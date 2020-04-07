 "Для восточных стран ношение масок - это давно обыденность", - Шмыгаль объяснил, зачем носить медицинские маски. ИНФОГРАФИКА

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"С 6 апреля в общественных местах разрешено появляться только в масках или респираторах. Ежедневно получаем много вопросов относительно того, для чего это нужно?" - говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, пример азиатских стран показывает, что массовое ношение защитных средств значительно снижает риск передачи вируса воздушно-капельным путем.

"Однако для восточных стран ношение масок - это давно обыденность, не требующая дополнительных постановлений. Тогда как Запад только начинает осознавать значимость этого атрибута во время пандемии", - подытожил премьер.

Напомним, ранее Кабинет Министров запретил с 6 апреля пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора.

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