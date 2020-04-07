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 Политика Украины
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Все про:банки (1703) ВР (24750) Железняк Ярослав (19)

 К "антиКоломойскому" законопроекту внесли более 16 тыс. поправок, - нардеп от "Голоса" Железняк

К банковскому законопроекту, который должен урегулировать вопрос выведенных с рынка и национализированных банков, внесли уже более 16 тыс. поправок - это абсолютный рекорд в истории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Итак, после 22:00 потенциал по поправкам исчез и больше их не поступало. Поэтому .... финальная цифра и абсолютный рекорд украинского парламента получает закон о банках и 16000+ поправок в него!!!! Ориентировочная точная цифра 16335, но пока секретариат работает над сводкой", - говорится в сообщении.

К слову, в законопроект о рынке земли было подано около 4 тыс. поправок.

Напомним, что законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.

Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" внесли 13 тысяч поправок в "антиКоломойский" закон, чтобы сорвать его принятие, - нардеп от "ЕС" Зинкевич

К антиКоломойскому законопроекту внесли более 16 тыс. поправок, - нардеп от Голоса Железняк 01

Источник: https://censor.net.ua/n3187239
 
 
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Клоуны чудят. Им бы в цирк на арену бегать с голыми задами и смешить народ. Уж как служат своему благодетелю Коломойскому, аж захлебываются, нечисти зеленые.
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А как они про Порошенко лгали - помнишь или всё ещё веришь им?
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А чому так мало? Що в Бені бабло закінчується???
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16 тысяч,а в первоначальном целом оригинале было хоть столько букв?
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В законопроекті 16 тис слів.тобто зміни до кожного слова.
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Ну як що 16 тисяч слів а не букв це вже прогрес.На скільки депутатам легше міняти слова ніж букви,та як би прийшлось міняти кожну літеру то знову вимагали би повишення заробітної плати за свою дуже важку роботу та за особливіть роботи коли незнають всіх літер.
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Фамилии депутатов в студию! Их надо наградить за труд. Оказывается могут работать! Жалко только, что не на народ, в качестве слуги.
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фамилии депутатов с найбольшим кол-вом поправок, будем знать сцук в лицо
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Кто такой Антон Поляков, Анна Скороход новые рекордсмены книги рекордов по когличеству поправок к одному Закону?

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Так это не секрет подстилка Смаглюк около 2000 правок и мудило Антон Поляков около 6000 тыс правок, но учитывая что это чучело закончило только школу и бурсу не факт что оно даже писать умеет, соответсвенно понятно откуда ноги растут
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Там есть "внефракционный" рекордсмен - 6000 правок. Если одну правку в минуту написать, то получится 100 часов или более четырёх дней без сна и отдыха, спасает, что в дне 25 часов и 8 дней в неделе...
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Этот "внефракционный" пролез в Раду, как мажоритарщик от СН.
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Бородатая бабушка могла поступить умней - закон принять без правок, и после получения транша МВФ и денежки себе подгрести с зеленой компашкой и закон тут же отменить через суд.
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Работа сдельная, оплата поправок поштучная.
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просто жалко коломойского, скока бабла отвалил за каждую поправку, честным, молодым, некорупционным
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Все, что нужно знать про слуг урода. Зебоби зробили це разом.
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Т.е. антиукраинское лобби при ЗЕ самое мощное за всю историю Украины.
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разбудите депутата, уснувшего на клавиатуре или планшете - флуд детектед!
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Я вообще не пойму эту всю возню с "антиколомойским" законом. В любом договоре, существует такое понятие, как форс-мажор. В данном случае, в условиях, на период эпидемии коронавируса, сошлитесь на форс-мажорные обстоятельства, и приостановите выплаты по долгам. Объясните это кредиторам и вас поймут. И не будет никакого дефолта и прочих ужастиков.
А типа "антиколомойский" закон априори нарушает ст.58 Конституции Украины. Нужно было сначала принять такой закон, а потом уже, типа по закону, отжимать банк у коломойши.
А может оно так и задумано? Коломойша, потом, через суд отменит этот закон, а пока очередной транш МВФ раздерибанят, уже один из слуг поведал, что деньги пойдут не в НБУ а в бюджет.
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Ну отсрочили на период карантина дальше что? В бюджете дырище, откуда деньги то возьмутся на выплату потом?
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Я так понимаю это работа над ошибками? Дааа-мне страшно за страну!
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Антон Поляков кілька разів публічно висловлював невдоволення щодо законопроєкту про ринок землі, за який, як і колега Анна Скороход, не голосував
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Потрібно зробити наступне - ТОЙ, прийнятий в "першому" читанні- АНУЛЮВАТИ ... , і в ному ж у ПЕРЕХІДНИХ дописати- прописати, що всі поправки , зміни , інше- буде із такого то та такого то ...- і ВСІХ делов.... І пішла бородата бЄня - нАфуй...- а це туди , в ІзраЄль..... - поки в Україні не працює Народний Трибунал
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По данным издания Лига.Финансы, из общих более 13 000 правок 6 000 подал исключенный из фракции "Слуга народа" Антон Поляков, и это рекорд.
Еще около 1 500 поправок, по его информации, подала действующий член фракции, "слуга Коломойского" Ольга Василевская-Смаглюк.
Сообщается, что еще двое депутатов "из группы Коломойского", фамилии которых сейчас выясняются, подали еще по полторы тысячи правок.
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Зебили, вы умеете считать до 16335? Спрошу проще: вы считать умеете? Или совсем просто: вы идиоты.
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