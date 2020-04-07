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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество, Здоровье
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 За сутки коронавирус обнаружили у 32 медиков и девяти детей, - главный санврач Ляшко

Из 143 зарегистрированных за минувшие сутки случаев коронавируса девять случаев зафиксированы у детей и 32 - у медицинских работников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"За прошедшие сутки мы зарегистрировали 143 новых случая коронавирусной болезни, подтвержденные лабораторным заключением ПЦР-реакции", - сказал Ляшко.

Кроме того, по его словам, за минувшие сутки был выявлен 521 человек, из которых 41 ребенок, с подозрением на коронавирус.

"Из 143 зарегистрированных случаев коронавирусной болезни 9 случаев зарегистрировано у детей и, к сожалению, 32 - у медицинских работников", - отметил главный санврач.

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Также он добавил, что из 143 человек в больницы госпитализировали 35, из которых 2 детей и один медработник, 7 человек находятся в тяжелом, критическом соостоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. 

Напомним, по состоянию на утро 7 апреля в Украине в целом зафиксировано 1462 случая COVID-19, из них 45 - летальные.

Источник: https://censor.net.ua/n3187235
 
 
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Вывод,основные разносчики вируса-медики и дети
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Татків і мам перевіряли ?
Чи хто з-за кордону в сім'ю повернувся
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Як можна виборсатися з того вірусу, коли кожен день масово вливати в Україну сотні й тисячі заробітчан з повністю інфікованої Італії? Це якийсь сюр.
А ті зарбітчани- невже вони не розуміють, на яку небезпеку наражіють своїх родичі? Сморідні. Я до них нині не відчуваю ні найменшої поваги. Колись були патріотами, а нині дійсно жопомийки у італійських баб.
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Які патріоти? Бігуни від призову та інші пристосуванці.
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Тож Петро радив їхати на каву у Відень. )))
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В Миколаївські області у нас все "стерильно" - жодного випадку!!! Найкращий показник чи не в усьому Світі крім Північної Кореї де тільки за сказане слово "коронавірус" просто розстрілюють. І як після цього можна вірити цьому "брехунцю"???
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Я думаю будут сотни исков к нынешней власти от врачей,после карантина!
Таких бблляядей которые распрадали весь запас защитных средств и фактически деморализовали врачей!
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И медики еще хотят продолжать работать заражаясь за свою зарплату, в то время как 24 летнюю соску всунули в набсовет Укрзализници с зарплатой ьольше 150000 грн в месяц????!!!!
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Через місяць медики просто закінчаться.
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Тоді й почнеться... Можна буде встановити 1000000 аШВЛ але хто їх буде "обслуговувати".
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С таким отношением к здравоохранению еще немного и медработники пошлют всю нашу медицину на йух и разбегутся.
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Все. Тема коронавірусу захлинулася. Якщо ще вчора під кожним повідомленням були сотні коментарів, то сьогодні - десятки. Поганий сигнал для влади. Їхню страшилку розкололи, і більше вона нікому не цікава. Казали б правду, то люди б слухали. І слухалися.
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Кто-то из Слуг урода сэкономил 32 защитных костюма...
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