EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 За рубежом
  5375  14
Материалы по теме:
Все про:Дания (219) карантин (2433) Чехия (939) COVID-19 (3218) коронавирус (1923)

 В Чехии и Дании начали ослаблять карантин

Правительство Чехии смягчает карантинные меры: откроются некоторые магазины, а в Дании через неделю начнут работать детские сады и начальные школы.

В Дании с 15 апреля заработают детские сады и начальные школы, в Чехии с 9 апреля откроются некоторые магазины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Правительство Чехии сняло некоторые ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом. С сегодняшнего дня, 7 апреля, можно будет заниматься спортом на природе без масок, однако все еще необходимо сохранять дистанцию не менее двух метров.

С 9 апреля в Чехии откроются магазины для хобби и рукоделия, ремонт велосипедов, хозяйственные магазины, а после Пасхи, которую в Чехии празднуют 12 апреля, правительство обсудит возможность открытия обувных и канцелярских магазинов.

Также с 14 апреля в случае уважительной причины, такой, как командировка, будет разрешен выезд за пределы Чехии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "У него не было маски на лице", - в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу. ФОТОрепортаж

В Дании детские сады и начальные школы заработают с 15 апреля, остальные школы планируется открыть с 10 мая. При этом кафе, парикмахерские, дискотеки и торговые центры останутся закрытыми, по-прежнему нельзя будет собираться группами более 10 человек.

"Повседневная жизнь пока что не вернется в прежнее русло. Мы проживем еще многие месяцы с большим числом ограничений", - подчеркнула премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

В Чехии на данный момент выявлены 4735 заболевших COVID-19, 78 человек умерли, 121 выздоровел. В Дании 4681 подтвержденный случай коронавирусной инфекции, 187 из них летальные, 1378 человек выздоровели. В Украине на 9:00 6 апреля было подтверждено 1319 случаев COVID-19, 38 человек умерли, 28 - выздоровели. Со вчерашнего дня в стране начинали действовать усиленные меры карантина, введенные Кабмином.

Источник: https://censor.net.ua/n3187218
 
 
 Топ комментарии
 
Загалом будь-який карантин, це,трохи суіцидальна реакція. Паніка баранів від влади...
 показать весь комментарий
 
В Словакии был жёсткий карантин с 10 марта - все закрыли, по двое не ходить и т д
Вот с 6 апреля запустили работу первого автозавода КИА
ПОСЛЕ Пасхи откроют Фольксваген
ПРОСТО украинцам важно выседеть и не нарушать , чтобы прервать цепочку заражений
 показать весь комментарий
 
и бешеный распил бюджета.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Загалом будь-який карантин, це,трохи суіцидальна реакція. Паніка баранів від влади...
 показать весь комментарий
 
 
Ти думаєш що як назвешся "без меж" то й жити будеш без межі? Ти дуже помиляєшся.
 показать весь комментарий
 
теперь мир от каждой сопли будет устраивать карантин
 показать весь комментарий
 
 
А без,цього - Ніяк!!! Коли мародерня ,вважається підприємцями й державниками В Чехии и Дании начали ослаблять карантин - Цензор.НЕТ 4956
 показать весь комментарий
 
 
В Словакии был жёсткий карантин с 10 марта - все закрыли, по двое не ходить и т д
Вот с 6 апреля запустили работу первого автозавода КИА
ПОСЛЕ Пасхи откроют Фольксваген
ПРОСТО украинцам важно выседеть и не нарушать , чтобы прервать цепочку заражений
 показать весь комментарий
 
 
Я в запое уже пол-года,из дома В Чехии и Дании начали ослаблять карантин - Цензор.НЕТ 6464 не выхожу с 1 февраля.Водку приносит курьер.Сгорел сдох давно коронвирус от водки... В Чехии и Дании начали ослаблять карантин - Цензор.НЕТ 6464
 показать весь комментарий
 
 
и зачем перерыв с Нового Года делал? У Чехії та Данії почали послаблювати карантин - Цензор.НЕТ 1686
 показать весь комментарий
 
 
Господи ну для чого ви БРЕШЕТЕ??? Кожний день спілкуюсь з своїм кумом і другом який живе в Празі і він говорить абсолютно протилежне - по крайній мірі в Чехії з дня на день вводять ще жорсткіші заходи тому що хвороба продовжує поширюватись!!! Вже в Англії Джонсон сказав що карантину не буде а зараз сам знаходиться в реанімації а в країні вмирає щодня біля 400 хворих!!!
 показать весь комментарий
 
 
Олег, Ваш кум не володіє інформацією, все, про що написано в статті (щодо Чехії) відповідає дійсності - кожне слово правда....
 показать весь комментарий
 
Цензор поширює інформацію з російських джерел. Не пиши дурні, Цензор. Карантинні міри тільки посилюють в Європі, а не навпаки.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх