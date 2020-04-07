 Трамп поручил ведущим медикам США помочь в лечении британского премьера Джонсона: "Речь идёт о сложном, инновационном методе"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на пресс-конференции в понедельник.
"Я попросил две ведущие компании связаться с Лондоном незамедлительно. (...) И они уже прибыли в Лондон", - сказал Трамп, не уточнив, о каких именно компаниях идет речь.
"Посмотрим, сможем ли мы помочь. Мы уже контактировали со всеми врачами Бориса (Джонсона. - Ред.), и посмотрим, что будет дальше", - отметил американский лидер.
"Речь идёт о сложном, инновационном методе (лечения. - Ред.)", - добавил Трамп.
По его словам, специалисты этих компаний готовы в любой момент начать оказывать помощь Джонсону, если британская сторона попросит их об этом.
"Я был опечален, что его перевели в отделение интенсивной терапии. Все американцы молятся о его здоровье. Он настоящий хороший друг, сильный, он не сдается", - добавил Трамп. Президент США отметил, что раз Джонсона перевели в отселение интенсивной терапии, значит ему действительно может потребоваться вся имеющаяся помощь.
В понедельник вечером стало известно, что состояние премьера Великобритании Бориса Джонсона, заболевшего коронавирусом, ухудшилось. Его перевели в отделение интенсивной терапии. Он попросил главу МИД Великобритании Доминика Рааба замещать его в тех случаях, когда это будет необходимо.
на твоїй росісі ?
А наш клоун только молитвой может помочь))
Миру уже никогда не будет таким каким он был пару месяцев назад.
Шо ты куришь с утра?..шановный)))
Если только Раска Федераска не решит самоликвидироватся после победобесия...
https://www.wsws.org/en/articles/2020/03/30/unit-m30.html?fbclid=IwAR3f72VZd15WsGW7iL7Dg8fAwftcWcwHb1Ehm_FD7rV1RPC0zfxJxldBMJI
Суши сухари пока они ещё есть.
вот какой то вирус создали, косит людей больше и быстрее чем война
только ж в расии всегда всё через жопу делается, поэтому косит и её самому
мир проглатил так и не дав достойный ответ путину
поэтому теперь маемо те що маемо
А то человечество стало бесчеловечным уже давно.
Надеюсь, ***** сдохнет. К этому есть все предпосылки и чёрные лебеди в последнее время.
"В связи з карантином,в Рай будут ропускать толко по 2 человека в масках,лодочник больше 10 человек не берет!Просьба-пока не умирать,до лучших времен."
а почему Вы спрашиваете?
каждую зиму (мы ж уличные дети были) то на коньках-санях-лыжах разогрелся-перестыл, то в школу без шапки (понты... куда ж без них))) и с температурой лежал...и бронхиты наверное были... но в больничке не лежал по этому поводу
(если Вы по-поводу моего коммента? то я ответил что лечить, если не знаем что это за хрень... и я ответил - последствия...не сам заразу...а ее последствия - это имелось ввиду)
(но постельный режим и чуточку посидеть дома - чтоб не кашлять на других...желательно)
более того, у меня две доци...и если заболевала-кашляла одна...очень редко получалось не заразить вторую...и меня...третьим)))) хоть как не старались...и тем не менее - больных ни в садик-школу не пихали, аж пока не выздоровят (хотя инфекцию они домой приносили именно из детских коллективов)
Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-замглавы СБУ Виктор Ягун, опубликовав видео брифинга Минюста СШ
- доктор Чарльз Либер (Charles Lieber), декан факультета химии и химической биологии Гарвардского университета. После подписания контракта с Государственным университетом города Ухань он получал $50 000 в месяц плюс около $158 000 на расходы, а также более $1,5 миллиона за открытие лаборатории в Китае с базой в Гарварде и контрактам от Пентагона и Национального института охраны здоровья я (изучение биомедицины)https://news.pn/ru/criminal/233439
ОСь так кацапи створюють ФЕЙКИ :
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В США арестован создатель Covid-19 для Китая.
Америка только что обнаружила человека, который произвел и продал вирус Короны Китаю. Доктор Чарльз Либер, начальник отдела химии и биологии Университета Харварда США. На брифинге, представитель Госдепа заявил о его аресте.
Речь идет о докторе Чарльзе Либере, начальнике отдела химии и биологии Университета Харварда (США). Этот американский учёный имел контракт с университетом Уханя по изучению Covid-19. Он арестован в своём кабинете в Гарварде (США).
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