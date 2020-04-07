 "Для восточных стран ношение масок - это давно обыденность", - Шмыгаль объяснил, зачем носить медицинские маски. ИНФОГРАФИКА

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"С 6 апреля в общественных местах разрешено появляться только в масках или респираторах. Ежедневно получаем много вопросов относительно того, для чего это нужно?" - говорится в сообщении.
По словам Шмыгаля, пример азиатских стран показывает, что массовое ношение защитных средств значительно снижает риск передачи вируса воздушно-капельным путем.
"Однако для восточных стран ношение масок - это давно обыденность, не требующая дополнительных постановлений. Тогда как Запад только начинает осознавать значимость этого атрибута во время пандемии", - подытожил премьер.
Напомним, ранее Кабинет Министров запретил с 6 апреля пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора.
4 апреля в 23:16
"Коронавирус в Чехии! Не могу не написать, как к трагедии, которая так неожиданно потрясла весь мир отнеслись в Чехии, респект и уважение руководству страны!
* проезд в период карантина полностью бесплатный, независимо от того, городской транспорт или междугородний. Транспорт ходит чётко по графику.
* всем предпринимателям государство единоразово предоставило помощь в размере 25 000 крон ( примерно 26 000 грн)
* дают отсрочку на 6 месяцев на все кредиты и ипотеки
* магазины переполнены продуктами, на все скидки 30-50%, очередей нет!
* бензин в период карантина подешевел на 40%
* если не ходишь на работу, сидишь дома на карантине, получаешь 80% зарплаты, мелочь, но приятно
Возможно, про что-то я ещё забыла написать, но одним словом, чувствуется, что государство делает все, чтобы максимально обеспечить населению защиту и комфорт в период карантина. Да, мы ходим в масках, но и их получаем бесплатно, что тоже не могу не отметить, зная как это сейчас печально в Украине. Очень хотелось бы, чтобы так как у нас было везде, а особенно в родной Украине!"
Фамилия Шмыгаль была известной только в грабительском клане Ахметова. Чему мог там научиться Шмыгаль: создавать схемы уклонения от налогов, увода прибыли в оффшоры. И чего нам ожидать от него? Этот сброд ни во что ставить Украину, ее граждан.
Пройдет время и его фамилия и "светлый" образ его канут в Вечность, а позор страны, допустившей к власти подонков и негодяев останется навсегда.
https://youtu.be/ZaeVYAFbnrc
Слуга народа, чё с него взять.
и можно все списать на пандемию...грандиозно
Это дебильная быдломасса их себе выбирает.
Ето барига мальдівскій віноват! Ето он довьол мудрий нарід до крайнєй стєпєні ідіотізма!
А ось і нульовий пацієнт. Все сходиться!
Тому вони захищають обличчя від смороду та смогу.
А в нас що ? вірус, який ви привезли в країну.
1. Сейчас многие пересели на велосипеды - срочно нарисуйте велодорожки в городах и между сёлами
Надо штрафовать, если на велосипедисте нет светоотражающего жилета
Введите нормальные европейские правила для велосипедистов - и Украина обгонит Данию и Бельгию 😀
2. Создание добровольных дружин в микрорайонах для дежурств - это тоже ньюанс правопорядка
3 проверка освещенности улиц
а маски то где?
а не "обыденность" моментально наладить свое производство по их изготовлению в период эпидемии? или только хватило ума спекульнуть остатками с "закромов Родины" ???
Вы адекватные? Вначале все продать за границу, потом ввести обязаловку и штрафы космические. ИДЕАЛЬНЫЙ БИЗНЕС