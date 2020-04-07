 В Чехии и Дании начали ослаблять карантин

В Дании с 15 апреля заработают детские сады и начальные школы, в Чехии с 9 апреля откроются некоторые магазины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Правительство Чехии сняло некоторые ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом. С сегодняшнего дня, 7 апреля, можно будет заниматься спортом на природе без масок, однако все еще необходимо сохранять дистанцию не менее двух метров.

С 9 апреля в Чехии откроются магазины для хобби и рукоделия, ремонт велосипедов, хозяйственные магазины, а после Пасхи, которую в Чехии празднуют 12 апреля, правительство обсудит возможность открытия обувных и канцелярских магазинов.

Также с 14 апреля в случае уважительной причины, такой, как командировка, будет разрешен выезд за пределы Чехии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "У него не было маски на лице", - в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу. ФОТОрепортаж

В Дании детские сады и начальные школы заработают с 15 апреля, остальные школы планируется открыть с 10 мая. При этом кафе, парикмахерские, дискотеки и торговые центры останутся закрытыми, по-прежнему нельзя будет собираться группами более 10 человек.

"Повседневная жизнь пока что не вернется в прежнее русло. Мы проживем еще многие месяцы с большим числом ограничений", - подчеркнула премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

В Чехии на данный момент выявлены 4735 заболевших COVID-19, 78 человек умерли, 121 выздоровел. В Дании 4681 подтвержденный случай коронавирусной инфекции, 187 из них летальные, 1378 человек выздоровели. В Украине на 9:00 6 апреля было подтверждено 1319 случаев COVID-19, 38 человек умерли, 28 - выздоровели. Со вчерашнего дня в стране начинали действовать усиленные меры карантина, введенные Кабмином.