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 На утро 7 апреля зафиксированы 1462 случая COVID-19 в Украине, 45 человек умерли, 28 - выздоровели, - Минздрав

В Украине зафиксированы 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки были зафиксированы 143 новых случая", - сообщили в министерстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пик распространения коронавируса в Украине ожидается 14-15 апреля, - Минздрав

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

▪️ Винницкая область - 77 случаев;
▪️ Волынская область - 34 случая;
▪️ Днепропетровская область - 15 случаев;
▪️ Донецкая область - 10 случаев;
▪️ Житомирская область - 11 случаев;
▪️ Закарпатская область - 38 случаев;
▪️ Запорожская область - 41 случай;
▪️ Ивано-Франковская область - 160 случаев;
▪️ Кировоградская область - 53 случая;
▪️ г. Киев - 253 случая;
▪️ Киевская область - 97 случаев;
▪️ Львовская область - 29 случаев;
▪️ Луганская область - 3 случая;
▪️ Одесская область - 30 случаев;
▪️ Полтавская область - 12 случаев;
▪️ Ривненская область - 40 случаев;
▪️ Сумская область - 51 случай;
▪️ Тернопольская область - 168 случаев;
▪️ Харьковская область - 1 случай;
▪️ Херсонская область - 13 случаев;
▪️ Хмельницкая область - 10 случаев;
▪️ Черновицкая область - 247 случаев;
▪️ Черкасская область - 62 случая;
▪️ Черниговская область - 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 апреля 2020 г. в Центр поступили 521 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 6385 сообщений о подозрении на COVID-19.

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На утро 7 апреля зафиксированы 1462 случая COVID-19 в Украине, 45 человек умерли, 28 - выздоровели, - Минздрав 01
На утро 7 апреля зафиксированы 1462 случая COVID-19 в Украине, 45 человек умерли, 28 - выздоровели, - Минздрав 02

Источник: https://censor.net.ua/n3187222
 
 
 Топ комментарии
 
допоміг
аби ще не завозили з інших країн, де вирує вірус.
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Делать такие выводы по результатам одних суток может только настоящий "профессионал"!
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Багато легких форм так і лишились поза обліком.
Сподіваюсь, вони не заражають інших.
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Делать такие выводы по результатам одних суток может только настоящий "профессионал"!
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Просто маніпулюють даними

Хочуть показати що є результати від карантину
Так результати є, але тепер це все розтягнеться в часі Пік захворюванності розтягнеться в часі
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сейчас тестируют только посмертно
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У меня тоже была такая мысль. Чтобы зафиксировать излечение, нужно провести два теста здоровому (скорее всего) человеку - понятно, что эти тесты лучше скорее проведут тяжело больному.
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так вчера ж говорили, что карантин помог ....
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допоміг
аби ще не завозили з інших країн, де вирує вірус.
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в якому місці він допоміг? хіба що в дупі.... бо пік прогнозується на 14.04.... а вчорашнє зменшення хворих всього лиш пов*язане з неділєю і тим, що лабораторії не працюють
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карантин зглажує пік захворюваності
влада все зробила для того, аби завезти в країну хворих.
тепер і економічна криза через них буде і підірване здоров'я тисяч осіб
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Вспомнились вчерашние предположения, что на выходных меньше подтвержденных случаев, потому что лаборатории на работают... А "не лох" рассказывал что это все благодаря карантину. Но видимо все таки дело в графике работы лабораторий.
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В Киеве 267 ещё вчера написали, Минздрав сегодня пишет что в Киеве 252, в чем прикол?
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В этой статье пишут , что в Днепре 15 чел. Следом статья-26чел.
На цензоре уже не знают откуда брать инфу.
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Багато легких форм так і лишились поза обліком.
Сподіваюсь, вони не заражають інших.
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Ляшко, ты же вчера впаривал главзебилу, что у нас уже все ОК, динамика положительная, вирус почти побороли.
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Харьков и Николаев - города-крепости! Хотя конечно странно - в Харькове был один, вчера еще должен был добавиться 1 но все равно один - кажется кто-то там математику либо скурил, либо на ноль помножил....
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либо тесты еще не доехали для обычных бедолаг
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Vyacheslav Nesterov Да у нас в Харькове пульмонологические отделения забиты пневмониями.Знакомая говорит, что за 20 лет работы не помнит такого количества больных.Если бы протестировали всех больных а не выборочно сложных,то одним случаем не отделались бы. Да еще 28 туристов с Бали вернулись.....
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Теперича эмблема " Зе" будет новой медицинской эмблемой .
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1. Что не так с вакциной от корона вируса? - https://www.youtube.com/watch?v=tTj5ejaIUzo
в дании уже приняли закон о принудительной вакцинации , хотя этой "вакцины" еще якобы не существует... и тд. уже загнали всех в стойло - вакцинируют потом чипируют ... все это раздуто.

