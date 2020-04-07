 Скорая помощь не будет выезжать в случае, если нет критериев для госпитализации больного, - Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил главный санврач Виктор Ляшко.

По его словам, семейный врач должен направить мобильную бригаду или выехать самостоятельно, чтобы взять образцы для проведения исследований в вирусологической лаборатории.

Если у человека нет семейного врача, то нужно звонить "103".

"Скорая экстренная медицинская помощь не будет выезжать на каждый случай в случае, если нет критериев для госпитализации больного и доставки больного в учреждения стационарной медицинской помощи, но она предоставит соответствующие консультации, и в случае необходимости направит бригаду для забора образцов для исследования", - сказал Ляшко.

При отказе в проведении тестирования или при наличии вопросов по тестированию, в Минздраве переформатирована горячая линия, которая принимает жалобы или предложения относительно совершенствования тестирования на той или иной территории. Номер горячей линии Минздрава: 0 800 505 201.

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