 Вирусологи изучат феномен Николаевской области, в которой не зафиксировано ни одного случая COVID-19, - Ляшко

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, случаи коронавирусной инфекции зафиксированы во всех регионах Украины, кроме Николаевской области.

"Поэтому у нас сегодня работают бригады медработников, в состав которых входят представители ГСЧС, Минздрава. Также отдельно от них работают эксперты-вирусологи, которы ездят по различным лабораториям. Поэтому феномен Николаевской области будет детально рассмотрен, почему именно там не зарегистрированы случаи. Реальная ли это картина, или же у нас есть нарушение алгоритмов", - рассказал Ляшко.

Напомним, по состоянию на 7 апреля в Украине зафиксированы 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19.

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