 Консультативный совет не меняет структуру Трехсторонней контактной группы в Минске, - Кулеба

Об этом Кулеба сказал в эфире программы "Обратный отсчет" на UA: Перший, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Министр отметил, что протокол о необходимости создания Консультативного совета, под которым поставил свою подпись руководитель Офиса президента Андрей Ермак, не является международно-правовым документом. "Это рабочий документ переговорного формата Трехсторонней контактной группы, поэтому здесь нет предмета для юридической оценки и отзыва подписи", - сказал Кулеба.

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При этом, глава МИД подчеркивает, что ситуация остается неизменной.

"Все последние шесть лет Россия обвиняет всех, кроме самого себя в той ситуации, что сложилась после начала ее агрессии против нашего государства", - отметил министр.

Он добавил, что украинская власть осуществляет поиск любых путей для того, чтобы Минский переговорный процесс был действенным, приводил к освобождению граждан и к деоккупации украинской территории.

При этом Кулеба подчеркнул, что "структура Трехсторонней контактной группы не меняется".

"И мы не планируем ее изменения. Она состоит из России, которая напала на Украину; из Украины, которая защищается; и из ОБСЕ, которая между ними есть посередине", - уточнил министр.

Отдельно глава МИД сказал, что никогда не поддерживал и поддерживать не будет прямые переговоры с так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

"Я еще раз подчеркиваю, это моя принципиальная позиция – прямых переговоров с представителями "ДНР" и "ЛНР" не должно быть", - заявил Кулеба.

Также руководитель МИД сказал, что он лично с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком пересекается исключительно в вопросах, связанных с Минским процессом. Кулеба сказал, что у него еще не было детального и обширного разговора с Ермаком насчет того, какие у него взгляды относительно ОРДЛО и местных выборов на оккупированной территории Донбасса.

"У нас есть рабочие вопросы, которые мы прорабатываем, но вы спрашиваете про какую-то систему взглядов. Для этого нам нужно с ним дополнительно пообщаться", - сказал Кулеба.

Министр сказал, что его личная позиция заключается в том, что сначала на Донбассе нужно обеспечить безопасность, а потом говорить о выборах.

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"Когда будет гарантирована безопасность, тогда можно от безопасности начинать отсчитывать время, которое требуется для создания условий для проведения выборов", - заявил глава МИД.

Напомним, 11 марта на заседании ТКГ в Минске был подписан документ о создании Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы. Документ был подписан, в частности, и представителями "ДНР" Натальей Никаноровой и "ЛНР" Владиславом Дейнего.