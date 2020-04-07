EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Киевские новости, Общество
  1715  10
Материалы по теме:
Все про:больница (701) карантин (2527) КГГА (2380) Поворозник (54) COVID-19 (3218) коронавирус (1923)

 В столице паллиативные больные будут получать медицинскую помощь на дому, - КГГА

Медицинскую помощь паллиативным больным дома в полном объеме будут оказывать специальные мобильные бригады, которые работают на базе паллиативных отделений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом заявил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, ни один неизлечимо больной киевлянин в условиях карантинных мер не останется без необходимой медицинской помощи. Однако нахождение таких пациентов в условиях стационара пока не является лучшим для них.

Поворозник объяснил, что люди с тяжелыми хроническими и онкологическими заболеваниями - в группе наибольшего риска тяжелого течения коронавирусной инфекции. Чтобы обезопасить их от заражения, необходимо до минимума сократить любые контакты.

"В условиях паллиативного отделения сделать это, бесспорно возможно, однако стоит морально-этический вопрос: правильно ли отказывать этим людям в общении с родными в последние дни жизни? Но готовы ли родственники к тому, что не смогут лишний раз поговорить, увидеть родного человека, которого в любой момент может не стать? Ведь все посещения таких больных в отделении строго запрещены", - подчеркнул он.

Читайте также: В Киеве определили госпитальные базы для приема "второй волны" больных с подозрением на коронавирус, - КГГА

Он отметил, что однозначно выписывать не будут тех паллиативных больных, которые нуждаются в поддержании жизненных функций аппаратными средствами, или тех, у кого дома болеют COVID-19.

"Однако если ваш близкий человек сейчас в паллиативе, а вы здоровы, придерживаетесь ограничительных мер и всех правил противоэпидемической безопасности, поверьте врачам - лучше забрать своего родного из больницы. Именно так рекомендуют медики", - заявил Поворозник.

Он заверил, что медицинскую помощь паллиативным больным дома в полном объеме будут оказывать специальные мобильные бригады, которые работают на базе паллиативных отделений столицы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не все киевляне осознали реальность угрозы": Коммунальные службы с правоохранителями контролируют в Киеве соблюдение карантина. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3187247
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
'Мєчти,мєчти, где Ваша сладость...Ночная радость ісчезла....'
 показать весь комментарий
 
"Паллиати́вная помощь (от фр. palliatif от лат. pallium - покрывало, плащ) - подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов (детей и взрослых) и их семей, столкнувшихся с проблемами, связанными с опасным для жизни заболеванием, путём предотвращения и облегчения страданий за счёт раннего выявления, тщательной оценки и лечения боли и других физических симптомов, а также оказания психосоциальной и духовной поддержки[1].
Термин «паллиативный» происходит от паллиатив (паллий, покрывало, греческий плащ, верхнее платье) - неисчерпывающее, временное решение, полумера, закрывающее как «плащ» саму проблему - что отражает принцип паллиативной помощи: создание защиты от тягостных проявлений болезни, но не лечение самой болезни."

Трудно будет врачам после короновируса, население всё больше узнаёт о медицине, а если ещё попадёт к врачу демагог, который лучше всех всё знает...
 показать весь комментарий
 
Ты сразу просёк, даже мозги не успел включить.
 показать весь комментарий
 
Я тебя и твою неизлечимость не упоминал.
 показать весь комментарий
 
Ты идиот. Паллиативную помощь оказывают неизлечимым.
 показать весь комментарий
 
А чого, я багато бачив лікарів які питалі пацієнтів з великим стажем, що й як їм робили й чому... Нажаль багато лікарів, яких може спантеличити будь яке питання. Й багато сімейних лікарів - лише засіб для отримання рецепту, справок, призначень на дослідження.
 показать весь комментарий
 
 
У моего отца такой семейник) мне приходится ему(врачу) рассказывать какие обезболивающие нужно выписать, потому что он не хрена не знает)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх