 Если бы в парках соблюдали правила карантина - их разрешили бы посещать, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV.
"Мы понимаем, что если бы в парках придерживались тех вещей, которые мы пропагандируем: чтобы был социальный разрыв, чтобы не контактировали, их можно было бы разрешить. К сожалению, ситуация не такая. К сожалению, мы еще не можем дорасти до того уровня сознания, когда предлагают воздержаться от контактов, и мы будем воздерживаться от этих контактов", - рассказал главный санврач.
По его словам, только строгие ограничительные меры позволяют нашим людям воздержаться от контактов.
в эпицентре в закрытом помещении где шастают толпы людей и лапают всё друг за другом товары то можно
эта ЗЕ власть забыла что уже не в 95м квартале
"и лапают всё друг за другом товары то можно"
Перчатки не пробовали одевать одноразовые?
И толпы там не шастают - запускают четко определенное количество. К тому же компаниями в Эпицентре не тусят.
Карантин є карантин.
Які парки ?
Чому ви не можете ?
Дурня якась, нє ?
Почему вирус пошел именно в Италии и Испании - потому, что там такое же легкомысленное, безалаберное и недисциплинированное население, как и у нас.
якщо всі попруться в парки, то вірус ніколи не вчухне.
офіційно невідомо скільки він живе і де.
кого ви там слухали...
ніхто напевно сказати нічого не може, є багато факторів та чинників.
нещодавно відкрили аерозольний тип передачі, хоча вірус більший у розмірах ніж для потрібно.
якщо всі масово підуть в парки, то нічого доброго з цього не буде.
сидіть вдома, так надійніше.
температура 22 для нього кайф. 5 діб живе і передається.
Хто вам таку дурню розповів? Якщо без маски - то на 1,5 метри передається повітряно-крапельним - що у приміщенні, що на вулиці. Від сонця вірус також далеко не миттьєво гине, кілька годин може прожити спокійно.
"десь близько 0,0001%"
Як це ви порахували? Якщо ви на вулиці без масок спілкуєтесь із заразним, сидячі поряд на лавочці, чи стоячі один навпроти одного на відстані 1 метр - то шанс заразитися у вас близький до 100%.
Це ви. Ляшко так і сказав, що якщо б усі гуляли так, як ви - парки не закрили би, а так - маємо страждати через довбодятлів, що сиділи і спілкувалися тісно на лавочках, влаштовували пікніки з друзями і тд.
То що не так з поодинокими перехожими у парках, лісосмугах, лісах та береговій зоні???
НАВІЩО забороняти людям знаходитися на свіжому повітрі та під УФ-променями з дотриманням правил "не кучкуватися"? Хіба вони до вас лізуть з "тісними контактами"?
Можете, звісно, підійти і поцікавитись їхнім здоров'ям, тільки не лізьте з "обнімашками-целовашками".
Можете поганятися за велосипедистами чи скутеристами... створити "скупчення".
Головне, не лізьте до рибалок на березі - ця група людей НЕНАВИДИТЬ, коли їм заважають бути на самоті, можуть і "ляща дати". Особливо зараз, коли їх "заборонили" з якогось придуру.
Що ж за народ такий дибільний....
та і не сидять люди вдома. подивіться на пожвавлений рух на дорогах
То якого біса мені боятися походу у парк, ліс, а особливо на рибалку???
КАРАНТИН і ГОСПІТАЛІЗАЦІЯ для ХВОРИХ, САМОІЗОЛЯЦІЯ для ПІДОЗРЮВАНИХ НА ХВОРОБУ, а не для здорових!!!
Ви ще кримінал з тюрем випустіть, а усіх заженіть у зони без суду і слідства. Дуркувати, так на повну котушку!
Це геть нічого не означає. Бо інкубаційний період до 3х тижнів, а багато хто хворіє бессимптомно - при цьому може заражати інших. І ви не знаєте - здоровий ви, чи ні.
Заставь дураков богу молится...они и лоб разобьют....это про тупое зеленое стадо...
у Львові вже так є.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/04/7/7108447/ -Denmark
Coronavirus Cases:
4,681
Deaths:
187
А зміни "про ужесточение" в Постанові №211 на 09.32, 07042020 і досі відсутні. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-п
Виникає логічне запитання - "А есть ли мальчик??????????"
з уточненням.
-Вакцини(ліків) ще немає.
-Смертність у 20 разів більша(в середньому)...
Какая дебильная логика.
Де тут "дотримання соціальної дистанції "
Інакше кожен виїзд на дорогу закінчувався би
Неужели не видите, за каких дебилов это лицо имеет Граждан Украины! Единственное место, где можно укреплять иммунитет - свежий воздух в парке - запрещен!
А дописыватели пишут - правильно, мы такие, умственно отсталые, нас надо наклонить пониже...
Слушаю Комаровского - маска для здорового человека не нужна. Что Ляшко подал в суд на доктора, что бы доказать ошибочность позиции? НЕТ! Он целеустремлённо желает Украинцам плохого здоровья! А в суд не подаёт, потому, что у него аргументов НЕТ!
Я полагаю, что постанова 255 от 2 апреля - ПРИГОВОР власти.
Но не навязываю своего мнения. Просто выражаю позицию. Ни к чему не призываю.
И ещё, что очень важно - это кистевой эспандер. Не жёсткий, типа 10-15 сжимания, а мягкий, чтобы с ритмом одно сжатие в секунду делать раз 40-60. И без перерыва на каждую руку в отказ.Гарантирую, забудете где-что барахлило....) Здоровья, при любых обстоятельствах и не ходите по АТБ)
2. Никакого запрета на посещение парков официально нет, как и остальных запретов от 04.04.2020, в чем любой может убедиться глянув текст постановления на сайте Верховной Рады. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF
3. Поскольку никаких запретов официально нет, то действия Национальной полиции по выписке протоколов гражданам за нарушение не существующего постановления (официально не существует редакции от 04.04.2020 на которую они ссылаются) не законны и носят все признаки служебного преступления, в виде превышения полномочий.