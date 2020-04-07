 12 новых случаев COVID-19 зафиксированы на Днепропетровщине, - ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
"Сегодня провели в областном лабораторном центре массовое тестирование. Проверили 94 жителя области на наличие COVID-инфекции. Обнаружили 12 новых случаев. Почти все, кто подхватил опасную болезнь, ранее контактировали с заболевшими. Поэтому хочу еще раз подчеркнуть жителям: не будьте легкомысленны, соблюдайте правила карантина. Отмените все встречи со знакомыми и вечеринки с друзьями. Берегите себя и близких!" - подчеркнул глава ОГА Александр Бондаренко.
Всего на Днепропетровщине зафиксировали 26 случаев коронавируса. 4 человека уже преодолели COVID-19.
в дании уже приняли закон о принудительной вакцинации , хотя этой "вакцины" еще якобы не существует... и тд. уже загнали всех в стойло - вакцинируют потом чипируют ... все это раздуто.
2. Профессор Гундаров: Коронавирус ни при чём - политика власти провоцирует тотальную пандемию психоза - https://www.youtube.com/watch?v=0EEHq9JhUhc
3. Почему элита не делает прививок. Билл Гейтс и элиты США отказываются от вакцинирования детей - https://www.youtube.com/watch?v=QC8VXjPzVWI -
ps: «Тот, кто отдаёт свою свободу за
безопасность, не получает ни того, ни другого». Т. Джефферсон
Вот ссылка на фильм 2018 года когда о вирусе еще никто и незнал.
https://www.ivi.ru/watch/terius-u-menya-za-spinoj внимательно посмотрите из 52 минуты.
Кино есть конечно кино но автор сценария уже знал об особенностях этой заразы и он не Ванга чтобы так точно описать то что происходит в 2019-2020 годах