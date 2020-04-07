 Готовится законопроект о принудительном лицензировании препаратов для борьбы с COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий.
"Комитет по вопросам здоровья нации готовит законопроект о принудительном лицензировании медпрепаратов для борьбы с COVID-19. Планируем подать его на рассмотрение на ближайшей внеочередной сессии Верховной Рады", - говорится в сообщении.
По словам Радуцкого, у Украины нет другого выхода, кроме как самостоятельно наладить производство фармацевтической продукции, которая может применяться для противодействия коронавирусной инфекции.
"У нас есть пять производителей, готовых уже через неделю запустить выпуск девяти важных препаратов. Единственное препятствие - согласие владельцев патентов. Согласно мировой практике, в экстренных случаях государство имеет право временно разрешить использовать запатентованное изобретение, поскольку здоровье людей превалирует над патентной защитой. Эта концепция называется принудительным лицензированием. В мире уже существует практика принудительного лицензирования препаратов. Но в Украине она еще ни разу не применялась", - отметил он.
Принудительное лицензирование предлагается ввести на три месяца. Владельцы патента смогут получить компенсацию от украинского производителя, в соответствии с методикой, разработанной Кабмином.
ленінець, Зеленінець.
Лицензии быстро, легко недорого!!!
Немного финансовых вложений и ваш фуфломицин на полках аптек.
В патенте описаны принципы...
А что бы сделать прибор нужно проделать большую работу...и в три месяца вряд ли улржаться.. а за патент уже плати..
Крадуцкий явно что то мутит...и эта мутка работает на его карман..
счас начнут жарить енти лекарствия кому не лень как
армяне шаурму на улицах
народу подохнет немало,
но то такое
P.S. В статті про авторське право.
ось вбиті тобою люди
ибо просто так... там сквозняк гонять не будут (тем более аптечная и фармацевтическая мафии)
Хоть щось
Воно шо, напилося й редуцька білочка голову погризла, що таку дурню несе?