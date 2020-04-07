 "Охматдет" наконец-то готов! Открытие планируем на 1 июня - ко Дню защиты детей, - Зеленский. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

""Охматдет" наконец-то готов! 1 апреля в новом корпусе закончили основные строительные работы. Теперь дело за доставкой и подключением медицинского оборудования. Открытие планируем на 1 июня - ко Дню защиты детей. Рад, что в такой непростой для всех нас период противостояния эпидемии коронавируса нам удалось соблюсти установленные сроки. Мы годами ждали окончания этого долгостроя. Сейчас как никогда важно иметь такие современные больницы, особенно когда речь идет о детях", - сказал он.

По словам президента, новенький корпус "Охматдета" - прямой пример того, как должна работать "Большая стройка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Охматдет" прекращает прием на плановые операции и ограничивает посещение пациентов

"Украинские больницы должны быть именно такими", - добавил Зеленский.

Напомним, инициированный президентом Владимиром Зеленским проект "Большой стройки" предполагает строительство и ремонт по всей территории страны 100 детских садиков, 100 школ, 100 стадионов, 200 отделений неотложной помощи и более 6 500 км дорог. Ранее координатор национальной программы "Большая стройка" Юрий Голик на примере столицы продемонстрировал, как идет реализация этой программы.