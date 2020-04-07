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 12 новых случаев COVID-19 зафиксированы на Днепропетровщине, - ОГА

В Днепропетровской области обнаружили 12 новых случаев COVID-19. Заболевшие - жители Днепра, Первомайска и Синельниковского района. Среди инфицированных - двое подростков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

"Сегодня провели в областном лабораторном центре массовое тестирование. Проверили 94 жителя области на наличие COVID-инфекции. Обнаружили 12 новых случаев. Почти все, кто подхватил опасную болезнь, ранее контактировали с заболевшими. Поэтому хочу еще раз подчеркнуть жителям: не будьте легкомысленны, соблюдайте правила карантина. Отмените все встречи со знакомыми и вечеринки с друзьями. Берегите себя и близких!" - подчеркнул глава ОГА Александр Бондаренко.

Всего на Днепропетровщине зафиксировали 26 случаев коронавируса. 4 человека уже преодолели COVID-19.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187223
 
 
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Ну вот начали проверять и у нас. Никто не знает сколько в Украине заболевших. Зато все парки набиты полицейскими)
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1. Что не так с вакциной от корона вируса? - https://www.youtube.com/watch?v=tTj5ejaIUzo
в дании уже приняли закон о принудительной вакцинации , хотя этой "вакцины" еще якобы не существует... и тд. уже загнали всех в стойло - вакцинируют потом чипируют ... все это раздуто.

2. Профессор Гундаров: Коронавирус ни при чём - политика власти провоцирует тотальную пандемию психоза - https://www.youtube.com/watch?v=0EEHq9JhUhc

3. Почему элита не делает прививок. Билл Гейтс и элиты США отказываются от вакцинирования детей - https://www.youtube.com/watch?v=QC8VXjPzVWI -

ps: «Тот, кто отдаёт свою свободу за
безопасность, не получает ни того, ни другого». Т. Джефферсон
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Корона-вирус еще был в 2015 году и против него нашли вакцину иначе еще тогда разошлась бы это зараза по всему миру да просто кто-то заинтересован в гибели миллионов.
Вот ссылка на фильм 2018 года когда о вирусе еще никто и незнал.
https://www.ivi.ru/watch/terius-u-menya-za-spinoj внимательно посмотрите из 52 минуты.

Кино есть конечно кино но автор сценария уже знал об особенностях этой заразы и он не Ванга чтобы так точно описать то что происходит в 2019-2020 годах
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Это группа риска. Те кто контактировал или недавно вернулся из-за кордона. Конечно не много, но хоть процесс пошел.
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Настільки це правда, але я чув , що в Первомайськ, Дніпропетровської області вірус занесли паломники РПЦ і УПЦ, і їх священники і росіяни.
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