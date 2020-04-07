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 Минздрав планирует создать временные госпитали для пациентов с короновирусом в легкой форме, - главный санврач Ляшко

Минздрав планирует создать временные госпитали для людей с легкой формой коронавирусной болезни, у которых нет возможности самоизолироваться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"В настоящее время Минздрав готовит рекомендации для открытия временных госпиталей для размещения больных с коронавирусной болезнью, наша цель – открывать такие госпитали для тех, у кого будет легкая форма болезни и у кого не будет возможности самоизолироваться. Это позволит нам более качественно наблюдать за больными коронавирусной болезнью и в случае необходимости транспортировать их в полноценные учреждения здравоохранения , где можно проводить реанимационные мероприятия", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от коронавируса в Украине умерли 7 пациентов. Случай в Александровской больнице Киева будет рассматриваться отдельно, - Минздрав

Напомним, по состоянию на утро 7 апреля в Украине в целом зафиксировано 1462 случая COVID-19, из них 45 - летальные.

Источник: https://censor.net.ua/n3187243
 
 
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Вчера минздрав сказал, что лечение легких больных будет за счёт самих больных.
Эти городки тоже за их счёт?
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Мін создать.... Минздрав планирует создать временные госпитали для пациентов с короновирусом в легкой форме, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7370 Капці померли від сміху... Минздрав планирует создать временные госпитали для пациентов с короновирусом в легкой форме, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 5775
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'Лапті,да лапті,да лапті мои...., Лапті ликовиє....Тять новиє сплжтьоть....!'
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До речі - будівництво заборонили.... Мін-Здох....!
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А может лучше сразу "временные" крематории?
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Агов - ви що, ще надовго плануєте весь цей "95-й..." - ну-ну....
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Це тіпа стара армійська палатка з дерев`яними нарами і відром посередині?
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"Минздрав планирует"
Я планов нашіх люблю громадьйо.
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