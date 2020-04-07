 12 новых случаев COVID-19 зафиксированы на Днепропетровщине, - ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

"Сегодня провели в областном лабораторном центре массовое тестирование. Проверили 94 жителя области на наличие COVID-инфекции. Обнаружили 12 новых случаев. Почти все, кто подхватил опасную болезнь, ранее контактировали с заболевшими. Поэтому хочу еще раз подчеркнуть жителям: не будьте легкомысленны, соблюдайте правила карантина. Отмените все встречи со знакомыми и вечеринки с друзьями. Берегите себя и близких!" - подчеркнул глава ОГА Александр Бондаренко.

Всего на Днепропетровщине зафиксировали 26 случаев коронавируса. 4 человека уже преодолели COVID-19.

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