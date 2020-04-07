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Все про:карантин (2433) Николаевская область (951) Ляшко Виктор (204) COVID-19 (3218) коронавирус (1923)

 Вирусологи изучат феномен Николаевской области, в которой не зафиксировано ни одного случая COVID-19, - Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения изучит феномен Николаевской области, в которой не зафиксировано ни одного случая COVID-19.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, случаи коронавирусной инфекции зафиксированы во всех регионах Украины, кроме Николаевской области.

"Поэтому у нас сегодня работают бригады медработников, в состав которых входят представители ГСЧС, Минздрава. Также отдельно от них работают эксперты-вирусологи, которы ездят по различным лабораториям. Поэтому феномен Николаевской области будет детально рассмотрен, почему именно там не зарегистрированы случаи. Реальная ли это картина, или же у нас есть нарушение алгоритмов", - рассказал Ляшко.

Напомним, по состоянию на 7 апреля в Украине зафиксированы 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187231
 
 
 Топ комментарии
 
"Феномен" в отсутствии тестов.
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Нема тест-систем, от і феномен )
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В николаевской «инфекционке» с подозрением на коронавирус семь пациентов - один в тяжелом состоянии
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-знаєте,як на росії донедавна називали COVID-2019 ?
-"внебольничная пневмония".
І це не фейк.
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Эль Мюридка чуть не обосралась от смеху)
Взрыв = "хлопок"
Наводнение = "подтопление"
и т.д. кацапы как будто инопланетяне какие-то)
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Комісія по обміну досвідом..

ЯК їм вдалося провести так мало тестів...
і ще як "миколаївським мед спеціалістам" вдалося визначити що використовувані китайські тести не з 80,а 30 відсотковою ефективністю.. Вірусологи вивчать феномен Миколаївської області, в якій не зафіксовано жодного випадку COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4152
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а они знают, что это такое?
в сериале "пра-галабародька" ни про какие тесты не говорили - а на большее, чем сериал, у них ума не хватает...
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В Тернопольской и Черновицкой заражения есть, а в Николаесвкой - нет.
Может, там просто никого не заражают ?
Кто у нас оккупировал медицину ? Теперь творят хуцпу нон стоп.
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Так в Николаевская область не закупала тесты на коронавирус)
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Правильно, а то ще привезуть свої віруси вірусологи.
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еще как подойдет!
пока что Порох был лучший.
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Один вже загнав - друга весна без посадок. Вірусологи вивчать феномен Миколаївської області, в якій не зафіксовано жодного випадку COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 567
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Після того, як він ліг під зелених і закрив метро, я навіть на виборах мера за нього не голосуватиму!
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Кличка - только в спикеры ВР! Ну или в пресс-секретари. Клоун застрелится от зависти. Если его раньше не застрелят.
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В маске у Виталика практически умный вид.
Джеб правым указательным пальцем.
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Харьков 1+1 = 1 (Тест системы Ярославского)
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сорок да сорок - рубль сорок, да двое поросят - рубль шестьдесят (с центрального рынка, где скупались росияне)
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Просто там самогон самый крепкий 😀😀😀
Из натуральных фруктов - называется ШНАПС
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В Николаевской области мало, видимо, путешественников по заграницам и работающих за границей, где много случаев коронавируса.По заболеваемости в западных областях -это хорошо заметно. И в Харьковской области такое самое.Ну и возможно мало делают тест исследований.
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Видимо, вирус изобрели именно там!
У них, просто есть вакцина от этого вируса! Вирусологи изучат феномен Николаевской области, в которой не зафиксировано ни одного случая COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1813
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все просто. В Николаеве и Херсоне перевалочные порты по экспорту зерна. Трейдеры проплатили властям чтобы не останавливать процесс торговли. Вои вируса и нету.
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Паспорта граждан Украины Вірусологи вивчать феномен Миколаївської області, в якій не зафіксовано жодного випадку COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 407 С безвизом. И кокаин.
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а что в Харькове? В Харькове вирус есть. Даже один вернулся с Харькова и прямиком в Белую Церковь забрали на лечение
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Вот сидите там в своем .......Киеве и не лезьте в Николаев......нех тут заражать нарид
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попробуйте найти прибывших с крушавеля или с заработков с европы, и там их не найдете
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Весь этот карантин - это истерия. Отмените его, верните государство к нормальной жизни. И создайте передвижные лаборатории по выявлению короновируса. Вот, что делать надо.
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Правильно. Отправьте туда зараженных медиков а лучше пару самолетов *туристов*. Пускай изучат етот феномен Вірусологи вивчать феномен Миколаївської області, в якій не зафіксовано жодного випадку COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 13
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А в ДНР наверное вообще нет никакого коронавируса. И в Северной Корее тоже никто не болеет официально.
Мир полон феноменов.
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В лугандоне услышали про возможную международную помощь, и у них появились больные
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Чёт не понял, изучат или изучают? Если изучат, то почему в 2021 году, а не сейчас, в марте-апреле 2010 года? Или, как до жирафа доходит умная мысля, с задержкой во времени? Ну ладно, у этой животинки действительно длинная шея. Но у этих шея короткая, значит мозги сильно далеко в голове запрятаны? Другого объяснения не получается.
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Как известно, необходимым условием распространения вируса является наличие живой клетки...

