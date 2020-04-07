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Все про:карантин (2433) Ляшко Виктор (204) COVID-19 (3218) коронавирус (1923)

 Если бы в парках соблюдали правила карантина - их разрешили бы посещать, - главный санврач Ляшко

Власть вынуждена закрывать парки для посещения, поскольку народ не придерживается правил социального разрыва и контактирует друг с другом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Мы понимаем, что если бы в парках придерживались тех вещей, которые мы пропагандируем: чтобы был социальный разрыв, чтобы не контактировали, их можно было бы разрешить. К сожалению, ситуация не такая. К сожалению, мы еще не можем дорасти до того уровня сознания, когда предлагают воздержаться от контактов, и мы будем воздерживаться от этих контактов", - рассказал главный санврач.

По его словам, только строгие ограничительные меры позволяют нашим людям воздержаться от контактов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пик распространения коронавируса в Украине ожидается 14-15 апреля, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3187219
 
   
 Топ комментарии
 
в парке где другого человека ещё поискать нужно нельзя гулять на свежем воздухе
в эпицентре в закрытом помещении где шастают толпы людей и лапают всё друг за другом товары то можно
эта ЗЕ власть забыла что уже не в 95м квартале
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В АТБ зайди клоун...или другой супермаркет...и посмотри там на "социальный разрыв"..
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На очередь перед Новой почтой посмотри...на очереди перед магазинами в которые пускают по несколько человек...
Заставь дураков богу молится...они и лоб разобьют....это про тупое зеленое стадо...
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типа не найдут где собраться, и даже не в общественном месте, та где угодно - хоть на заброшенной сройке или пустыре - будут жарить и бухать
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В масштабах страны, придурков единицы, а страдают все!
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в принципе правильно делает этот самый Ляшко... но шапито устроили похоже Емец, Радуцкий, Скалецкая ну и главный клоун - ибо у клоуна окружение не может быть априори интеллектуальным....
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Я имею ввиду не клоунов, а без ответственное отношение к карантину самих граждан.
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Не всем же в отдельном кабинете как свиньм корыта.
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А строем ходить не пробовали! ходить строем вот самый высший класс самосознания в глазах чиновников! токо ходить строем должен плебс а чиновник он выше плебса он царь и ходит как хочет!!
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В АТБ зайди клоун...или другой супермаркет...и посмотри там на "социальный разрыв"..
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в парке где другого человека ещё поискать нужно нельзя гулять на свежем воздухе
в эпицентре в закрытом помещении где шастают толпы людей и лапают всё друг за другом товары то можно
эта ЗЕ власть забыла что уже не в 95м квартале
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а вони країну на 95ту підворотню перетворили ...
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Поискать нужно? Где это вы искали так? В парках аншлаги были - долбодятлы компаниями прямо тусили - именно из-за них и пришлось закрыть для нормальных людей.

