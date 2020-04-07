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 Политика Украины, Здоровье
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 Пик распространения коронавируса в Украине ожидается 14-15 апреля, - Минздрав

В Украине ожидается пик распространения коронавируса 14-15 апреля.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

"Мы видим сценарий (распространения коронавируса. - Ред.) и у нас каждый день есть обновленный прогноз, и нам говорят 14-15 апреля - будет большая нагрузка на систему здравоохранения", — сказал Ляшко.

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Он отметил, что в эти дни ожидается наибольшая смертность от коронавируса и все меры направлены на то, чтобы потенциальные последствия распространения инфекции в Украине растянуть во времени.

При этом Ляшко призвал не нарушать правила карантина, а также не скупать медикаменты в аптеках без необходимости.

"Это — кризис, который мы должны преодолеть", — отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3187215
 
 
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Зі Святим БЛАГОВІЩЕННЯМ Вас, добрі люди!
Пік поширення коронавірусу в Україні очікується 14-15 квітня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8111

(птичка гнізнечка не в"є, дівка косу не плете...) - пом"ятайте...
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подвезут партию тестов - померяют - будет максимум
не подвезут - не померяют - будет как сейчас.
не будут тестировать вообща - вообще заболевших не будет

все в твоих руках, Ляшок
или глав-зебила или Ермака (кто там у вас всем распоряжается?)
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" и у нас каждый день есть обновленный прогноз, и нам говорят",какой прогноз,побойтесь Бога,с тем количеством тестов,которое вы делаете,о каких то прогнозах говорить вообще смешно.Харьковская область 1 выявленный,кто верит в эти сказки и этим "профессионалам"!?
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Так в Николаеве до сих пор ни одного заболевшего.Как так?
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Ну так скажите параметры распределения из которых это следует, а уж посчитать и проверить мы сами сможем.
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то из разряда «дурень думкою багатіє»
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что за бред ? а если в середине мая, то радуцкий маски обратно купит ?
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Так ще треба, щоб продавав українцям по 80 копійок.
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подвезут партию тестов - померяют - будет максимум
не подвезут - не померяют - будет как сейчас.
не будут тестировать вообща - вообще заболевших не будет

все в твоих руках, Ляшок
или глав-зебила или Ермака (кто там у вас всем распоряжается?)
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ермак конечно.. пиcюанист у ермака президентом служит
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напомнило обещание клоуна который планировал и рассказывал что войну мы должны закончить через год
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ну, ранее, кое-кто обещал закончить за 2 недели, так шо зебил ещё не рекордсмен по обещаниям ))
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" и у нас каждый день есть обновленный прогноз, и нам говорят",какой прогноз,побойтесь Бога,с тем количеством тестов,которое вы делаете,о каких то прогнозах говорить вообще смешно.Харьковская область 1 выявленный,кто верит в эти сказки и этим "профессионалам"!?
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рецепт борьбы с короновирусом от квартальных дегенератов: "для того чтобы остановить эпидемию - нужно просто перестать делать тесты на COVID-19".
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Ну,если принять во внимание, что французские коновалы лечили народ какой то химией, которая усугубляла ход болезни на порядок - лучше держаться от врачей подальше.
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да ты, я вижу, знаток французского здравоохранения! Сам придумал?
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Так может говорить тот,
кто знает когда уже пора заканчивать с этой шизой.Наверно этот Ляшко в курсе.
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Зі Святим БЛАГОВІЩЕННЯМ Вас, добрі люди!
Пік поширення коронавірусу в Україні очікується 14-15 квітня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8111

(птичка гнізнечка не в"є, дівка косу не плете...) - пом"ятайте...
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так... торопився... помилок наробив - і пам"ятайте...і зніздечка ))))
вибачаюсь!
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****** продлят ****** карантин еще на две недели, *******!!!
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Ти чого так матюГаєшся? Хочеш їх налякати,чи що?
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Я дома сижу уже 2 месца,карантин прошел или нет? А самоизоляция прошла? Пік поширення коронавірусу в Україні очікується 14-15 квітня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3148
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Уж полночь близится, а Германа всё нет. (с)
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что в эти дни ожидается наибольшая смертность от коронавируса - Украинская медицина наверное единственная в мире, которая может предсказать в какие дни будет наибольшая смертность....
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так это ж "ноу-хау" от квартала-95 Пік поширення коронавірусу в Україні очікується 14-15 квітня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7465 : если не обследовать, то и заболевания не видно!

тупые гейропейцы, америкосы и кетайцы - хрен додумались, а наш Величайший в мире ишак - вон он тут как тут! - учитесь, лошары.
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А я би сказав, що пік буде через 2 неділі після православної пасхи.
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Геном коронвируса до сих пор не найден,что они лечат???Преображенские плин... Пік поширення коронавірусу в Україні очікується 14-15 квітня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2985 Пік поширення коронавірусу в Україні очікується 14-15 квітня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2985
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Если 6 апреля открыли базары, то пик будет через 14 дней и дальше по нарастающей.
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Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось! (с) Собачье сердце.
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15 апреля всё только начнётся. И две недели после Пасхи
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В Україну постійно заїзджають тисячі потенційно інфікованих людей. Який пік? Початок пролонгованого владою піку. Сподіваймося на Чудо БожеПік поширення коронавірусу в Україні очікується 14-15 квітня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3671
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Заголовок некоректний. Про захворюваність взагалі не можна писати. В нас зроблено всього 5800 тестів. По кілька тестів на одну людину. Тобто, протестовано десь 2 тисячі чоловік. Про яку захворюваність можна говорити. Заголовок має бути такий: "З 2 тисяч чоловік протестованих більше половини мають позитивний результат". Або:"Пік смертності очікується на середину квітня". Але ніякого піку не буде. Буде невпинне зростання смертності. Бо носіїв інфекції не відокремили від здорових людей.
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