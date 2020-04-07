 Оккупанты затопили шахты "Новопавловская" и "Миусинская" на Луганщине, - представитель омбудсмена Лисянский

Об этом на странице в сети Facebook сообщил представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский, передает Цензор.НЕТ.
"Данные шахты находятся в г. Хрустальный (ранее г. Красный луч). До 2014 года, предприятия относились к ГП "Донбассантрацит", шахты были дотационные но зарплата выплачивалась, предприятия работали", - говорится в сообщении.
По словам Лисянского, это колоссальный урон, как экологический так и социально-экономический, чтобы восстановить затопленные шахты, нужны огромные финансовые средства.
и не вырастет уже.
https://www.youtube.com/watch?v=Iyr4iEN2HnA (1:11:20)
и здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=lEgmLhAlfmQ
Зачем???
мне нужно...
Восстановить можно было во времена сРалина...когда зэки за пайку пахали...
чтобы восстановить затопленные шахты, нужны огромные финансовые средства..
У клоуна все такие кретины? Затопили убыточные шахты - молодцы, спасибо.