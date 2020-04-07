 Готовится законопроект о принудительном лицензировании препаратов для борьбы с COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий.

"Комитет по вопросам здоровья нации готовит законопроект о принудительном лицензировании медпрепаратов для борьбы с COVID-19. Планируем подать его на рассмотрение на ближайшей внеочередной сессии Верховной Рады", - говорится в сообщении.

По словам Радуцкого, у Украины нет другого выхода, кроме как самостоятельно наладить производство фармацевтической продукции, которая может применяться для противодействия коронавирусной инфекции.

"У нас есть пять производителей, готовых уже через неделю запустить выпуск девяти важных препаратов. Единственное препятствие - согласие владельцев патентов. Согласно мировой практике, в экстренных случаях государство имеет право временно разрешить использовать запатентованное изобретение, поскольку здоровье людей превалирует над патентной защитой. Эта концепция называется принудительным лицензированием. В мире уже существует практика принудительного лицензирования препаратов. Но в Украине она еще ни разу не применялась", - отметил он.

Принудительное лицензирование предлагается ввести на три месяца. Владельцы патента смогут получить компенсацию от украинского производителя, в соответствии с методикой, разработанной Кабмином.

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