"и лапают всё друг за другом товары то можно"
Перчатки не пробовали одевать одноразовые?
И толпы там не шастают - запускают четко определенное количество. К тому же компаниями в Эпицентре не тусят.
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так при чем тут НОРМАЛЬНЫЕ люди? Идиоты..
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Навіщо молоти нісенітниці ?
Карантин є карантин.
Які парки ? Если бы в парках придерживались правил карантина - их бы разрешили посещать, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 1380
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та вообще заколотить двери в домах!! КАРАНТИН МАТЕ ЕГО ЕТИТЬ!!
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В голодомор тоже практиковали села после вывоза всей еды " на карантин " брать .
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ну так скоко времени прошло а у нас ничего не поменялось!! власть издает бредовые указы а люди как бараны их выполняют и считают что так и надо! АТО ПУТИН НАПАДЕТ! АГА Ж! ИЛИ КОРОНОВИРУС КИРПИЧЕМ ПРИШЕБЕТ!!
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Чехи відсиділи, словаки теж.
Чому ви не можете ?
Дурня якась, нє ?
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когда Чехи начали сидеть а когда мы? почему у чехов уже все а мы еще сидим! токо не надо про минталитет лучше мне про власть раскажите какая у чехов а какая у нас!!
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Ответ простой: потому, что чехи на много дисциплинированнее нас и если им сказали - карантин - значит у них карантин ДЛЯ ВСЕХ.
Почему вирус пошел именно в Италии и Испании - потому, что там такое же легкомысленное, безалаберное и недисциплинированное население, как и у нас.
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опять народ не такой а может кто то головой стукнулся не там в детстве?!!
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Народ не не такой, а какой есть. Мы не дисциплинированные - это факт. Да и слишком много "лихих и придурковатых", которые думают, что они самые умные, а карантин - для дураков.
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добре тобі , ти давно звик , а як бути людям ?
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витри свій комент і не ганьбися тут .
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яке відношення парки мають до карантину? в парку взагалі неможливо не передати не прийняти вірус. для передачі віруса потрібне невелике закрите приміщення і близький контакт людей, аж ніяк не парк
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попитай у вірусологів - що можна, а що ні.
якщо всі попруться в парки, то вірус ніколи не вчухне.
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та я ж бо питав у вірусологів. кажуть - лайно то все собаче, на вулиці вірус може передатися лише через контакт з поверхнею і то у порівнянні з приміщенням - лише протягом лічених хвилин вірус живе на вуличних поверхнях, бо сонця боїться. повітряно-крапельним на вулиці не передається, якщо тільки хтось не чхне тобі просто в обличчя. Загалом шанс заразитися на вулиці при звичайній поведінці (якщо не облизувати якісь поручні або не цілуватися з кожним зустрічним) - десь близько 0,0001%
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що ви розповідаєте ??
офіційно невідомо скільки він живе і де.
кого ви там слухали...
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як це невідомо, якщо все відомо. коронавірус по-перше досліджується у всьому світі вже кілька місяців і накопичено чимало знань, по-друге він взагалі не є чимось новим і унікальним, коронавірусів багато і вони добре вивчені. а кого ви слухали, хто вам сказав, що можна в парку підхопити коронавірус при прогулянці і що треба сидіти вдома обов'язково? зебіл шмигаль сказав? ви зебілу довіряєте?
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досліджується, тобто в процесі.
ніхто напевно сказати нічого не може, є багато факторів та чинників.
нещодавно відкрили аерозольний тип передачі, хоча вірус більший у розмірах ніж для потрібно.
якщо всі масово підуть в парки, то нічого доброго з цього не буде.
сидіть вдома, так надійніше.
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ні, сидіти вдома і не надійніше, і не можливо взагалі. Є робота, є побутові потреби. А ви, нажаль, зазнали руйнівного впливу масового коронапсихозу, цей психоз зараз вражає дуже багатьох абсолютно адекватних людей, яких я поважаю. Зауважте, в жодному разі я не кажу, що не потрібно дотримуватись карантину, потрібно! я лише кажу, що ті умови карантину, які зараз приймають в Україні переважно є неадекватними, а подекуди і шкідливими.
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все уже поняли что ты 3****, не напрягайся больше.
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ще з інкубаційним періодом не визначились..
температура 22 для нього кайф. 5 діб живе і передається.
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"повітряно-крапельним на вулиці не передається,"

Хто вам таку дурню розповів? Якщо без маски - то на 1,5 метри передається повітряно-крапельним - що у приміщенні, що на вулиці. Від сонця вірус також далеко не миттьєво гине, кілька годин може прожити спокійно.

