 За сутки от коронавируса в Украине умерли 7 пациентов. Случай в Александровской больнице Киева будет рассматриваться отдельно, - Минздрав. ВИДЕО

Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, за минувшие сутки у нас опять есть летальные случаи. Их 7. Это люди от 42 до 70 лет. Имеем случай по Киеву, который произошел в Александровской больнице. Он еще не попал в статистику за минувшие сутки. Мы его будем рассматривать отдельно. Мы видим, что большинство (летальных. - Ред.) случаев, которые были зарегистрированы за минувшие сутки, это люди 70, 61, 72 года, которые имели сопуствующие заболевания. Всего у нас умерли 45 человек", - рассказал Ляшко.

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"Показатель заболеваемости COVID-19 3,5 на 100 тыс. человек, показатель летальности - 3,1 (расчитывается как процент умерших от общего числа заболевших. - Ред.). Если мы посотрим показатели летальности в сравнении с другими странами мира, то мы увидим, что самая лучшая ситуация относительно летальности в Южной Корее и Германии. Там показатель летальности не достигает 2%. Ситуация относительно летальных случаев, например, в Испании, Италииявляется напряженной. В Испании мы имеем показатель летальности около 12, в Италии также более 11", - добавил Ляшко.

"К сожалению, мы потеряли пациента. За его жизнь мы боролись последние несколько недель. В течение всего лечения пациент был тяжелый, с прогрессирующим ухудшением, что привело к подключению к аппарату ИВЛ и ЭКМО", - написала в Фейсбуке главный врач Александровской клинической больнице Киева Людмила Антоненко.

Она также сообщила, что у второго пациента, находившегося на ЭКМО, состояние нестабильное, тяжелое.

"Сейчас продолжается ЭКМО. Надеемся на лучшее и выполняем свою работу", - отметила Антоненко.

Главврач проинформировала, что в настоящее время в Александровской клинической больнице находится 65 пациентов в инфекционных отделениях, из них - 43 с подтвержденным коронавирусом, 20 - с подозрением, 4 - в реанимации, 1 - на ЭКМО.

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"В последние дни распространяется много фейковых мыслей псевдоэкспертов о том, что статистика ежегодной смертности не превышает смертность от COVID-19. Я понимаю, что всем сильно надоело сидеть на карантине, однако советую не заигрывать с судьбой и не проверять на себе действительно ли "волну короны вы уже успели перенести в январе или в феврале", действительно ли "большинство переносит бессимптомно и уже имеет иммунитет"… Если бы вы сейчас поработали врачом в инфекционном отделении или в лаборатории, такие неосмотрительные мысли вас бы не трогали", - отметила Антоненко.





