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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество, Здоровье
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 Готовится законопроект о принудительном лицензировании препаратов для борьбы с COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий

Принудительное лицензирование предлагается ввести на три месяца. Владельцы патента смогут получить компенсацию от украинского производителя, в соответствии с методикой, разработанной Кабмином.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий.

"Комитет по вопросам здоровья нации готовит законопроект о принудительном лицензировании медпрепаратов для борьбы с COVID-19. Планируем подать его на рассмотрение на ближайшей внеочередной сессии Верховной Рады", - говорится в сообщении.

По словам Радуцкого, у Украины нет другого выхода, кроме как самостоятельно наладить производство фармацевтической продукции, которая может применяться для противодействия коронавирусной инфекции.

"У нас есть пять производителей, готовых уже через неделю запустить выпуск девяти важных препаратов. Единственное препятствие - согласие владельцев патентов. Согласно мировой практике, в экстренных случаях государство имеет право временно разрешить использовать запатентованное изобретение, поскольку здоровье людей превалирует над патентной защитой. Эта концепция называется принудительным лицензированием. В мире уже существует практика принудительного лицензирования препаратов. Но в Украине она еще ни разу не применялась", - отметил он.

Принудительное лицензирование предлагается ввести на три месяца. Владельцы патента смогут получить компенсацию от украинского производителя, в соответствии с методикой, разработанной Кабмином.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187269
 
 
 Топ комментарии
 
нашли золотую жилу, на фуфломицине наживаться
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А когда Радуцкого СБУ в свой изолятор заберёт? Или, вы, потомки Шарикова, проголосовавшие за вот это ЗЕлёное говно, не в курсе?
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Крадуцкий? Вот это и пугает!
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нашли золотую жилу, на фуфломицине наживаться
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Просто фармацевтическая мафия снова на коне. Некому стало их отгонять от кормушки. Отсюда и законопроект.
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А когда Радуцкого СБУ в свой изолятор заберёт? Или, вы, потомки Шарикова, проголосовавшие за вот это ЗЕлёное говно, не в курсе?
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Його не можна. То ж вірний ленінець, Зеленінець.
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Радуцкий Ермак и пр Зе команда это золотой фонд ЗЕ их будут лелеять и оберегать не ждите от так званой " правоохоронной системы " посадок золотых друзей ВОВы они несут золотые яйца для него
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в СБУ сидить за старшого таке ж зелене гівно..
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Во клоуны дают!А для чего вообще ГосударствоНалоги собирать?
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зэбилы не налрягайтесь налоги уже все у ленки
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Радуцкий прямо намекает , он хочет быть соавтором , лицензия будет за 3 дня
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Может еще успеет продать куда-нибудь за пределы Украины, пока спрос есть...
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О это хорошее дело, а то только просим у всего мира.
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Вот теперь пойдет бизнес.

Лицензии быстро, легко недорого!!!
Немного финансовых вложений и ваш фуфломицин на полках аптек.
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Радуцкому пора на киче шить маски в количестве проданных.
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- о принудительном лицензировании препаратов для борьбы с COVID-19 -
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Патент...и техдокументация это как бы не одно и тоже...
В патенте описаны принципы...
А что бы сделать прибор нужно проделать большую работу...и в три месяца вряд ли улржаться.. а за патент уже плати..
Крадуцкий явно что то мутит...и эта мутка работает на его карман..
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По идее в комплекте должен идти закон про упрощенную форму освидетельствования смерти от этих препаратов.
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Готовится законопроект о принудительном лицензировании препаратов для борьбы с COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий



счас начнут жарить енти лекарствия кому не лень как

армяне шаурму на улицах

народу подохнет немало,
но то такое


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Как можно стране третьего мора лицензировать то что в развитых странах давно лицензировано ? Это тупо 28 лет распил бабла на лекарстве и откатам аптечному бизнесу.
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Ну так а для чего все это затевалось? Поэтому Супрун и была Радуцкому, как кость в горле.
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Там про дещо інше но з цим твердження я згідний.
P.S. В статті про авторське право.
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Если очень попросить Радуцкого, то и зеленкой тоже можно принудительно лечить вирус. Выписать зеленке соответствующий сертификат и вперед, грести деньги лопатой. Есть золотая жила, а есть зеленая. Она на поверку оказалась не менее прибыльной, а то и более.
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Міша, де розпродані тобою маски?
ось вбиті тобою люди
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Знов якийсь мутняк щоб наваритись. Хто наживається на смертях українців? Невже новиє ліца?
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Гои, молите бога, что бы это был просто обыкновенный мел, а не та химия, которая привела к сотням мучительных смертей во Франции и штатах.
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все равно...в каждой такой инициативе - ищите подводные камни (или золотоносные жилки)
ибо просто так... там сквозняк гонять не будут (тем более аптечная и фармацевтическая мафии)
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А САМ ПЕРДУЦКИЙ НЕ БОИТСЯ СДОХНУТЬ ПЕТУШАРОЙ НА ЗОНЕ? ИЛИ ЕМУ ПО ДУШЕ ЛИНЧЕВАНИЕ НА МАЙДАНЕ ?
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при чем тут Украина, если в Украине нет лабораторий для исследований по коронавирусу?
Воно шо, напилося й редуцька білочка голову погризла, що таку дурню несе?
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мама дубинского любит продавать ворованые лицензии
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Сейчас- о принудительном лицензировании, завтра - о принудительном лечении этими препаратами.
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