"десь близько 0,0001%"
Як це ви порахували? Якщо ви на вулиці без масок спілкуєтесь із заразним, сидячі поряд на лавочці, чи стоячі один навпроти одного на відстані 1 метр - то шанс заразитися у вас близький до 100%.
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скільки років гуляю парками, ще жодного разу не сидів з кимось на лавочці і не спілкувався. на якого дідька вони мені впали, спілкуватись з ними на відстані 1 метр? тьху, гидко навіть уявити, що я оце з кимось так близько спілкуюсь (окрім своїх рідних і друзів звісно, але з ними я спілкуюсь і вдома)
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"скільки років гуляю парками, ще жодного разу не сидів з кимось на лавочці і не спілкувався"

Це ви. Ляшко так і сказав, що якщо б усі гуляли так, як ви - парки не закрили би, а так - маємо страждати через довбодятлів, що сиділи і спілкувалися тісно на лавочках, влаштовували пікніки з друзями і тд.
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Ви в магазини-аптеки виходите? Так здійснюєте "соціальні контакти"? По дорозі таких же "покупців" зустрічаєте? Один одного ще не пристрелили задля безпеки?
То що не так з поодинокими перехожими у парках, лісосмугах, лісах та береговій зоні???
НАВІЩО забороняти людям знаходитися на свіжому повітрі та під УФ-променями з дотриманням правил "не кучкуватися"? Хіба вони до вас лізуть з "тісними контактами"?
Можете, звісно, підійти і поцікавитись їхнім здоров'ям, тільки не лізьте з "обнімашками-целовашками".
Можете поганятися за велосипедистами чи скутеристами... створити "скупчення".
Головне, не лізьте до рибалок на березі - ця група людей НЕНАВИДИТЬ, коли їм заважають бути на самоті, можуть і "ляща дати". Особливо зараз, коли їх "заборонили" з якогось придуру.
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Невже так важко посидіти вдома ?
Що ж за народ такий дибільний....
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просто питання - навіщо сидіти вдома? ця заборона жодним чином не покращує епідеміологічну ситуацію, ба навіть погіршує, адже люди, які скупчуються в домівках, замість гуляти на вулиці - мають гірший імунітет, мають більше шансів заразитися, бо заражаються саме у приміщеннях.
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нічого не станеться за місяць.
та і не сидять люди вдома. подивіться на пожвавлений рух на дорогах
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рух на дорогах не пожвавлений, навпаки ніякого руху немає. ніколи не їздив по таким порожнім дорогам, як в Києві, так і по трасі. в цю неділю вночі взагалі вперше в житті побачив абсолютно порожню Бориспільску трасу в обох напрямках, де моя автівка була єдиною в зоні видимості
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Я не маю підтвердженого діагнозу хвороби, не маю симптомів захворювання, навіть не маю бажання спілкуватися з носіями кретинизму від влади, але мушу виходити в магазини-аптеки і спілкуватися з людьми з дотриманням максимально можливої відстані та з невідворотніми тактильними контактами...
То якого біса мені боятися походу у парк, ліс, а особливо на рибалку???
КАРАНТИН і ГОСПІТАЛІЗАЦІЯ для ХВОРИХ, САМОІЗОЛЯЦІЯ для ПІДОЗРЮВАНИХ НА ХВОРОБУ, а не для здорових!!!
Ви ще кримінал з тюрем випустіть, а усіх заженіть у зони без суду і слідства. Дуркувати, так на повну котушку!
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"Я не маю підтвердженого діагнозу хвороби, не маю симптомів захворювання"

Це геть нічого не означає. Бо інкубаційний період до 3х тижнів, а багато хто хворіє бессимптомно - при цьому може заражати інших. І ви не знаєте - здоровий ви, чи ні.
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На очередь перед Новой почтой посмотри...на очереди перед магазинами в которые пускают по несколько человек...
Заставь дураков богу молится...они и лоб разобьют....это про тупое зеленое стадо...
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В залежності від величини магазину - 1-2 людей..

