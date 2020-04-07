 Скорая помощь не будет выезжать в случае, если нет критериев для госпитализации больного, - Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил главный санврач Виктор Ляшко.
По его словам, семейный врач должен направить мобильную бригаду или выехать самостоятельно, чтобы взять образцы для проведения исследований в вирусологической лаборатории.
Если у человека нет семейного врача, то нужно звонить "103".
"Скорая экстренная медицинская помощь не будет выезжать на каждый случай в случае, если нет критериев для госпитализации больного и доставки больного в учреждения стационарной медицинской помощи, но она предоставит соответствующие консультации, и в случае необходимости направит бригаду для забора образцов для исследования", - сказал Ляшко.
При отказе в проведении тестирования или при наличии вопросов по тестированию, в Минздраве переформатирована горячая линия, которая принимает жалобы или предложения относительно совершенствования тестирования на той или иной территории. Номер горячей линии Минздрава: 0 800 505 201.
Не мечтайте. Женщина писала: выдали труп отца из больницы в пакете, а дальше - сами.
горит, сильно горит?
пока мы приедем сгорит совсем?
Институт которых ввел Порошенко со своим министром здравоохранеия в свою бытность президентом.
Во время своих знаменитых реформ. В том числе и медицинской.
Власть не выполняет и не гарантирует конституционных прав граждан...
"Скорая помощь не будет выезжать на каждый случай"- і фсьйо
подходит чувак в маске и с рулеткой. обмеряет.
- что вы делаете?
- мерку снимаю...
работников бюро ритуальных услуг
сильно раздражает фраза: "ну, примерно вашего роста".
****, на фоне вчерашней заявы о платном лечении легкой формы сегодняшняя ложится в одну канву как бусинка за бусинкой. интересно, что завтра придумают? уроды вонючие. как же я ненавижу этих козлов. а больше я ненавижу баранов которые за них проголосовали.
якин купил скорую, ну и уговорил меня ехать с ним в больницу...
Про це заявив головний санітарний лікар Віктор ЛяшкоСкажите, он клинический идиот?
так виходить?
по аналогу с базаром (только итог другой - что не назовешь - не угадал)
***
- хозяин, а что это у вас за саженец?
- яблоня
- я вижу.. а какой сорт?
- а шо вам надо?
- "семеренко"
- а... от это она и есть
- тю...так вы только что другому говорили, что это - "белый налив"
- мужик иди нах... не мешай торговать...или умный очень?
Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.
Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя.
Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
Материалы XXII съезда КПСС, 31 октября 1961, Первый секретарь КПСС Н. С. Хрущев
"Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме"
Не надоело верить во все надписи на заборах?
Интересно как проверять критерии будут? По Скайпу ?
В Европе скорая не выезжает если нет угрожающего жизни состояния. Ну и на ДТП в обязательном порядке приезжает.
Ну приняли - в морг. Вы рады?