 В ВСУ зафиксированы 4 случая COVID-19, 1 из них летальный, - Командование Медицинских сил (обновлено)

Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

В ВСУ на изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 87 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 18 человек.

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"Относительно умершего: женщина, работник ВС Украины одной из воинских частей из Ивано-Франковской области. с 20.03.2020 находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. 27.03.2020 состояние ухудшилось, была госпитализирована в ЦРБ г.. Надвирна, 30.03.2020 переведена в реанимационное отделение, 06.04.2020 в 6.00 умерла. Диагноз COVID-19 подтвержден вечером 06.04.2020.", - рассказали в ВСУ.

"Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами", - добавили в Командовании Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.