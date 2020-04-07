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 Трамп поручил ведущим медикам США помочь в лечении британского премьера Джонсона: "Речь идёт о сложном, инновационном методе"

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил двум ведущим компаниям в области медицины изучить вопрос оказания помощи британскому премьеру Борису Джонсону, которого ранее перевели в реанимацию после заражения коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на пресс-конференции в понедельник.

"Я попросил две ведущие компании связаться с Лондоном незамедлительно. (...) И они уже прибыли в Лондон", - сказал Трамп, не уточнив, о каких именно компаниях идет речь.

"Посмотрим, сможем ли мы помочь. Мы уже контактировали со всеми врачами Бориса (Джонсона. - Ред.), и посмотрим, что будет дальше", - отметил американский лидер.

"Речь идёт о сложном, инновационном методе (лечения. - Ред.)", - добавил Трамп.

По его словам, специалисты этих компаний готовы в любой момент начать оказывать помощь Джонсону, если британская сторона попросит их об этом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский заявил, что молится за здоровье Джонсона. Ряд мировых лидеров желают ему выздоровления

"Я был опечален, что его перевели в отделение интенсивной терапии. Все американцы молятся о его здоровье. Он настоящий хороший друг, сильный, он не сдается", - добавил Трамп. Президент США отметил, что раз Джонсона перевели в отселение интенсивной терапии, значит ему действительно может потребоваться вся имеющаяся помощь.

В понедельник вечером стало известно, что состояние премьера Великобритании Бориса Джонсона, заболевшего коронавирусом, ухудшилось. Его перевели в отделение интенсивной терапии. Он попросил главу МИД Великобритании Доминика Рааба замещать его в тех случаях, когда это будет необходимо.

Источник: https://censor.net.ua/n3187213
 
   
 Топ комментарии
 
Почему же? Владимир Зеленских отправил 20 медиков в Италию? И еще на пару с Радуцким продал маски в Испанию! Чем не помощь? Трамп поручил ведущим медикам США помочь в лечении британского премьера Джонсона: "Речь идёт о сложном, инновационном методе" - Цензор.НЕТ 7641
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Войну и голод?
Шо ты куришь с утра?..шановный)))
Если только Раска Федераска не решит самоликвидироватся после победобесия...
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А где семья нашего ослика ? Вот интересно же .
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Ну так ты гдянь как живут немци британцы бельгийци...и как в смехдержаве до сих пор срать на улицу ходите
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А где ваш пупкин? Куда оно заховалось?
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А где семья нашего ослика ? Вот интересно же .
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Молодец Трамп!
А наш клоун только молитвой может помочь))
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Почему же? Владимир Зеленских отправил 20 медиков в Италию? И еще на пару с Радуцким продал маски в Испанию! Чем не помощь?
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Да, эта эпидемия многое поменяет в этом мире. Глбализации уж точно конец. Но самое страшное ещё впереди, как говорится перед тем как станет лучше, будет ещё хуже. Обычно эпидемия влчёт за собой голод и войну.
Миру уже никогда не будет таким каким он был пару месяцев назад.
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Войну и голод?
Шо ты куришь с утра?..шановный)))
Если только Раска Федераска не решит самоликвидироватся после победобесия...
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валите на срамблер пабеждать пиндосов, мокшанинъ
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зачем война?
вот какой то вирус создали, косит людей больше и быстрее чем война
только ж в расии всегда всё через жопу делается, поэтому косит и её самому
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новичёк это была проверка на стресс тест..
мир проглатил так и не дав достойный ответ путину
поэтому теперь маемо те що маемо
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Может , мир, наконец, станет идеальным.
А то человечество стало бесчеловечным уже давно.
Надеюсь, ***** сдохнет. К этому есть все предпосылки и чёрные лебеди в последнее время.
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Обьявление на воротах Рая:
"В связи з карантином,в Рай будут ропускать толко по 2 человека в масках,лодочник больше 10 человек не берет!Просьба-пока не умирать,до лучших времен."
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Теоретически Джонсон должен был удрать из больнички еще вчера.
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Ну то він же не дивиться новини з Украіни )
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Трамп тонко натякає, що британська медицина - фуфло?
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Тут інше , він як справжний ,100 відсотковий янкі вважає що все амерканське - найкраще у світі
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Трамп офуєнний політик ,а зараз і медик -теоретик...
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Если геном заразы не найден до сих пор,то что можно лечить?
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последствия и осложнения - пневмонию, воспаление легких, бронхиты...
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У тебя никогда и ничего из этого не было?
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ой...нет... и не хочется...
а почему Вы спрашиваете?
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Потому что это в принципе - нереально. Шо, вообще никогда не кашлял?
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кашлял-кашлял ))) но до пневмоний как-то не доходило ( а может просто не диагностировали)
каждую зиму (мы ж уличные дети были) то на коньках-санях-лыжах разогрелся-перестыл, то в школу без шапки (понты... куда ж без них))) и с температурой лежал...и бронхиты наверное были... но в больничке не лежал по этому поводу
(если Вы по-поводу моего коммента? то я ответил что лечить, если не знаем что это за хрень... и я ответил - последствия...не сам заразу...а ее последствия - это имелось ввиду)
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Ну вот, а больнички далеко не всегда обязательны.
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согласен...я и не утверждал обратного...
(но постельный режим и чуточку посидеть дома - чтоб не кашлять на других...желательно)
более того, у меня две доци...и если заболевала-кашляла одна...очень редко получалось не заразить вторую...и меня...третьим)))) хоть как не старались...и тем не менее - больных ни в садик-школу не пихали, аж пока не выздоровят (хотя инфекцию они домой приносили именно из детских коллективов)
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Пневмонию на ногах та просто не перенесёшь, это всегда высокая температура, сильная интоксикация, сильная головная боль,человек в полуотключке, ка доходит до обмороков. Пневмония это очень серьёзно, после неё ткань лёгких уже ненормальная, там где поражены вирусом или бактериями, впоследствии она не восстанавливается полностью, а лёгкие уже не могут на 100 процентов работать, как должны, как до болезни.
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В Китае пропали 21 миллион пользователей мобильной связи и стационарной,исчезли,растворились...выводы делайте сами...
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ще вчора писали, що через різке погіршання самопочуття і високу температуру, яка тримається вже деілька днів, Джонсона можливо приєднають до апарату ШВЛ..
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Еще до вчерашнего дня много селян на цензоре вопили - это обыкновенный грипп, ОРВИ, и т.д и т.п.
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Главсанитар Украины обязан предложить пролечить Бориса Джонсона по инновационному украинскому протоколу. Срочно!
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Дональд, захворіє хтось з нашої влади - не допомогай...
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В США силовики задержали трех ученых-медиков, по подозрению в шпионаже в пользу Китая.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-замглавы СБУ Виктор Ягун, опубликовав видео брифинга Минюста СШ

- доктор Чарльз Либер (Charles Lieber), декан факультета химии и химической биологии Гарвардского университета. После подписания контракта с Государственным университетом города Ухань он получал $50 000 в месяц плюс около $158 000 на расходы, а также более $1,5 миллиона за открытие лаборатории в Китае с базой в Гарварде и контрактам от Пентагона и Национального института охраны здоровья я (изучение биомедицины)https://news.pn/ru/criminal/233439

ОСь так кацапи створюють ФЕЙКИ :
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В США арестован создатель Covid-19 для Китая.
Америка только что обнаружила человека, который произвел и продал вирус Короны Китаю. Доктор Чарльз Либер, начальник отдела химии и биологии Университета Харварда США. На брифинге, представитель Госдепа заявил о его аресте.
Речь идет о докторе Чарльзе Либере, начальнике отдела химии и биологии Университета Харварда (США). Этот американский учёный имел контракт с университетом Уханя по изучению Covid-19. Он арестован в своём кабинете в Гарварде (США).
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