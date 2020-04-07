EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Здоровье
  7679  11
Материалы по теме:
Все про:армия (7697) карантин (2527) смерть (6615) ВСУ (513) COVID-19 (3218) коронавирус (1923)

 В ВСУ зафиксированы 4 случая COVID-19, 1 из них летальный, - Командование Медицинских сил (обновлено)

По состоянию на 07:00 7 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрированы 4 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 летальный.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

В ВСУ на изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 87 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 18 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Скорая помощь не будет выезжать на каждый случай, если нет критериев для госпитализации больного, - Ляшко

"Относительно умершего: женщина, работник ВС Украины одной из воинских частей из Ивано-Франковской области. с 20.03.2020 находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. 27.03.2020 состояние ухудшилось, была госпитализирована в ЦРБ г.. Надвирна, 30.03.2020 переведена в реанимационное отделение, 06.04.2020 в 6.00 умерла. Диагноз COVID-19 подтвержден вечером 06.04.2020.", - рассказали в ВСУ.

"Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами", - добавили в Командовании Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

В ВСУ зафиксированы 4 случая COVID-19, 1 из них летальный, - Командование Медицинских сил 01

Источник: https://censor.net.ua/n3187262
 
 
 Топ комментарии
 
співчуття родичам померлої..
...
бережіть себе, люди.
 показать весь комментарий
 
Что-то не слышно тупорылых свидетелей заговора, что вирус опасен только тем кому за 80
Их хоть об стену головой бей они все равно как бараны будут верить в какой-то заговор.
 показать весь комментарий
 
Шкода.. Певно померла була ще достатньо молодого віку.
Співчуття родині та близьким.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
співчуття родичам померлої..
...
бережіть себе, люди.
 показать весь комментарий
 
 
А сколько тестов было?
Или все депутатам ушли, по 2-3 раза обездоленные проверяются - все время "служат народу".
 показать весь комментарий
 
 
находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ.
умерла. Диагноз COVID-19
Медики казльі.
 показать весь комментарий
 
 
Я вот читал статью Доника за Хомчака....
https://site.ua/skitalec/27136-kakimi-realnymi-dostijeniyami-mojet-pohvastatsya-homchak-za-vremya-svoego-rukovodstva-zsu/

..... ну, статистике верить - ся лохом выставить. Ну мы же то не лохи то?
 показать весь комментарий
 
 
Шкода.. Певно померла була ще достатньо молодого віку.
Співчуття родині та близьким.
 показать весь комментарий
 
 
Зеля, що там з діагностуванням короновірусу? Все досі добре?
 показать весь комментарий
 
 
Что-то не слышно тупорылых свидетелей заговора, что вирус опасен только тем кому за 80
Их хоть об стену головой бей они все равно как бараны будут верить в какой-то заговор.
 показать весь комментарий
 
 
они просто тупо выполняют поставленную перед ними задачу.
 показать весь комментарий
 
 
Была бы на казарменном положении-не померла бы.Медикам ,воюющим с короновирусом нужно переходить на казарменное до ликвидации заразы,чтобы не заражать близких.
 показать весь комментарий
 
Один из четырех - это как раз те самые 2 процента про которые гордо заявляют мародеры в белых халатах.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх