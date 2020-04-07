 Минздрав планирует создать временные госпитали для пациентов с короновирусом в легкой форме, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"В настоящее время Минздрав готовит рекомендации для открытия временных госпиталей для размещения больных с коронавирусной болезнью, наша цель – открывать такие госпитали для тех, у кого будет легкая форма болезни и у кого не будет возможности самоизолироваться. Это позволит нам более качественно наблюдать за больными коронавирусной болезнью и в случае необходимости транспортировать их в полноценные учреждения здравоохранения , где можно проводить реанимационные мероприятия", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от коронавируса в Украине умерли 7 пациентов. Случай в Александровской больнице Киева будет рассматриваться отдельно, - Минздрав

Напомним, по состоянию на утро 7 апреля в Украине в целом зафиксировано 1462 случая COVID-19, из них 45 - летальные.