 В Запорожье с 8 апреля вводят проезд в общественном транспорте по спецпропускам

Об этом сообщает Запорожский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

"С 8 апреля проезд в общественном транспорте будет разрешен исключительно по пропускам. Цель - уменьшить скопление людей, которые пользуются общественным транспортом", - сообщили в мэрии.

Такое решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Пользоваться общественным транспортом по спецпропускам смогут работники предприятий, учреждений, организаций, принадлежащих к тем сферам, которые должны работать в условиях карантина. В частности, тех, которые отвечают за продовольственное, энерго и водоснабжение, охрану здоровья, предприятий критической инфраструктуры, имеющих непрерывный цикл производства.

Соответствующий перечень предусмотрен Постановлением Кабинета министров Украины.

Все остальные жители города в период карантина должны оставаться дома и выходить только в случае крайней необходимости в ближайший магазин, аптеку и т.д.

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