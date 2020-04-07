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 У двух медиков на Тернопольщине подтвердили COVID-19

COVID-19 лабораторно подтвердили у двух мужчин: у жителя Тернополя и жителя Зборовского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Тернопольском штабе для борьбы с коронавирусом.

Они контактировали с больной коронавирусом пациенткой из Бучацкого района. Женщину перевели в инфекционное отделение Тернопольской больницы скорой помощи. Далее обследовали 44 контактных с ней человека.

Жителю Тернополя - 24 года. Это врач-интерн из Тернопольской Университетской больницы. Он сейчас - на амбулаторном лечении.

С начала эпидемии коронавируса в Украине COVID-19 подтвердили у 9 жителей Тернополя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Тернопольщине 8 новых случаев COVID-19, всего выявлено 168 случаев, - ОГА

У двух медиков на Тернопольщине подтвердили COVID-19 01

Источник: https://censor.net.ua/n3187255
 
 
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Невже завдання влади - покласти медиків...
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Ну так головне завдання тої зебільної влади - знищити державу і побільше народу, а тому вона використовує всі доступні їй засоби.
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Сообщаю Зеленскому и в прокуратуру, руководители мед. учреждений наживаются на больных коронавирусом. Тест системы, и маски, аппараты ИВЛ, которые закуплены за счет бюджетных средств, больные оплачивают из своего кармана. Выручка поступает в карманы мед. мафии по всей цепочке от министерства до руководителей мед учреждений. ПС. Куда смотрит СБУ, полиция, прокуратура, налоговая и КРУ.???
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они смотрят в бюджет-чтобы успеть разворовать оставшееся..
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Посольство України на Тернопільщині їм хоч подяку висловило?
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