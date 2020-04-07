 Трамп поручил ведущим медикам США помочь в лечении британского премьера Джонсона: "Речь идёт о сложном, инновационном методе"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на пресс-конференции в понедельник.

"Я попросил две ведущие компании связаться с Лондоном незамедлительно. (...) И они уже прибыли в Лондон", - сказал Трамп, не уточнив, о каких именно компаниях идет речь.

"Посмотрим, сможем ли мы помочь. Мы уже контактировали со всеми врачами Бориса (Джонсона. - Ред.), и посмотрим, что будет дальше", - отметил американский лидер.

"Речь идёт о сложном, инновационном методе (лечения. - Ред.)", - добавил Трамп.

По его словам, специалисты этих компаний готовы в любой момент начать оказывать помощь Джонсону, если британская сторона попросит их об этом.

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"Я был опечален, что его перевели в отделение интенсивной терапии. Все американцы молятся о его здоровье. Он настоящий хороший друг, сильный, он не сдается", - добавил Трамп. Президент США отметил, что раз Джонсона перевели в отселение интенсивной терапии, значит ему действительно может потребоваться вся имеющаяся помощь.

В понедельник вечером стало известно, что состояние премьера Великобритании Бориса Джонсона, заболевшего коронавирусом, ухудшилось. Его перевели в отделение интенсивной терапии. Он попросил главу МИД Великобритании Доминика Рааба замещать его в тех случаях, когда это будет необходимо.