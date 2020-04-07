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 За прошедшие сутки в Украину вернулись еще 6,4 тыс. граждан, - Госпогранслужба

Вчера, 6 апреля, на въезд в Украину оформлены 6400 граждан Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Сообщается, что за минувшие сутки Украину покинули более 4,5 тыс. человек, из которых около 2 тыс. - иностранцы.

Отмечается, что за прошедшие сутки также фиксировалось снижение пассажиропотока по сравнению с предыдущим днем. В общем пограничники осуществили более 12,2 тыс. пропускных операций на въезд и выезд из Украины.

За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыло более 3,3 тысячи человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС. Сегодня утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих на собственном транспорте и пешеходов не зафиксировано.

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Вчера пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья почти 7,7 тыс. человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено.

Также в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляцию и предоставлялись соответствующие памятки. Кроме того, в пункте пропуска "Бачевск" на границе с Россией, обнаружен нарушитель правил карантина, о чем сообщено сотрудникам полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3187225
 
 
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Це знущання якесь!
Якого беня тоді у нас не їздить громадський транспорт і ми створюєм видимість якогось "карантину"?!
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Влада повідомила про пік епідемії 14-15 квітня, чи про його початок
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ну да, ну да...
что-то слабо вирус распространяется - и наш бубачка сразу принял меры
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