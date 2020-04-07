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Все про:Шмыгаль Денис (205) маски (14)

 "Для восточных стран ношение масок - это давно обыденность", - Шмыгаль объяснил, зачем носить медицинские маски. ИНФОГРАФИКА

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, почему нужно обязательно посещать общественные места в медицинских масках.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"С 6 апреля в общественных местах разрешено появляться только в масках или респираторах. Ежедневно получаем много вопросов относительно того, для чего это нужно?" - говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, пример азиатских стран показывает, что массовое ношение защитных средств значительно снижает риск передачи вируса воздушно-капельным путем.

"Однако для восточных стран ношение масок - это давно обыденность, не требующая дополнительных постановлений. Тогда как Запад только начинает осознавать значимость этого атрибута во время пандемии", - подытожил премьер.

Напомним, ранее Кабинет Министров запретил с 6 апреля пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уменьшение количества заболевших коронавирусом - это результат карантина, - Зеленский

Для восточных стран ношение масок - это давно обыденность, - Шмыгаль объяснил, зачем носить медицинские маски 01
Для восточных стран ношение масок - это давно обыденность, - Шмыгаль объяснил, зачем носить медицинские маски 02

Источник: https://censor.net.ua/n3187228
 
 
 Топ комментарии
 
Людей 60+ штрафовать тоже давно обыденность для западных стран ?
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Зебилоид, ты обеспечил людей масками? В аптеках их как НЕ БЫЛО так и НЕТ!
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Зебилоид, ты обеспечил людей масками? В аптеках их как НЕ БЫЛО так и НЕТ!
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Китайціі носять маски, які є. А ми маємо носити маски, яких нема.
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Julia Meruňka
4 апреля в 23:16
"Коронавирус в Чехии! Не могу не написать, как к трагедии, которая так неожиданно потрясла весь мир отнеслись в Чехии, респект и уважение руководству страны!
* проезд в период карантина полностью бесплатный, независимо от того, городской транспорт или междугородний. Транспорт ходит чётко по графику.
* всем предпринимателям государство единоразово предоставило помощь в размере 25 000 крон ( примерно 26 000 грн)
* дают отсрочку на 6 месяцев на все кредиты и ипотеки
* магазины переполнены продуктами, на все скидки 30-50%, очередей нет!
* бензин в период карантина подешевел на 40%
* если не ходишь на работу, сидишь дома на карантине, получаешь 80% зарплаты, мелочь, но приятно
Возможно, про что-то я ещё забыла написать, но одним словом, чувствуется, что государство делает все, чтобы максимально обеспечить населению защиту и комфорт в период карантина. Да, мы ходим в масках, но и их получаем бесплатно, что тоже не могу не отметить, зная как это сейчас печально в Украине. Очень хотелось бы, чтобы так как у нас было везде, а особенно в родной Украине!"
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06.04.2020 прошелся по 5 аптекам в Киеве и Вышгороде. Нигде нет
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Трагедия нашего государства в том, что к власти приходят карманные партии негодяев, потому на высших должностях оказывается никому доселе не известная шелупонь, неспособная ни системно мыслить, ни генерировать новые идеи, ни просто организовать управление страной. Всё - в ручном управлении, всё - ситуативно, всё - исходя из своего опыта мелких лавочников.
Фамилия Шмыгаль была известной только в грабительском клане Ахметова. Чему мог там научиться Шмыгаль: создавать схемы уклонения от налогов, увода прибыли в оффшоры. И чего нам ожидать от него? Этот сброд ни во что ставить Украину, ее граждан.
Пройдет время и его фамилия и "светлый" образ его канут в Вечность, а позор страны, допустившей к власти подонков и негодяев останется навсегда.
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Людей 60+ штрафовать тоже давно обыденность для западных стран ?
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Організація спецрежиму винищення за віковим цензом "Для східних країн носіння масок - це давно буденність", - Шмигаль пояснив, навіщо носити медичні маски - Цензор.НЕТ 6131 "Для східних країн носіння масок - це давно буденність", - Шмигаль пояснив, навіщо носити медичні маски - Цензор.НЕТ 6131 "Для східних країн носіння масок - це давно буденність", - Шмигаль пояснив, навіщо носити медичні маски - Цензор.НЕТ 4909 Коли штрафи перевищують річну пенсію "Для східних країн носіння масок - це давно буденність", - Шмигаль пояснив, навіщо носити медичні маски - Цензор.НЕТ 6131 "Для східних країн носіння масок - це давно буденність", - Шмигаль пояснив, навіщо носити медичні маски - Цензор.НЕТ 6131
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Очень интресное интервью Комаровского про маски

