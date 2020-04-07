 В столице паллиативные больные будут получать медицинскую помощь на дому, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом заявил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, ни один неизлечимо больной киевлянин в условиях карантинных мер не останется без необходимой медицинской помощи. Однако нахождение таких пациентов в условиях стационара пока не является лучшим для них.

Поворозник объяснил, что люди с тяжелыми хроническими и онкологическими заболеваниями - в группе наибольшего риска тяжелого течения коронавирусной инфекции. Чтобы обезопасить их от заражения, необходимо до минимума сократить любые контакты.

"В условиях паллиативного отделения сделать это, бесспорно возможно, однако стоит морально-этический вопрос: правильно ли отказывать этим людям в общении с родными в последние дни жизни? Но готовы ли родственники к тому, что не смогут лишний раз поговорить, увидеть родного человека, которого в любой момент может не стать? Ведь все посещения таких больных в отделении строго запрещены", - подчеркнул он.

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Он отметил, что однозначно выписывать не будут тех паллиативных больных, которые нуждаются в поддержании жизненных функций аппаратными средствами, или тех, у кого дома болеют COVID-19.

"Однако если ваш близкий человек сейчас в паллиативе, а вы здоровы, придерживаетесь ограничительных мер и всех правил противоэпидемической безопасности, поверьте врачам - лучше забрать своего родного из больницы. Именно так рекомендуют медики", - заявил Поворозник.

Он заверил, что медицинскую помощь паллиативным больным дома в полном объеме будут оказывать специальные мобильные бригады, которые работают на базе паллиативных отделений столицы.

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