группами более двух человек. В области создаются рейдовые группы в составе Нацполиции, представителей ГСЧС и других служб контроля карантина.

- В связи с ограничениями, введенными в Украине из-за чрезвычайной ситуации, вызванной пандемией, в Ривненской области временно приостановлена ​​работа ряда учреждений и учреждений, которые принимают посетителей.

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- В течение выходных в области проводилась санитарная обработка проезжих частей дорог, тротуаров, придомовых территорий и остановок. Обрабатываются и места, которые чаще всего посещают люди: аптеки и магазины, банки и админздания.

- С 7 апреля в Ривненской области ни один из 5 пунктов пропуска с Беларусью работать не будет. Государственную границу Украины можно будет пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска.

- Область ожидает лекарство "Плаквенил", которое применяют при тяжелых и крайне тяжелых формах коронавирусной болезни.

- Лабораторные мощности в Ривненской области увеличились. К ПЦР-тестированию подключили лабораторию областного Центра общественного здоровья.

- В Ривненскую область продолжают поступать медицинские грузы. 3000 ПЦР-тестов уже передали в Ривненский областной лабораторный центр. Защитные очки и медицинские маски распределили среди медицинских учреждений.

- Больницы Ривненской области дополнительно получили 14 ИВЛ-аппаратов. Вчера в Сарненскую ЦРБ поступил аппарат, закупленный по областные средства.

- К обеспечению медицинских учреждений подключились местные органы власти. Из бюджетов городов, районов и ОТГ области закупаются средства защиты для врачей и медицинского персонала.

- В области создали 65 мобильных бригад для проверки на коронавирус. Они будут выезжать к пациентам и будут анализы для проверки на COVID-19.

- В области увеличено количество госпитальных баз для лечения COVID-19. Кроме Ривненской городской больницы и Сарненской ЦРБ, пациентов будут еще принимать Дубенская городская, Рокитновская и Костопольская районные больницы. При необходимости будут задействовать и другие учреждения.

- На территории больниц области обустроили временные медпункты приема больных COVID-19. Такие палатки пока развернули на территории 5 заведений, которые первыми будут принимать пациентов с COVID-19. Это медучреждения в городах Ривне, Сарны, Дубно и Костополь, а также в пгт Рокитное.

- На Ривненщине усилили контроль за ценами. Это связано с ростом розничных цен на некоторые продукты. Под мониторинг в области подпадают супермаркеты 16 сетей, а также магазины облпотребсоюза. Будут контролироваться цены на социальные продукты, лекарства и нефтепродукты.

- В Ривненской ОГА сформировали перечень потребностей больниц в медицинских средствах. Есть четкий алгоритм действий в случае желания социально ответственного бизнеса помочь больницам в условиях пандемии.

- ОТГ и предприятия заключают договоры на подвоз людей к работе. Специальные согласования на время карантина уже получили 27 перевозчиков.

- Школьники и студенты обучаются дистанционно. МОН разъяснил два сценария развития событий по дальнейшего обучения.

- Запасы медицинских масок и средств защиты в аптеках Ривненщины обновляются ежедневно.

- Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в Ривненской области обнародовала перечень круглосуточных аптек и аптек, предоставляющих услуги онлайн.

- Во время карантина социальные работники заботятся о пожилых людях. Сейчас такие услуги предоставляют 27 территориальных центров и центров социального обслуживания в районах и сельских советах, отделах соцзащиты. Такие учреждения есть и в ОТГ.

- Во время карантина в Ривном, Сарнах и Дубно военнослужащие ВСУ, Нацгвардии и сотрудники Нацполиции совместно обеспечивают правопорядок.

- В области осуществляется постоянный мониторинг в режиме онлайн эпидситуации. Отработан алгоритм взаимодействия с ведомствами ГСЧС, Нацполиции, СБУ, Госпогранслужбы, прокуратуры.

- О работе круглосуточной оперативного штаба при РОГА руководство области ежедневно информирует в видеообращениях и во время онлайн брифингов, транслируемых на FB-странице ОГА. Коммуникация с жителями Ривненщины налажена и через горячую линию 0800500078.