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Все про:Шокин (715) Грицак Василий (416) Трепак (89)

 Когда генпрокурор сказал, что посадит меня, Грицак нанес удар и Шокин упал, - Трепак о конфликте с экс-главой ГПУ. ВИДЕО

На одной из встреч в СБУ экс-глава ведомства Василий Грицак при свидетелях ударил тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина, из-за которого собирался уволиться бывший первый заместитель Грицака Виктор Трепак.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сам Трепак сообщил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

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"На пике конфликта, час или два ночи было, я сидел в своем рабочем кабинете, меня набирает глава Службы безопасности Василий Сергеевич Грицак и говорит: "Зайди ко мне". Я захожу – на тот момент я уже нахожусь в конфликте с генеральным прокурором, – за одним столом сидели генеральный прокурор Шокин, Василий Сергеевич Грицак, несколько народных депутатов Украины из блока Петра Алексеевича Порошенко. Нас пробовали помирить с генеральным прокурором.

Когда генеральный прокурор в очередной раз сказал, что он все равно меня посадит в тюрьму, Василий Сергеевич по-мужски нанес удар, и Виктор Николаевич упал в кабинете. Вот такая была история. Вот есть, что вспомнить. И Василий Сергеевич сказал: "Виктор, я тебе больше ничем не могу помочь". Вот такой поступок был, на самом деле", - рассказал Трепак.

Источник: https://censor.net.ua/n3187258
 
 
 Топ комментарии
 
- Изя, это правда, что Мойша дал тебе по морде и ты никак не реагировал?
- Я не реагировал? Хорошее дело, а кто упал?
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Бывший президент Франции Франсуа Олланд пишет в своей книге...
Порошенко набросился на Путлера с кулаками в Минске так,что приходилось моей личной охране разнимать их и не раз и не два...Видать Лексеич надавап плешивому нехило... Когда генпрокурор сказал, что посадит меня, Грицак нанес удар, и Шокин упал, - Трепак о конфликте с экс-главой ГПУ - Цензор.НЕТ 732 Когда генпрокурор сказал, что посадит меня, Грицак нанес удар, и Шокин упал, - Трепак о конфликте с экс-главой ГПУ - Цензор.НЕТ 3832
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Вообще-то Шокин старше Грицака. Это не украшает Грицака. Вот если бы Кличко упал... Когда генпрокурор сказал, что посадит меня, Грицак нанес удар, и Шокин упал, - Трепак о конфликте с экс-главой ГПУ - Цензор.НЕТ 8459
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сволота, це ти з якого випуску методички пригожина цитуєш? З останнього? Цей фейкомет не модернізували в ольгіно?
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Так посадили Трєпачка ? на красній зоні срок мотав ?
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Майдан был с 19 ноября 2013 года по март 2014,Порох принял присягу 7 июня 2014 года...дятлы плин... Коли генпрокурор сказав, що посадить мене, Грицак завдав удару, і Шокін впав, - Трепак про конфлікт з ексглавою ГПУ - Цензор.НЕТ 3939Крым уже был РАБссиянский и на Дамбассе быдло Путлера орудовало...
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Грицаку респект, в любом случае!....за своего сотрудника постоял, как смог... Коли генпрокурор сказав, що посадить мене, Грицак завдав удару, і Шокін впав, - Трепак про конфлікт з ексглавою ГПУ - Цензор.НЕТ 5113
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"Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" Н.В.Гоголь.
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Порох дал слово Обамычу не захватывать вонючий Мавзолей чЛЕНИНА..там трупом воняет на 100 км московской Кольцевой....
Порох сдержал слово...,что маршал Маннергейм..а не пойду на Питирьбюргер... Коли генпрокурор сказав, що посадить мене, Грицак завдав удару, і Шокін впав, - Трепак про конфлікт з ексглавою ГПУ - Цензор.НЕТ 8378 и блокады чЛЕНИНГРАДА не будет... Коли генпрокурор сказав, що посадить мене, Грицак завдав удару, і Шокін впав, - Трепак про конфлікт з ексглавою ГПУ - Цензор.НЕТ 8378 ...
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Как-то все неубедительно звучит. Назначал Трепака Порошенко, он же не подписывал 3 месяца его заявление об отставке, которое Трепак тогда написал. Дело бриллиантовых прокуроров, из-за которого вроде бы как они конфликтовали, было передано в суд еще 4 января 2016. Уволился Трепак уже после этого. Лучше бы рассказал, что за шоу с этим делом началось с сентября прошлого года. Его перекидывают из суда в суд как мяч в волейболе. Что касается Трепака, то похоже ему любое начальство не будет нравится.
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А вы когда нибудь читали мемуары маршала Василевского,Рокоссовского и прочих палканводцев?Там столлько интересного Жуть...
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При Грицаке СБУ проводила успешные операции на оккупированной территории.
При Баканове СБУ охраняют Сивоху...
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Голова СБУ вдарив Генерального прокурора ...
Ну, так тепер Генеральний прокурор начеб-то жінка Коли генпрокурор сказав, що посадить мене, Грицак завдав удару, і Шокін впав, - Трепак про конфлікт з ексглавою ГПУ - Цензор.НЕТ 8743, то що робити Коли генпрокурор сказав, що посадить мене, Грицак завдав удару, і Шокін впав, - Трепак про конфлікт з ексглавою ГПУ - Цензор.НЕТ 8176
Жінку бити не комільфо, гвалтувати теж ... гидко
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Дама залетает в кабинет дилехтора...
товарищ директор,меня оскорбили мои подчиненные Шариков и Швондер,а Шариков приставать начал...
ну не изнасиловалл же?
пусть только попробует...
сразу пойду жаловацца товарищу Сралину... Коли генпрокурор сказав, що посадить мене, Грицак завдав удару, і Шокін впав, - Трепак про конфлікт з ексглавою ГПУ - Цензор.НЕТ 8676
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Грустные истории нашей действительности ! Ни о какой законности или государственности речи и близко нет! Эта история со сходника какого то опг ! Просто позор ,а не органы власти!
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Тепер зрозуміло хто Шокіна ртуттю травив і тепловізором стріляв.
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козацькому роду нэма пэрэводу...токо вася обосцать шокина забыл...
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Стукач. У прокурні дійсно одні віруси - і ставки по 30 тисяч і одночасно інвалідські пенсії по 15 тисяч...
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