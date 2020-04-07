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 Общество, За рубежом
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Все про:война (3772) Пайфер (118) санкции (7625) Тейлор (150) Донбасс (21072) Хербст (80)

 Экс-послы США в Украине призвали использовать пандемию коронавируса, чтобы добиться от РФ окончания войны на Донбассе

Экс-послы США в Украине Уильям Тейлор, Джон Хербст и Стивен Пайфер обнародовали совместное заявление, в котором призвали США и их союзников надавить на Кремль, и добиться окончания войны на Донбассе в обмен на снятие санкций с России, введенных в связи с агрессией.

Текст обращения размещен на сайте National Public Radio, передает Цензор.НЕТ.

По мнению бывших послов, кризис COVID-19 может предоставить возможность "разрешить единственную горячую войну в Европе и противостоять нападкам президента РФ Владимира Путина на международные нормы поведения".

"Поскольку распространение коронавируса и падение цен на нефть все больше сказываются на Кремле, Соединенные Штаты и их союзники должны предложить отменить международные санкции против России, если Путин прекратит свои военные вторжения в Украину. Президент Трамп и Конгресс могут продвигать интересы Америки и всего мира смелым шагом, способствующим прекращению этой войны. Администрация Трампа и Конгресс должны воспользоваться этим открытием", - говорится в заявлении.

Отмечается, что за время вторжения России в Донецкую и Луганскую область там погибли около 14 000 украинцев. Международное сообщество выступило против нападок Москвы, введя экономические и другие санкции, которые помогли снизить экономический рост в России на 1% ежегодно с 2014 года.

"Цены на сырую нефть, опору российской экономики, в настоящее время достигли 18-летнего минимума. На ископаемое топливо приходится более 60% российского экспорта", - добавили послы.

"Надвигающаяся глобальная рецессия нанесет еще один удар по российской экономике. Сейчас, как никогда, России нужен разрыв с санкциями. Действительно, Путин использовал свое выступление на виртуальной встрече на высшем уровне "Группы 20" на прошлой неделе, чтобы призвать к прекращению всех международных санкций. Он назвал облегчение санкций "гуманитарной проблемой" в свете пандемии COVID-19. Как показала двухпартийная политика США, выход России из дорогостоящей войны в Украине - это способ снятия санкций. Соглашение об отзыве освободило бы ресурсы как в России, так и в Украине для борьбы с вирусом", - говорится в общем заявлении.

По их мнению, именно кризис коронавируса может подтолкнуть Кремль согласиться на завершение войны в Украине.

"В тесном сотрудничестве с лидерами Германии, Франции и Украины президент Дональд Трамп должен предложить президенту Путину прекратить боевые действия, вернуть Донбасс и международную границу под суверенитет Украины и отменить санкции, наложенные на Россию в отношении ее вторжения на Донбасс", - отметили Тейлор, Пайфер и Хербст.

Они добавили, что в случае согласия Путина освободить и Крым, это могло бы послужить отмене санкций, введенных из-за аннексии.

"Однако основные наказания направлены против агрессии Москвы на Донбассе, и Запад может отменить их, сохраняя санкции против Москвы за захват Крыма", - объяснили экс-послы.

Они добавили, что президент США Дональд Трамп, при поддержке президента Украины Владимира Зеленского, должен суметь убедить Конгресс отменить санкции против Донбасса, четко понимая, что они будут введены заново, если Путин откажется от соглашений.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187264
 
   
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Арабы без особых заявлений уже сделали гораздо больше.
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Арабы без особых заявлений уже сделали гораздо больше.
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Хорошо, что экс!
Дебилы! А Крым подарить х.уйлу???
Снять санкции только после того, как наши будут стоять на всей границе, включая Керчь!!!
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Кроме того, сначала снять, а потом увидеть отказ и ввести снова?
Дебилы, *****, в квадрате!!!
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Заявители херовы и без вас разберемся. Надо было саудитов в союзники брать!
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Раися вперде! денег хватит до осени, а жить путену и того меньше.... капитуляция кремлядей близко!
Экс-послы США в Украине призвали использовать пандемию коронавируса, чтобы добиться от РФ окончания войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 3598
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багатьом українцям і до літа не протянути під Зє!льоним рєжимом
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ой что-то бы не перемудрить... с брехливым маньяком договариваться...только язык об зубы трепать... результатов ноль целых шиш десятых ! додыхающая рашка, как загнанная в угол чумная крыса...способна на все - особенно дико искусать, чтоб занести инфекцию в раны...
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Эксы так и не уяснили, что любые меры против ***** надо только усиливать.
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Поскольку распространение коронавируса и падение цен на нефть все больше сказываются на Кремле, Соединенные Штаты и их союзники должны предложить отменить международные санкции против России Источник: https://censor.net.ua/n3187264
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то оце "давлєнійє" на маскву??? Це призив зняти санкції з кримля
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та никто не будет их снимать - с крысенышем решено покончить.....
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крисьониш ультіматум поставіл - йєслі йєго в угол загонят, то своїх в рай, а остальнийє просто подохнут
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так воно ж перет тим на кніпочку натисне - здихати так з усім світом
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хотя, мо' найдуця в окруженії хто хоче жити та придушат... табакєркою
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Возле туалета стоит скорая помощь,одним словом страна Параша
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На роССії, за 40-50 км від мацкви, в любій дєрєвні, можна без декорацій знімати фільми про ВОВ, а то й вЯлікаю ревалюцію. Там нічого не змінилося.
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недавно со знакомым разговаривал с Подмосквовья, бывшим харьковчанином... Експосли США в Україні закликали використати пандемію коронавірусу, щоб домогтися від РФ закінчення війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 1182 так он сказал, что в 70 км от Москвы сотка земли стоит дороже, чем его бывшая харьковская 2-х комнатная квартира... Експосли США в Україні закликали використати пандемію коронавірусу, щоб домогтися від РФ закінчення війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 6551 наврал наверное, кацапы они такие - врать любят... Експосли США в Україні закликали використати пандемію коронавірусу, щоб домогтися від РФ закінчення війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 6179
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он не соврал, потому что при твоих исходных данных===ПРОПИСКА МОСКОВСКАЯ!!!!!
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нет, он сам из Кольчугино, са врач, а в тех краях уже лет 15 как переехал, зачем ему врать...
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и да, у вас устаревшее представление о сакральности московской прописки...сейчас она,если вы не лкн, и не любите правонарушать, не важно...
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Какие санкции они нарастили 123 млрд долоров подушку во время ваших санкций
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подєлісь улипкаю свайєй і она нє раз к тєбє вєрньоцца *)
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Хай російські окупанти спочатку виведуть війська з окупованих Криму і Донбасу. Без Криму, ніяких санкцій знімати не можна!
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Свинособака опять унижаться приползла😂🌷×××
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В ОРДО маски с бубонной чумой завести или как?
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Та пускай теперь дотируют этот бомбас, разрушили все, а теперь уйдут.. Они только ускорят эволюцию тех регионов, когда там повырождаеться вся эта вата,, у людей должна произойти эврлюция сознания, они должны сами захотеть стать свободными, и научиться отстаивать свои права
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Мериканцы дело предлагают,но плешфюрер на это не пойдёт,к сожалению.Нужно ещё больше повышать градус противостояния между ордой и остальным миром.
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Ніякі санкції не знімати, до тих пір, поки кордони расеї не будуть обмежуватися мокшанськими болотами...
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Дайте взаймы атомную бомбу и все решится быстро.....
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Верно.Только пороссцятина похлеще пандемии- воняет в унисон с кацапсвинским оккупантом и агрессором на разжигание войны,распрей,межусобиц.Твари,короче.
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да не снимет Запад санкции, наши украинские дипломаты этого не допустят... Експосли США в Україні закликали використати пандемію коронавірусу, щоб домогтися від РФ закінчення війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 7868
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діпломати нє наші, нє українські, а йюде
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введя экономические и другие санкции, которые помогли снизить экономический рост в России на 1% ежегодно с 2014 года. Источник: https://censor.net.ua/n3187264\\\\\\\\\\\

Спасиб*, "гаранты"!
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Страшно подумати, яку епідемію доведеться застосувати для "деокупації" Криму...
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та це повна маячня. Нам пропонують розбитий донбас із інфільтрованими агентами московії, та повально ******** населенням в обмін на Крим. Це чорна діра в яку будуть вкидатися десятки мільярдів щорічно без будь якого натяку на покращення.
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