у Львові вже так є.
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Стоял в очереди перед НП - никто ни к кому ближе чем на 2 метра не подходил. А если в вашей очереди были долбодятлы - ну так их наличие и заставило закрыть парки. Не стрелять же их...
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чому не отштрафувати окремо взятих довбодятлів? бо з такою логікою треба назавжди заборонити рух на транспорті, бо деякі ж довбодятли їздять п'яні і вчиняють ДТП, а оскільки неможливо всіх проконтролювати, то треба всім і заборонити, ну не стріляти ж їх!
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В нас не вистачить поліцейськіх за кожним приглядати.
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тому треба просто всім заборонити, чудово ж! звісно не вистачить, 15 поліцейських ловлять страшного порушника карантіну, який пливе в річці, заражаючи риб
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Якщо було би меньше такіх дурнів,то світ набагато кращим був би.
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"Власть вынуждена закрывать парки для посещения, поскольку народ не..." НАРОД этой власти попался... Пороть это народ...?
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Всем заместо парков в ломбарды советует власть идти . Разумкову очень деньги нужны .
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То есть полицаи толпами на них коронавирус не распространяется.
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Да и депутаты в зале ВР .... И те и другие не люди получается ?
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просто полицаи это власть а на власть карантн не распространяется! карантин токо для ПАЦАКОВ! намордники там цаки, а для настоящих ЧЕТЛАНОВ никаких карантинов!!
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Згадалась стара байка: в колгосп приїхала електросварка, яку ше там не бачили, тому збіглося все хазяйсвто поглазєть на те чудо. Сварщик запустив САГ, приготувався варити і каже "Дивитись на сварку не мона!" Всі відвернулися, а один ні. Сварщик питає "А ти чого?" А той "Мені мона - я голова колгоспу"
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в совковой псіхікє запрєт - ето ущємлєнійє прав, показатєль соціального аутсайда
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Ну так и штрафуйте тех, кто кучкуется в парках. Нормальные люди почему должны страдать?
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ВЫ давайте к голоду готовьтесь, массовому грабежу. Вон, мужички последний металл доздают. Люди последние вещи в лом несут.
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думаю власть и готовится, мусоров так сказать тренеруют!! вон видел видео как 10ток мусоров за одним плавцом бегают! ТРЕНЕРОВКИ!!
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А уявіть як вони будуть за бабусею гнатися! Тут тільки ротою Печерського полку зможуть скрутити та пилюці покатати.
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социальный разрыв - это между богатыми и бедными, в свое время - между белым и нет населением. Что имел в виду г-н Ляшко? Понахватались "словей", так хоть применяйте их по назначению! Фантастика, но эти люди управляют страной! Если бы в парках придерживались правил карантина - их бы разрешили посещать, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 3901
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Тупые. Как он говорил, что вирус не передается воздушно-капельным путем. Типа, что-т такого.
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Він "видав на гора" саме те, що мав на увазі - збільшити "соціальне дистанціонування", щоб холопи не заражували панство.
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Как интересно получается, все должны государству, а государство никому ничего.
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А еще бубочка в Киеве с педаликом очень ссут не получить коктель для Молотова на свой обеденный стол ...
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Шел второй день ужесточений карантина...
А зміни "про ужесточение" в Постанові №211 на 09.32, 07042020 і досі відсутні. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-п
Виникає логічне запитання - "А есть ли мальчик??????????"
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Я теж всі вихідні чекав на цю прояву, а потім ми на все плюнули і поїхали до лісу і на річку. Ані в Раді, ані в Голосі України тексту заборон не викладено. В новій реальності треба достовірно знати, що таке "прибережна зона", " громадське місце" і "лісопарковий масив.
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Між іншим визначення "прибережна зона" немає в жодному НПА. У Водному кодексі є терміни "прибережна захисна смуга", "водоохоронна зона". Але "прибережна зона" - немає.
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Есть мальчик володя кторый кричит 'Волки волки', А есть бацька который видет что смертность от старости с патолгиями и коронвирус это одно и тоже по возрасту . Но нам говорят это толко вирус виноват а не куча всяких болезней у пожилых. Просто это сезоный грип.
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Просто грип. Бо вірус..
з уточненням.
-Вакцини(ліків) ще немає.
-Смертність у 20 разів більша(в середньому)...
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Ещё одно подтверждение тупости и некомпетентности нынешней власти. Вместо того, чтобы наряды полиции следили за тем, чтобы группы уродов не бухали в парках, власти решили полностью закрыть парки и для нормальных людей. Зебилы, "ви зробили це разом". Нет слов кроме матерных.
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власть сцицца - люді в лєсу могут в партізанскійє отряди обйєдіняцца
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И лесами сделать рейд по Конча Заспе и другим местам с "маленькими версалями"
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Деткам в песочниках и детских площадках играть нельзя, зато собачкам sрать можно везде.
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А може "закрити" потрібно Раду й Уряд де концентрація ідіотизму давно перейшла всі прийнятні межі?! Може це владних ідіотів потрібно ізолювати у окремі палати-вірус дурні,котрий вони поширюють,може бути небезпечнішим всіх "коронавірусів" разом взятих!
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Отзыв депутатов жизнено необходим для нашего выживания. Или в рабство продадут или голодом заморят. Владу на панель и будем выбирать мы а не они нас.
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Всі тварини рівні, але є тварини рівніші за інших.
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Мы запретим все автомобильное движение. Вот если бы все водители соблюдали ПДД, мы бы этого не делали.
Какая дебильная логика.
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правильно закрили парки :
Якби в парках дотримувалися правил карантину - їх би дозволили відвідувати, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 2570 Якби в парках дотримувалися правил карантину - їх би дозволили відвідувати, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4199
Де тут "дотримання соціальної дистанції "
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ВСІХ водіїв рятує те,що один з двох зустрічних точно правил дотримується.