Там люди то хоть остались?
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Интересно, может в Николаевской области и пневмонии нет?
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До цієї заяви, я думав, що хоч один там нормальний є. Шкода, видно "з ким поведешся, від того й наберешся". Казали тобі Вітя; "не спілкуйся з зебілами - осликом станеш".
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Феномен -порт, через который продукты вывозят
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Николаевцам надо досками заколотиться от мирового бардака.
Глядишь, может ООН и МВФ скоро перенесут офисы в Николаев...
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... там тільки за сказане слово "коронавірус" просто розстрілюють - може і на Миколаївщині так само???
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В Сранске мордовское население борется с коронавирусом 60 градусной водкой из расчёта к одному стакану сороковки прибавляют ещё полстакана Вірусологи вивчать феномен Миколаївської області, в якій не зафіксовано жодного випадку COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2576
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Может в Николаевской области уже и медицины нет?
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НИКОЛАЕВ НИКОМУ НЕ СЛОМИТЬ ,НИ ВИРУСУ - НИ ВРАГУ ...А РАЗВЕ БЫЛО В ИСТОРИИ ,КОГДА ТАКОЙ БОЛЬШОЙ ГОРОД ОСВОБОЖДАЛА КУЧКА МОРПЕХОВ ,ВСЕ ОЛЬШАНЦЫ ПОЛУЧИЛИ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ПОЧТИ ВСЕ ОНИ ПАЛИ ,НО ЗАДАЧУ ВЫПОЛНИЛИ ,СЛАВА НАШЕМУ СЛАВНОМУ ГОРОДУ И СЛАВА НАШЕЙ СЛАВНОЙ УКРАИНЕ !!! ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ И ОПТИМИЗМА ,ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ !!!
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-Несчастные случаи были?
-Нет.
-Будут.
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Тесты там китайские, от которых италия и испания отказались т.к. они бракованные.... плюс людей много с пневмонией было в январе- феврале. Говорят, что 500 умерших от пневмонии за етот период(в етом факте не уверена) .2 моих знакомых переболели пневмонией в феврале... надо Николаев уже проверять на наличие антител к коронавирусу...
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Так у нас так в основном и проверяют, экспрессами, находят антитела и напяливают на тебя корону. ПЦР - то не для простых смертных, если они вообще делаются.
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Видимо вирус там чего то боится .!! Решил что в Ник обл лучше не заходить ,, рискованно для своего же здоровья . Вірусологи вивчать феномен Миколаївської області, в якій не зафіксовано жодного випадку COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 797 .
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там губернатор опытный управленец - он заранее договорился с руководством Одесской и Херсонской областей, что все случаи они будут записывать на себя. И вроде как с Киевом тоже договорился - если много будет больных, Киев подстрахует, перепишет пару сотен на себя.
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