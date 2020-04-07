 Под Будапештом в ДТП попал автобус с украинцами: 8 человек госпитализированы, из них 2 - в тяжелом состоянии

Об этом сообщил заместитель главы Закарпатской областной государственной администрации Игорь Шинкарюк, передает Цензор.НЕТ.

"В г.Будапешт произошло ДТП с участием автобуса, который транспортировал граждан Украины к месту эвакуации в пункт пропуска "Тиса". По полученным оперативным данным, в транспортном средстве находились 8 человек. Двое граждан в тяжелом состоянии, 6 в удовлетворительном. Все лица находятся в больнице. Выполняется протокол нашими представителями дипломатического корпуса", - рассказал Шинкарюк.

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