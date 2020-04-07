 Вирусологи изучат феномен Николаевской области, в которой не зафиксировано ни одного случая COVID-19, - Ляшко

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, случаи коронавирусной инфекции зафиксированы во всех регионах Украины, кроме Николаевской области.
"Поэтому у нас сегодня работают бригады медработников, в состав которых входят представители ГСЧС, Минздрава. Также отдельно от них работают эксперты-вирусологи, которы ездят по различным лабораториям. Поэтому феномен Николаевской области будет детально рассмотрен, почему именно там не зарегистрированы случаи. Реальная ли это картина, или же у нас есть нарушение алгоритмов", - рассказал Ляшко.
Напомним, по состоянию на 7 апреля в Украине зафиксированы 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19.
-"внебольничная пневмония".
І це не фейк.
Взрыв = "хлопок"
Наводнение = "подтопление"
и т.д. кацапы как будто инопланетяне какие-то)
ЯК їм вдалося провести так мало тестів...
і ще як "миколаївським мед спеціалістам" вдалося визначити що використовувані китайські тести не з 80,а 30 відсотковою ефективністю..
в сериале "пра-галабародька" ни про какие тесты не говорили - а на большее, чем сериал, у них ума не хватает...
Может, там просто никого не заражают ?
Кто у нас оккупировал медицину ? Теперь творят хуцпу нон стоп.
пока что Порох был лучший.
Джеб правым указательным пальцем.
Из натуральных фруктов - называется ШНАПС
У них, просто есть вакцина от этого вируса!
Мир полон феноменов.
Там люди то хоть остались?
Глядишь, может ООН и МВФ скоро перенесут офисы в Николаев...
-Нет.
-Будут.