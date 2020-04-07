 На утро 7 апреля зафиксированы 1462 случая COVID-19 в Украине, 45 человек умерли, 28 - выздоровели, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки были зафиксированы 143 новых случая", - сообщили в министерстве.

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Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

▪️ Винницкая область - 77 случаев;

▪️ Волынская область - 34 случая;

▪️ Днепропетровская область - 15 случаев;

▪️ Донецкая область - 10 случаев;

▪️ Житомирская область - 11 случаев;

▪️ Закарпатская область - 38 случаев;

▪️ Запорожская область - 41 случай;

▪️ Ивано-Франковская область - 160 случаев;

▪️ Кировоградская область - 53 случая;

▪️ г. Киев - 253 случая;

▪️ Киевская область - 97 случаев;

▪️ Львовская область - 29 случаев;

▪️ Луганская область - 3 случая;

▪️ Одесская область - 30 случаев;

▪️ Полтавская область - 12 случаев;

▪️ Ривненская область - 40 случаев;

▪️ Сумская область - 51 случай;

▪️ Тернопольская область - 168 случаев;

▪️ Харьковская область - 1 случай;

▪️ Херсонская область - 13 случаев;

▪️ Хмельницкая область - 10 случаев;

▪️ Черновицкая область - 247 случаев;

▪️ Черкасская область - 62 случая;

▪️ Черниговская область - 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 апреля 2020 г. в Центр поступили 521 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 6385 сообщений о подозрении на COVID-19.

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