 На утро 7 апреля зафиксированы 1462 случая COVID-19 в Украине, 45 человек умерли, 28 - выздоровели, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки были зафиксированы 143 новых случая", - сообщили в министерстве.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
▪️ Винницкая область - 77 случаев;
▪️ Волынская область - 34 случая;
▪️ Днепропетровская область - 15 случаев;
▪️ Донецкая область - 10 случаев;
▪️ Житомирская область - 11 случаев;
▪️ Закарпатская область - 38 случаев;
▪️ Запорожская область - 41 случай;
▪️ Ивано-Франковская область - 160 случаев;
▪️ Кировоградская область - 53 случая;
▪️ г. Киев - 253 случая;
▪️ Киевская область - 97 случаев;
▪️ Львовская область - 29 случаев;
▪️ Луганская область - 3 случая;
▪️ Одесская область - 30 случаев;
▪️ Полтавская область - 12 случаев;
▪️ Ривненская область - 40 случаев;
▪️ Сумская область - 51 случай;
▪️ Тернопольская область - 168 случаев;
▪️ Харьковская область - 1 случай;
▪️ Херсонская область - 13 случаев;
▪️ Хмельницкая область - 10 случаев;
▪️ Черновицкая область - 247 случаев;
▪️ Черкасская область - 62 случая;
▪️ Черниговская область - 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 апреля 2020 г. в Центр поступили 521 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 6385 сообщений о подозрении на COVID-19.
Хочуть показати що є результати від карантину
Так результати є, але тепер це все розтягнеться в часі Пік захворюванності розтягнеться в часі
аби ще не завозили з інших країн, де вирує вірус.
влада все зробила для того, аби завезти в країну хворих.
тепер і економічна криза через них буде і підірване здоров'я тисяч осіб
На цензоре уже не знают откуда брать инфу.
Сподіваюсь, вони не заражають інших.
в дании уже приняли закон о принудительной вакцинации , хотя этой "вакцины" еще якобы не существует... и тд. уже загнали всех в стойло - вакцинируют потом чипируют ... все это раздуто.
2. Профессор Гундаров: Коронавирус ни при чём - политика власти провоцирует тотальную пандемию психоза - https://www.youtube.com/watch?v=0EEHq9JhUhc
3. Почему элита не делает прививок. Билл Гейтс и элиты США отказываются от вакцинирования детей - https://www.youtube.com/watch?v=QC8VXjPzVWI -
ps: «Тот, кто отдаёт свою свободу за
безопасность, не получает ни того, ни другого». Т. Джефферсон
Вот ссылка на фильм 2018 года когда о вирусе еще никто и незнал.
https://www.ivi.ru/watch/terius-u-menya-za-spinoj внимательно посмотрите из 52 минуты.
Кино есть конечно кино но автор сценария уже знал об особенностях этой заразы и он не Ванга чтобы так точно описать то что происходит в 2019-2020 годах
Коронавирусы (лат. Coronaviridae) - семейство вирусов
сто перестать делать тесты!
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Виявлено вплив популярного щеплення на зараження коронавірусом
81Фото: Раміль Ситдиков / РІА Новини
Група епідеміологів з Техаського університету (США) виявила вплив популярного щеплення на ймовірність зараження коронавірусом. Про це повідомляє видання The IrishTimes з посиланням на дослідження.
Вчені порівняли показники поширення та смертності від коронавирусу і наявність програми вакцинації від туберкульозу в 178 країнах.
З'ясувалося, що за 15 днів захворюваність COVID-19 склала 38 на один мільйон в країнах з вакцинацією, а в країнах з відсутністю вакцинації цей показник склав 358 на один мільйон.
При цьому рівень смертності становив 4,28 на один мільйон в країнах з програмами вакцинації від туберкульозу і 40 на один мільйон в країнах без такої програми.
в 10 разів
пояснення -чому зараз США "попереду всієї планети"...
І навіть у власний під"їзд необхідно входити у масці..
поздравляю с выходом из запоя. сегодня 7-е апреля.
В местном горсовете заявили, что причина в небольшом количестве тест-систем.
Простыми словами, коронавирус там, скорее всего, есть, но его не видят.
А мы-то думали.