EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество, Здоровье
  667  2
Материалы по теме:
Все про:Закарпатье (1757) карантин (2527) ОГА (1731) COVID-19 (3218) коронавирус (1923)

 38 случаев COVID-19, в том числе у двух медиков, подтверждены на Закарпатье, - ОГА

По состоянию на 10:00 7 апреля 2020 года в Закарпатской области подтверждены 38 случаев COVID-19, в том числе у одного врача и медсестры пульмонологического отделения Ужгородской городской центральной клинической больницы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Ситуация COVID-19 на Закарпатье по состоянию на 10 часов утра 7 апреля:

- по данным управления здравоохранения Ужгородского городского совета у 38 закарпатцев подтвержден COVID-19, в том числе у одного врача и медицинской сестры пульмонологического отделения Ужгородской городской клинической больницы подтвержден коронавирус. Накануне образцы биоматериалов на ПЦР-исследования взяли у 17 медицинских работников, контактировавших с больными COVID-19 ужгородцами.

- 2 человека умерли. Один больной, с подтвержденным диагнозом COVID-19, который находился на лечении в инфекционном отделении районной больницы, при переводе для дальнейшего лечения в КНП "Областная клиническая инфекционная больница" Закарпатского областного совета скоропостижно скончался в машине скорой помощи. Вероятная причина смерти - внезапная остановка сердечной деятельности или тромбоэмболия. Точная причина смерти будет известна после проведения патологоанатомической экспертизы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Женщина с установленным диагнозом COVID-19 умерла на Закарпатье, еще два человека находятся в тяжелом состоянии, - ОГА

- 13673 закарпатца, которые вернулись из-за границы, находятся на самоизоляции. У 4069 закончилась 14-дневная самоизоляция.

Напомним, по состоянию на утро 7 апреля в Украине в целом зафиксировано 1462 случая COVID-19, из них 45 - летальные.

Источник: https://censor.net.ua/n3187260
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну, це ж не зевлада винувата, що наші медики заражаються пачками?
то вони самі дурні?
 показать весь комментарий
 
Власть кроме как всё запретить больше ни на что не способна.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх