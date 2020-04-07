EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Общество
  4857  63
Все про:Зеленский (5105) ОХМАТДЕТ (106) строительство (1710)

 "Охматдет" наконец-то готов! Открытие планируем на 1 июня - ко Дню защиты детей, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что основные строительные работы нового корпуса "Охматдета" завершены. Открытие планируется на 1 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

""Охматдет" наконец-то готов! 1 апреля в новом корпусе закончили основные строительные работы. Теперь дело за доставкой и подключением медицинского оборудования. Открытие планируем на 1 июня - ко Дню защиты детей. Рад, что в такой непростой для всех нас период противостояния эпидемии коронавируса нам удалось соблюсти установленные сроки. Мы годами ждали окончания этого долгостроя. Сейчас как никогда важно иметь такие современные больницы, особенно когда речь идет о детях", - сказал он.

По словам президента, новенький корпус "Охматдета" - прямой пример того, как должна работать "Большая стройка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Охматдет" прекращает прием на плановые операции и ограничивает посещение пациентов

"Украинские больницы должны быть именно такими", - добавил Зеленский.

Напомним, инициированный президентом Владимиром Зеленским проект "Большой стройки" предполагает строительство и ремонт по всей территории страны 100 детских садиков, 100 школ, 100 стадионов, 200 отделений неотложной помощи и более 6 500 км дорог. Ранее координатор национальной программы "Большая стройка" Юрий Голик на примере столицы продемонстрировал, как идет реализация этой программы.

Охматдет наконец-то готов! Открытие планируем на 1 июня - ко Дню защиты детей, - Зеленский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3187220
 
 
 Топ комментарии
 
Да ты шо?? Ты с 1 апреля обещал пенсионерам по 1000 грн выплатить...а уже 7 апреля...
Осел..где деньги ???.
 показать весь комментарий
 
Ты-то зелень поганая при чем?
 показать весь комментарий
 
О! Виліз. Коли скажеш що ти робив в Оманії, казьол?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кажуть зе несмердітиме,опісля Кремації...Це правда "Охматдет" наконец-то готов! Открытие планируем на 1 июня - ко Дню защиты детей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9978
 показать весь комментарий
 
 
воно й під час власної кремації буде роліки викладати
 показать весь комментарий
 
 
Да ты шо?? Ты с 1 апреля обещал пенсионерам по 1000 грн выплатить...а уже 7 апреля...
Осел..где деньги ???.
 показать весь комментарий
 
 
Я тоже искал этот ответ ..вроде с 14 апреля и то если проголосуют за эти изминения в бюджет
 показать весь комментарий
 
Омаский осел бил себя пяткой в грудь...и говорил что выплаты начнутся с 1-го апреля...
Я его за язык не тянул...это его слова...

Прямая речь Зеленского:
"С 1 апреля 2020 правительство будет готово выплатить дополнительную 1 тыс грн тем, кто имеет пенсию меньше 5 тыс. Грн., а с 1 мая 2020 будет проведена индексация пенсий".
 показать весь комментарий
 
 
О! Виліз. Коли скажеш що ти робив в Оманії, казьол?
 показать весь комментарий
 
 
так не корысти же ради-а токмо волею оплатившей Оман,жоны..
 показать весь комментарий
 
 
Що й вУкраїні(с) - мі Наш,мі Новий міг,пастгоім,.... Кто біл Нічем,тот станіт Всєммммммм "Охматдит" нарешті готовий! Відкриття плануємо на 1 червня - до Дня захисту дітей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6114
 показать весь комментарий
 
 
Це - державна таємниця. Питання нац.безпеки. Нема чого гоям знати цю інфу. Як і імена нічних відвідувачів Охвису Пріпіздєнта.
 показать весь комментарий
 
 
У Вироці там буде все сказано - ну як мінімум на це надіюсь....- І знову не розкрита "тема" де "Перша " лЄді - та їх Діти !!!!
 показать весь комментарий
 
 
Коли є можливість пропіаритись, то він вилазить в телевізор і кривляється.
 показать весь комментарий
 
 
Бубочка щось несе знову))) Зелене лайно.
 показать весь комментарий
 
 
В числе почетных гостей все кто пилил на нем бабки ? Никого не забыли пригласить на стартап повышения личного благосостояния ?
 показать весь комментарий
 
 
Только 5 й президент смог одолеть эту стройку века.
 показать весь комментарий
 
 
И это Володька, лично построил. Как они все любят, что-то открывать. Порошенки, Зеленские. Ленточки резать. Позор вообще.
 показать весь комментарий
 
 
при Порохе действитель резко начали СЕРЙОЗНОЕ дорожное строительство.
не кое-где кое как - а серйозные дороги европейского уровня (я на работу по такой езжу - и видел, как ее строили - там таки Европа).
Потому Порох имел моральное право открыть дорогу.

При нынешнем же недоразумении - все либо уже вылетело в трубу, либо летит.
вот этот мудила - точно не имеет морального права ни на что.
даже жить не имеет права.
 показать весь комментарий
 
 
Злодюга,де вкрадені 10 мільярдів щомісячних коштів з НДС та митниці!Не замилюй очі.Ти на цій будові ні цеглу не носив,ні сантехніку не установлював,ні проекту не робив,це праця інших людей.А ти просто зі своїми подільниками грабуєш країну.
 показать весь комментарий
 
 
стгоили мы стгоили и наконец построили ...стройка века ...бабла с3,14зджено наверное на три атомных станции хватило сдать под ключ (но не в Украине) ...позорники
 показать весь комментарий
 
 
Причислить Зелю к лику Святых и вяликих рехВОРматоров Мира,дать Нобелевскую премию, и звание генерал-фельдмаршал "Охматдет" наконец-то готов! Открытие планируем на 1 июня - ко Дню защиты детей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1556Куда там Столыпиным, Ли КванЮ и прочим Наполеонам Бонапартисам...
 показать весь комментарий
 
 
зарано почав вихвалятися...
до 1 червня ще стільки води утече...(і грошей...))) і людського життя-буття (а це вже не юмор)
 показать весь комментарий
 
 
(я і це...держав у думці...)))) мало шо...утече ))) (тут не про зріст))))) про "шо" ))))) втече....
 показать весь комментарий
 
этот Охматдет строят с 2011 года... "Охматдит" нарешті готовий! Відкриття плануємо на 1 червня - до Дня захисту дітей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8377
символ национального позора и воровства....
Позор Зеля его и открывает...
Символично...
 показать весь комментарий
 
 
ну да.., говорит...
и еще...
вид самого здания снаружи ужасен....
какие то страшной конструкции коробки..., и раскраска, и вообще...
на тюрьму или завод какой то похоже...
 показать весь комментарий
 
Мені теж не подобається такий совковий підхід
 показать весь комментарий
 
Докрасить стены , вкрутить лампочки, занести давно купленное оборудование и очередная перемога для зелёных инфузорий готова... Можно и переможный пост запостить в Мордакнигу, и видосик снять...
 показать весь комментарий
 
 
А шмаркля к ОХМАДЕТу какое отношение имеет?
 показать весь комментарий
 
 
Охмадит начали строить в 1894 году,известный украинский миллионер тех лет Николай Артемович Терещенко,строил ее для нищих и голодных.За эти годы много чего поменяли,реконструировали и бабло крали.А в 2011 году начали строить новые корпуса.
 показать весь комментарий
 
 
"Украинские больницы должны быть именно такимиИсточник: https://censor.net.ua/n3187220

У меня, аж слеза навернулась. Нет, что-бы прямо написать или сказать. -Да, много было спижженно. Да, мы будем разбираться. Будем бороться с этим. Но, они все бросаются высокопарными словечками. Позорище, ******.
 показать весь комментарий
 
 
та ця велика будова якби зовсім ні до чого - вона стартувала недавно, пару місяців, а таке будівництво повинно тривати мінімум 2 роки
 показать весь комментарий
 
А какое отношение зе имеет к этому?)
 показать весь комментарий
 
 
если сам ни хера не может - приходится хвастаться чужими достижениями...
аторэйтынгупадьоть
 показать весь комментарий
 
 
ГрязьПром Арену в Питере строили с 2007 года,кажуть шо вбухалли в стадион 51 миллиард ********* "Охматдит" нарешті готовий! Відкриття плануємо на 1 червня - до Дня захисту дітей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4002Охмадит отдыхаеть
 показать весь комментарий
 
А яке відношення шут і вся його шобла має відношення до цього корпусу лікарні,адже основна робота була зроблена при Порошенко. Це презик будує свою "роботу" в межах нач жека,а не ПРЕЗИДЕНТА,
 показать весь комментарий
 
 
ишачок! - ты так лихо насмехался, когда Порошенко открывал дороги, мосты и т.д.
тебе ж не нравилось перерезание ленточек.

а чего ж ты теперь сам забегал с этими перерезаниями?
 показать весь комментарий
 
Поскольку эпоху бедности Зеля закончил 19 мая 2019 года.то он начальник теперь,и главный прораб перестройки... "Охматдит" нарешті готовий! Відкриття плануємо на 1 червня - до Дня захисту дітей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7713
 показать весь комментарий
 
 
И войну закончил в своей поражённой наркотой башке ,увидев в глазах ***** «мир»
 показать весь комментарий
 
После зеленского вовы для присяги можно смело заводить Коня. С него больше пользы. На Коне можно ездить, возить грузы или пахать землю.
А на что способен бывший комик, обманувший надежды миллионов, и бросивший страну на самотек.
Мы не ждали Черчилля, де Голля или Бисмарка. Но мы надеялись, что у него, как у бывших актеров Арнольда Шварценеггера и Рональда Рейгана, хватит ума и таланта собрать команду профессионалов. Увы. Очень скоро президенту предстоит постичь нелицеприятную истину: комик, не сумевший стать президентом, больше никогда не сможет быть комиком.
Иван Райли, США
 показать весь комментарий
 
 
"вы ждали Рейган и Шварца".
а вы, блин, не поинтересовались - СКОЛЬКО ЛЕТ В ПОЛИТИКЕ, *****, БЫЛИ РЕЙГАН И ШВАРЦ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ИДТИ НА ВЫСОКИЕ ПОСТЫ?!
Они что - со съемочной площадки туда пошли?
Они уже по 20 лет были не артисты, а матерые функционеры своих партий.
Профессиональные управленцы.

А вы, бл..., выбрали профессионального клоуна.
То, что вы на профессионального клоуна "надеялись" - говорит только о вашем интеллектуальном уровне.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский каждый день строил эту больницу, строил, и наконец, построил.
 показать весь комментарий
 
 
Охматдет переименуют в Омайнгот.
 показать весь комментарий
 
 
Я не критиковал ни одного президента Украины,начиная от Кравчука и заканчивая Зелей,а знаете почему?Потому что это бессмысленно. и мои шутки они никогда не прочитают... "Охматдит" нарешті готовий! Відкриття плануємо на 1 червня - до Дня захисту дітей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8092
 показать весь комментарий
 
1 червня: територія в радіусі 5 км навколо Охматдиту повністю закрита, охоплена охоронним периметром з п'яти шеренг озброєних нацгвардійців в повній бойовій викладці. Проспект Перемоги перекритий БТР-ми, башти яких розвернуті в напрямку потенційного прориву периметру. Біля нового корпусу Охматдиту - червона стічка та показушний натовп "вдячних батьків", 95% з яких - переолягнені ДСО-ники з прихованими мікрофонами у вухах. Біля "батьків" - кілька дітей з онкогематології з повітряними кульками в руках. Діти - під прицілами снайперів на дахах (раптом серед них - кіллер). Зєлєбоба натхненно хрипить біля мікрофону "...лікарня майбутнього", "досягнення молодої команди нових ліц". Піджачок пріпіздєнта незвично випинається на спині і плечах від броніка, трибуна з мікрофоном отрчена з 4-х сторні бронесклом. Гарна картинка? Все в кращих традиціях свинобарижного папєрєдніка
 показать весь комментарий
 
 
Зелю сопровождают 30 машин Свиты и Шариковых.Порох о таком и не мечтал... "Охматдит" нарешті готовий! Відкриття плануємо на 1 червня - до Дня захисту дітей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2032
 показать весь комментарий
 
 
У Кадырова в Чечне 23 машины.Зеля Чемпион Мира... "Охматдит" нарешті готовий! Відкриття плануємо на 1 червня - до Дня захисту дітей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3885
 показать весь комментарий
 
Цензор! Из-за этих порохоботов быть на вашем сайте стало отвратительно!
Неужели вы этого не понимаете?
Это как раз результат того, что вы никогда их не баните, но зато почти почти всегда баните на три дня тех, кто нелестно отзывается о порошенко.
Это - свободная пресса?!
Это разве непредвзятая пресса?!
 показать весь комментарий
 
Не предвзятая пресса есть на РАБссии...тебе туда...
 показать весь комментарий
 
 
" "Охматдет" наконец-то готов! Открытие планируем на 1 июня - ко Дню защиты детей, - Зеленский." - в СССР тоже всё к знаменательным датам открывали. - "У нас не совок". Зеленский
 показать весь комментарий
 
квартальный дегенерат может хвастаться только успехами предыдущей власти, так как своих у него за год нет вообще!
 показать весь комментарий
 
 
Банковский мечтатель опять витает в облаках! По его словам, такими должны быть все вновь открываемые больницы. Положим, еще не виден сам Охмадет, только коробка. О нём можно говорить только тогда, когда он начнет оказывать помощь, и не друзьям и родственникам нашего гидранта или гаранта (хотя, какая разница!), а простым людям, которых, замечу большинство! И, кстати, в стране вирус, народ помирает каждый день, а наш рояльный паганини всё улыбается, да ещё с издёвкой. Типа - как я вас сделал! Плакать не нужно, всё равно никто не поверит, но, хоть будь серьёзным, без оскала!
 показать весь комментарий
 
22 июня 1941 года...Джугашвили поднимаецца на Мавзолей и говоррит..
таварищи.брат Гитлер нарушил браццкий договор Молотов-Риббентроп и напал на меня...спасите памагите не обос...ца...
На самом деле этот урод спрятался в Бункере и не вылазил 10 дней..молчал..ему нечего было сказать своему стаду...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх