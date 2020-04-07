 "Охматдет" наконец-то готов! Открытие планируем на 1 июня - ко Дню защиты детей, - Зеленский. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.
""Охматдет" наконец-то готов! 1 апреля в новом корпусе закончили основные строительные работы. Теперь дело за доставкой и подключением медицинского оборудования. Открытие планируем на 1 июня - ко Дню защиты детей. Рад, что в такой непростой для всех нас период противостояния эпидемии коронавируса нам удалось соблюсти установленные сроки. Мы годами ждали окончания этого долгостроя. Сейчас как никогда важно иметь такие современные больницы, особенно когда речь идет о детях", - сказал он.
По словам президента, новенький корпус "Охматдета" - прямой пример того, как должна работать "Большая стройка".
"Украинские больницы должны быть именно такими", - добавил Зеленский.
Напомним, инициированный президентом Владимиром Зеленским проект "Большой стройки" предполагает строительство и ремонт по всей территории страны 100 детских садиков, 100 школ, 100 стадионов, 200 отделений неотложной помощи и более 6 500 км дорог. Ранее координатор национальной программы "Большая стройка" Юрий Голик на примере столицы продемонстрировал, как идет реализация этой программы.
Осел..где деньги ???.
Я его за язык не тянул...это его слова...
Прямая речь Зеленского:
"С 1 апреля 2020 правительство будет готово выплатить дополнительную 1 тыс грн тем, кто имеет пенсию меньше 5 тыс. Грн., а с 1 мая 2020 будет проведена индексация пенсий".
не кое-где кое как - а серйозные дороги европейского уровня (я на работу по такой езжу - и видел, как ее строили - там таки Европа).
Потому Порох имел моральное право открыть дорогу.
При нынешнем же недоразумении - все либо уже вылетело в трубу, либо летит.
вот этот мудила - точно не имеет морального права ни на что.
даже жить не имеет права.
до 1 червня ще стільки води утече...(і грошей...))) і людського життя-буття (а це вже не юмор)
символ национального позора и воровства....
Позор Зеля его и открывает...
Символично...
и еще...
вид самого здания снаружи ужасен....
какие то страшной конструкции коробки..., и раскраска, и вообще...
на тюрьму или завод какой то похоже...
У меня, аж слеза навернулась. Нет, что-бы прямо написать или сказать. -Да, много было спижженно. Да, мы будем разбираться. Будем бороться с этим. Но, они все бросаются высокопарными словечками. Позорище, ******.
аторэйтынгупадьоть
тебе ж не нравилось перерезание ленточек.
а чего ж ты теперь сам забегал с этими перерезаниями?
А на что способен бывший комик, обманувший надежды миллионов, и бросивший страну на самотек.
Мы не ждали Черчилля, де Голля или Бисмарка. Но мы надеялись, что у него, как у бывших актеров Арнольда Шварценеггера и Рональда Рейгана, хватит ума и таланта собрать команду профессионалов. Увы. Очень скоро президенту предстоит постичь нелицеприятную истину: комик, не сумевший стать президентом, больше никогда не сможет быть комиком.
Иван Райли, США
а вы, блин, не поинтересовались - СКОЛЬКО ЛЕТ В ПОЛИТИКЕ, *****, БЫЛИ РЕЙГАН И ШВАРЦ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ИДТИ НА ВЫСОКИЕ ПОСТЫ?!
Они что - со съемочной площадки туда пошли?
Они уже по 20 лет были не артисты, а матерые функционеры своих партий.
Профессиональные управленцы.
А вы, бл..., выбрали профессионального клоуна.
То, что вы на профессионального клоуна "надеялись" - говорит только о вашем интеллектуальном уровне.
Неужели вы этого не понимаете?
Это как раз результат того, что вы никогда их не баните, но зато почти почти всегда баните на три дня тех, кто нелестно отзывается о порошенко.
Это - свободная пресса?!
Это разве непредвзятая пресса?!
таварищи.брат Гитлер нарушил браццкий договор Молотов-Риббентроп и напал на меня...спасите памагите не обос...ца...
На самом деле этот урод спрятался в Бункере и не вылазил 10 дней..молчал..ему нечего было сказать своему стаду...