https://youtu.be/ZaeVYAFbnrc
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там где он сказал, что маску можно дезинфицировать с помощью микроволновки?
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а де вони,козляча морда.. ви ж вивезли якісні і дешеві.
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Дзвіночки собі в носа повтикайте...............дебіли.
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А ОНО не знает, что такое "Кин-Дза-Дза", ему сейчас некогда, когда с "СОVID-19" открылись неведомые возможности для пополнения кассы, пацаки, блин.... "Для східних країн носіння масок - це давно буденність", - Шмигаль пояснив, навіщо носити медичні маски - Цензор.НЕТ 3769
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Да воно реально - дебіл! Яке відношення маски мають до східних стран? Там лице прикривають зовсім з інших причин.
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Нууу, это вы слишком. Это ж думать надо.
Слуга народа, чё с него взять.
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радуцкий говорил, что они с ВАЗом считают, что маски не нужны
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то есть, судя по карте с учетом цветов, мы находимся в числе 2-3 самых долбонутых стран? при том в Китае там буквально в 3 городах, а в Чехии уже отменяют. получается на ВЕСЬ МИР только мы, Словакия и какие-то несколько островов на краю мира?
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Не переживайте, скоро будем траву в зеленый цвет красить....и кричать слава великому зе "Для східних країн носіння масок - це давно буденність", - Шмигаль пояснив, навіщо носити медичні маски - Цензор.НЕТ 9232
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Розімію,що відморожен з народження....Послід свинячий....Співчуваю повитусі....
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Да уж, умственное развитие приближается к нулю! Это что специально дебилов во власть просовывают.
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О, свята простота… те що носять азіяти, то далеке від маски. Вони ганчірку на лице накидають. То різні речі, пан шмугаль!
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С Николаевом все отлично у слуг Урода? нолик!!!! Сначала г-ны маски вывозили по тихому. Теперь зерно? К голоду стране готовиться?
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Тебе голод не грозит, сразу к смерти готовься, порох с супрунчихой мед реформу провернули.
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Тебе короновирус не страшен, ты помрешь от ошоколаднивания мозга.
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Чего сам, без франчески лалалалки и танюхи? На карантин закрыли?
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А вот это действительно интересная мысль....
и можно все списать на пандемию...грандиозно "Для східних країн носіння масок - це давно буденність", - Шмигаль пояснив, навіщо носити медичні маски - Цензор.НЕТ 4211
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Мажте, зебіли, поки мажеться! Потім будете гризти і зуби ламать!
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Ляп,на ляпі,ляпом поганяє.... Що бздить,що дихає, все одно трупами смердить... "Для східних країн носіння масок - це давно буденність", - Шмигаль пояснив, навіщо носити медичні маски - Цензор.НЕТ 148
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Да уж, умственное развитие приближается к нулю! Это что специально дебилов во власть просовывают.
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Нет.

Это дебильная быдломасса их себе выбирает.
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Нет.

Ето барига мальдівскій віноват! Ето он довьол мудрий нарід до крайнєй стєпєні ідіотізма!
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Й випустив з ліпєцької лаблаторії каронавіруз з метою дискредитації молодої каманди...
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"Для східних країн носіння масок - це давно буденність", - Шмигаль пояснив, навіщо носити медичні маски - Цензор.НЕТ 8634

А ось і нульовий пацієнт. Все сходиться!
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Так а маски то где????? Кто все с госрезерва за бугор толкнул??
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Та в азіатів хоч економіка.
Тому вони захищають обличчя від смороду та смогу.
А в нас що ? вірус, який ви привезли в країну.
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вірус привезли китайські туристи та гастарбайтери
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А може вірус привезли багатенькі туристи, які не знаючи куди подіти накрадені кошти, шастали по всьому світу.
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Для "східних країн" і собак з котами їсти-буденність! Кретин!
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Боюся, що ще місяць і у нас їх їсти теж стане буденністю... А на прикінці літа їх м'ясо вважатиметься предметом розкошу...
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Одна собака имеет право выгуливать в парке одного человека - на поводке, в наморднике, с документами.
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Это почти цитата Анатолия Папанова из "Бриллиантовой руки"
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Так там и взяточников вешают на стадионах! Может весь опыт перенимать стоит?ААААААА
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стесняюсь спросить - в каком порядке?
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Шмыгаль
1. Сейчас многие пересели на велосипеды - срочно нарисуйте велодорожки в городах и между сёлами
Надо штрафовать, если на велосипедисте нет светоотражающего жилета
Введите нормальные европейские правила для велосипедистов - и Украина обгонит Данию и Бельгию 😀
2. Создание добровольных дружин в микрорайонах для дежурств - это тоже ньюанс правопорядка
3 проверка освещенности улиц
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Масок немає. Тому всім необхідно прийняти іслам. Постанова.
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действительно... все верно гавкнул...
а маски то где?
а не "обыденность" моментально наладить свое производство по их изготовлению в период эпидемии? или только хватило ума спекульнуть остатками с "закромов Родины" ???
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вот идиот - там маски от загазованости воздуха юзаются
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До речі, якщо то Японія - там щє є, здається, держпрограмо по боротьбі з алергією. Тож це щє іноді вимушений аксесуар.
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Зеленский и Шмыгаль заявляли, что маски в аптеках будут. Вчера 06.04.2020 прошелся в Вышгороде по аптекам нигде нет, потом по оболони г. Киева тоже не нашел. У меня вопрос.
Вы адекватные? Вначале все продать за границу, потом ввести обязаловку и штрафы космические. ИДЕАЛЬНЫЙ БИЗНЕС
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їхня красна ціна 1 гривня, бо сєбєстоімость три копіки
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ну пи..дуй ищи в период пандемии по 1 гривни
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Це як з принципу не проводити валютні операції через високий курс.
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достаточно качественный настоящие медицинские маски
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правда только по 50 шт в упаковке но мы собрались с знакомыми и купили
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Наденьте ентому дурачку паранджу!
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в юго-восточной азії маски носять, бо там плотность насєлєнія лімон голов на гєктар
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а чего шмыгльа в маске, радуцкий тоже напялит ?
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Чиновників-корупціонерів у деяких країнах Сходу публічно страчують
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А может Шмыгаля поставить на должность министра здравоохранения,вон как проФФесионально чешет зачем носить маски.Даже действующий министр МОЗ нак не может.
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та нормуль. скоро в противогазах и ОЗК.
"Для східних країн носіння масок - це давно буденність", - Шмигаль пояснив, навіщо носити медичні маски - Цензор.НЕТ 1630
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А в Африке бусики носят и листиками прикрьіваются...
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