Інакше кожен виїзд на дорогу закінчувався би Якби в парках дотримувалися правил карантину - їх би дозволили відвідувати, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 692
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Ці куп"юри перед виходом з дому повинен мати кожен !
Якби в парках дотримувалися правил карантину - їх би дозволили відвідувати, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 5867
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Читаю коменты и диву даюсь....
Неужели не видите, за каких дебилов это лицо имеет Граждан Украины! Единственное место, где можно укреплять иммунитет - свежий воздух в парке - запрещен!
А дописыватели пишут - правильно, мы такие, умственно отсталые, нас надо наклонить пониже...
Слушаю Комаровского - маска для здорового человека не нужна. Что Ляшко подал в суд на доктора, что бы доказать ошибочность позиции? НЕТ! Он целеустремлённо желает Украинцам плохого здоровья! А в суд не подаёт, потому, что у него аргументов НЕТ!
Я полагаю, что постанова 255 от 2 апреля - ПРИГОВОР власти.
Но не навязываю своего мнения. Просто выражаю позицию. Ни к чему не призываю.
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Тех, кого реально волнует его сердечно- сосудистая система ( опухшим за компом псевдозожникм не беспокоиться) советую к обычным упражнениям - бег на месте, ходьба на месте, альпийский шаг, подъём на носках и подъёмы (не махи) ногами во все стороны добавить единственное упражнение виброгимнастики Микулина https://cont.ws/@infobazasm/872190 , а также ныне очень модный и полезный HIIT на 3 минуты https://econet.ua/articles/luchshaya-4-h-minutnaya-trenirovka-vsego-iz-4-dvizheniy-ukrepit-zdorovie-za-90-sekund
И ещё, что очень важно - это кистевой эспандер. Не жёсткий, типа 10-15 сжимания, а мягкий, чтобы с ритмом одно сжатие в секунду делать раз 40-60. И без перерыва на каждую руку в отказ.Гарантирую, забудете где-что барахлило....) Здоровья, при любых обстоятельствах и не ходите по АТБ)
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1. Он не главный санврач, а самозванец называющий себя так.
2. Никакого запрета на посещение парков официально нет, как и остальных запретов от 04.04.2020, в чем любой может убедиться глянув текст постановления на сайте Верховной Рады. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF
3. Поскольку никаких запретов официально нет, то действия Национальной полиции по выписке протоколов гражданам за нарушение не существующего постановления (официально не существует редакции от 04.04.2020 на которую они ссылаются) не законны и носят все признаки служебного преступления, в виде превышения полномочий.
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