2. Профессор Гундаров: Коронавирус ни при чём - политика власти провоцирует тотальную пандемию психоза - https://www.youtube.com/watch?v=0EEHq9JhUhc

3. Почему элита не делает прививок. Билл Гейтс и элиты США отказываются от вакцинирования детей - https://www.youtube.com/watch?v=QC8VXjPzVWI -

ps: «Тот, кто отдаёт свою свободу за
безопасность, не получает ни того, ни другого». Т. Джефферсон
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Корона-вирус еще был в 2015 году и против него нашли вакцину иначе еще тогда разошлась бы это зараза по всему миру да просто кто-то заинтересован в гибели миллионов.
Вот ссылка на фильм 2018 года когда о вирусе еще никто и незнал.
https://www.ivi.ru/watch/terius-u-menya-za-spinoj внимательно посмотрите из 52 минуты.

Кино есть конечно кино но автор сценария уже знал об особенностях этой заразы и он не Ванга чтобы так точно описать то что происходит в 2019-2020 годах
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типичній зелендрочер верит в Вангу))
Коронавирусы (лат. Coronaviridae) - семейство вирусов
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Ты или идиот или убогий,а на убогих обижаться Грех.А скорее всего ПРОВОКАТОР и все переводишь в политическое русло.
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Чтобы победить пандемию короновируса нужно про
сто перестать делать тесты!
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Трішки новин для оптимізму.
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Виявлено вплив популярного щеплення на зараження коронавірусом
81Фото: Раміль Ситдиков / РІА Новини

Група епідеміологів з Техаського університету (США) виявила вплив популярного щеплення на ймовірність зараження коронавірусом. Про це повідомляє видання The IrishTimes з посиланням на дослідження.
Вчені порівняли показники поширення та смертності від коронавирусу і наявність програми вакцинації від туберкульозу в 178 країнах.


З'ясувалося, що за 15 днів захворюваність COVID-19 склала 38 на один мільйон в країнах з вакцинацією, а в країнах з відсутністю вакцинації цей показник склав 358 на один мільйон.

При цьому рівень смертності становив 4,28 на один мільйон в країнах з програмами вакцинації від туберкульозу і 40 на один мільйон в країнах без такої програми.

в 10 разів
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апропо.. в США така вакцинація не проводилась.
пояснення -чому зараз США "попереду всієї планети"...
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Почему люди не могут сидеть дома 2 недели??? что тут сложного. нахера вы бродите по улицам идиоты и заражаетесь и увеличиваете число зараженных. Это полный П! дыбилы!
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у власній машині - можна..навіть на природу ,але В БЕЗЛЮДНІ МіСЦЯ. Не в міський парк.
І навіть у власний під"їзд необхідно входити у масці..
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это с 13-го марта - две недели? На ранок 7 квітня зафіксовано 1462 випадки COVID-19 в Україні, 45 осіб померло, 28 - одужало, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7422
поздравляю с выходом из запоя. сегодня 7-е апреля. На ранок 7 квітня зафіксовано 1462 випадки COVID-19 в Україні, 45 осіб померло, 28 - одужало, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7422
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всё. на время карантина переезжаю жить в Николаев. На ранок 7 квітня зафіксовано 1462 випадки COVID-19 в Україні, 45 осіб померло, 28 - одужало, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2773
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- В Николаеве объяснили, почему в области до сих пор не нашли коронавирус.
В местном горсовете заявили, что причина в небольшом количестве тест-систем.

Простыми словами, коронавирус там, скорее всего, есть, но его не видят.
А мы-то думали.
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Статистика), на самом деле минимум раз в 10 больше.
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Ей зелені дібіли, дайте населенню платні тести плр по доступній ціні, щоб кожен з початковими симптомами сам міг пройти обстеження на вірус без вашої іпаної бюрократії.
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