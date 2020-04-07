 В Запорожье с 8 апреля вводят проезд в общественном транспорте по спецпропускам

Об этом сообщает Запорожский городской совет, передает Цензор.НЕТ.
"С 8 апреля проезд в общественном транспорте будет разрешен исключительно по пропускам. Цель - уменьшить скопление людей, которые пользуются общественным транспортом", - сообщили в мэрии.
Такое решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Пользоваться общественным транспортом по спецпропускам смогут работники предприятий, учреждений, организаций, принадлежащих к тем сферам, которые должны работать в условиях карантина. В частности, тех, которые отвечают за продовольственное, энерго и водоснабжение, охрану здоровья, предприятий критической инфраструктуры, имеющих непрерывный цикл производства.
Соответствующий перечень предусмотрен Постановлением Кабинета министров Украины.
Все остальные жители города в период карантина должны оставаться дома и выходить только в случае крайней необходимости в ближайший магазин, аптеку и т.д.
Julia Meruňka
4 апреля в 23:16
"Коронавирус в Чехии! Не могу не написать, как к трагедии, которая так неожиданно потрясла весь мир отнеслись в Чехии, респект и уважение руководству страны!
* проезд в период карантина полностью бесплатный, независимо от того, городской транспорт или междугородний. Транспорт ходит чётко по графику.
* всем предпринимателям государство единоразово предоставило помощь в размере 25 000 крон ( примерно 26 000 грн)
* дают отсрочку на 6 месяцев на все кредиты и ипотеки
* магазины переполнены продуктами, на все скидки 30-50%, очередей нет!
* бензин в период карантина подешевел на 40%
* если не ходишь на работу, сидишь дома на карантине, получаешь 80% зарплаты, мелочь, но приятно
Возможно, про что-то я ещё забыла написать, но одним словом, чувствуется, что государство делает все, чтобы максимально обеспечить населению защиту и комфорт в период карантина. Да, мы ходим в масках, но и их получаем бесплатно, что тоже не могу не отметить, зная как это сейчас печально в Украине. Очень хотелось бы, чтобы так как у нас было везде, а особенно в родной Украине!"
фигасе "мелочь"....
а в Болгарии, пишут - полная торба, противоположное почти. ну просто как у нас почти. ну, чувак оттуда писал.
Posted By: anti-colorados 6 Квітня, 2020
Верховная Рада Украины приняла ряд мер, направленных на борьбу с эпидемией кооронавируса на территории Украины. В перечне этих мер оказались различные ограничения прав и свобод граждан Украины, включая право на передвижение, но на самом деле - ограниченна большая часть прав и свобод, закрепленных в защищенной части Конституции Украины, известной как «Раздел 2».
Права этого раздела основаны на международных конвенциях, подписанных Украиной и являются незыблемыми, одновременно этот набор прав и свобод, является пропуском страны в цивилизованный мир. Именно поэтому, в разделе имеется специальная статья:
«Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод».
Между прочим, это говорит о том, что принятые законы, сузившие ряд гарантированных прав - не соответствуют конституции и по сути, прямо нарушают ее основополагающие принципы. Проще говоря, выдвигая эти законодательные акты на голосования и потом - голосуя за него, депутаты грубо нарушили действующую конституцию и конституционный суд обязан отменить весь этот бред как незаконный. В данном случае, нарушение настолько прямое и грубое, что иного решения КС просто не может принять.
Но тогда становится вопрос о том, как же бороться с вирусом, не вводя ограничений этих прав и свобод? Ответ на этот вопрос содержится в конце этого раздела и выглядит вот как.
«Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції».
То есть, ограничение этих прав и свобод может происходить либо в условиях Военного положения или режима Чрезвычайного положения. Больше никаких случаев, позволяющих это делать, в Конституции нет!
Более того, Верховна Рада не может вводить ни один, ни другой вариант особого положения, этот вопрос инициирует президент. И происходит это вот как.
Ст 106 Президент…
«19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
21) приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації - з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України».
И только после того, как введено либо одно, либо другое (а в нашем случае - второе) положение, открывается сама возможность сужения прав и свобод граждан, что и было сделано соответствующими законодательными актами. Без введения ЧП, ВР не имела права даже поднимать этих вопросов потому, что это - компетенция президента, и только через введения режима ЧП.
В общем, это настолько очевидно, что понятно студенту первокурснику, который изучает курс Конституционного права. Но судя по всему, уровень нашей ВР настолько низок, что там даже разговора о плинтусе не с кем вести. ЧТо называется - навыбирали.\\\\\\\\
спецперепустки.