 "Новая Почта" за период карантина установила более 200 почтоматов и намерена увеличить их количество до 400 до конца апреля

Об этом отмечается в сообщении "Новой Пошты", распространенном в понедельник, передает Интерфакс Украина.

В планах компании - увеличить количество почтоматов до 400 до конца апреля.

"Для удобства клиентов большинство фирменных почтоматов мы устанавливаем внутри продуктовых магазинов", - отмечают в компании.

До конца апреля "Нова пошта" планирует расширить сеть до 400 почтоматов и установить их в Днепре, Одессе, Харькове, Полтаве, Чернигове, Сумах, Виннице, Хмельницком, Мариуполе и других городах.

В почтоматы разрешена доставка полностью предоплаченных документов и посылок до 30 кг фактического веса и размером не более 42х24х58 см и с объявленной стоимостью не более, чем 6 тыс. грн.

Как сообщалось, ранее "Нова Пошта" запустила услугу бесконтактной курьерской доставки, а со 2 апреля начала доставку лекарств из аптечной сети "Аптека 9-1-1".