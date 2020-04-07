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 Под Будапештом в ДТП попал автобус с украинцами: 8 человек госпитализированы, из них 2 - в тяжелом состоянии

Восемь человек пострадали и были госпитализированы вследствие дорожно-транспортного происшествия в Венгрии на 75 км международной трассы М3 с участием автобуса, перевозившего эвакуируемых на Родину граждан Украины.

Об этом сообщил заместитель главы Закарпатской областной государственной администрации Игорь Шинкарюк, передает Цензор.НЕТ.

"В г.Будапешт произошло ДТП с участием автобуса, который транспортировал граждан Украины к месту эвакуации в пункт пропуска "Тиса". По полученным оперативным данным, в транспортном средстве находились 8 человек. Двое граждан в тяжелом состоянии, 6 в удовлетворительном. Все лица находятся в больнице. Выполняется протокол нашими представителями дипломатического корпуса", - рассказал Шинкарюк.

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Под Будапештом в ДТП попал автобус с украинцами: 8 человек госпитализированы, из них 2 - в тяжелом состоянии 01

Источник: https://censor.net.ua/n3187248
 
 
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Сиділи б там і не рипались. Кожен день починати новий відлік карантину через тих батраків?
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якого лисого так довго думали їхати чи ні? чекали поки мадяри розрахуються?
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Думали, що ******* видадуть паспорти мадяростану
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Поспішали поволі у смертельні лапи української медицини!
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Не довезли....
Не довезли свой кашель до Родины!
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