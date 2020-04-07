 Консультативный совет не меняет структуру Трехсторонней контактной группы в Минске, - Кулеба

Об этом Кулеба сказал в эфире программы "Обратный отсчет" на UA: Перший, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Министр отметил, что протокол о необходимости создания Консультативного совета, под которым поставил свою подпись руководитель Офиса президента Андрей Ермак, не является международно-правовым документом. "Это рабочий документ переговорного формата Трехсторонней контактной группы, поэтому здесь нет предмета для юридической оценки и отзыва подписи", - сказал Кулеба.
При этом, глава МИД подчеркивает, что ситуация остается неизменной.
"Все последние шесть лет Россия обвиняет всех, кроме самого себя в той ситуации, что сложилась после начала ее агрессии против нашего государства", - отметил министр.
Он добавил, что украинская власть осуществляет поиск любых путей для того, чтобы Минский переговорный процесс был действенным, приводил к освобождению граждан и к деоккупации украинской территории.
При этом Кулеба подчеркнул, что "структура Трехсторонней контактной группы не меняется".
"И мы не планируем ее изменения. Она состоит из России, которая напала на Украину; из Украины, которая защищается; и из ОБСЕ, которая между ними есть посередине", - уточнил министр.
Отдельно глава МИД сказал, что никогда не поддерживал и поддерживать не будет прямые переговоры с так называемыми "ДНР" и "ЛНР".
"Я еще раз подчеркиваю, это моя принципиальная позиция – прямых переговоров с представителями "ДНР" и "ЛНР" не должно быть", - заявил Кулеба.
Также руководитель МИД сказал, что он лично с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком пересекается исключительно в вопросах, связанных с Минским процессом. Кулеба сказал, что у него еще не было детального и обширного разговора с Ермаком насчет того, какие у него взгляды относительно ОРДЛО и местных выборов на оккупированной территории Донбасса.
"У нас есть рабочие вопросы, которые мы прорабатываем, но вы спрашиваете про какую-то систему взглядов. Для этого нам нужно с ним дополнительно пообщаться", - сказал Кулеба.
Министр сказал, что его личная позиция заключается в том, что сначала на Донбассе нужно обеспечить безопасность, а потом говорить о выборах.
"Когда будет гарантирована безопасность, тогда можно от безопасности начинать отсчитывать время, которое требуется для создания условий для проведения выборов", - заявил глава МИД.
Напомним, 11 марта на заседании ТКГ в Минске был подписан документ о создании Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы. Документ был подписан, в частности, и представителями "ДНР" Натальей Никаноровой и "ЛНР" Владиславом Дейнего.
От опыта лидера зависит выживаемость нации
Недаром вожди в племенах были в годах
В последнее время транскорпорации раскрутили маховик ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА - покупай и гуляй
И люди просто забыли, что нация должна выживать и выжить
Европейцы стали возить валюту на арабские и азиатские курорты, вместо того чтобы развивать европейскую территорию
Европейцы вывезли заводы туда же
Популизм начал завоевывать страны
Я когда вспоминаю лягушонка Олланда с Меркель говорящих с хутиным по поводу лугандона - ЖАЛКОЕ ЗРЕЛИЩЕ , Где нормальные политики!
Или популисты Италии - Конти - тоже жалкое зрелище
А ЗА ПОПУЛИСТОВ ГОЛОСУЕТ НАРОД -ПОТРЕБИТЕЛЬ , А НЕ СОЗИДАТЕЛЬ
Популизм затронул и Украину - выбор неопытного и непрофессионального пацана в президенты, выбор фотографов и манекенщиц в депутаты, выбор мальчиков и девочек в министры
И вот наказание в виде полного бардака в центральной власти,
Сейчас , на пороге пандемии и засухи , важно иметь вожаками опытных и мудрых .
Приятно видеть руководителями людей с хорошим жизненным опытом - таким людям веришь
Раздражают девочки и мальчики - слуги , вещающие с экрана во главе с арахамией, раздражает мальчик- Розумков. Они даже не понимают , что сейчас выглядят КАК ИДИОТЫ.
А Зеленский просто смешон своими вечерними нотациями с экрана
СЕЙЧАС ВСЕ ВЕРЯТ МЭРАМ - как хорошо что до мэрий не добралась эта зелёная полуобразованная масса
Сейчас интресно слушать Кличко, мэра Ивано Франковске, Филатова, мэра Тернополя
- вот кто может быть новым президентом Украины - люди боровшиеся с вирусом не в Раде с респираторами, а реально готовившие больницы, аптеки и блок посты
ВЫ ВООБЩЕ ОФУЕЛИ ?
Вас всех в тюрьму надо за конституционный переворот
чего бояться им собакам.(с)
https://petition.president.gov.ua/petition/91322
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, що Кулеба визнав, що не знає, що у Єрмака на умі? Я правильно розумію, що у цій владі не роблять спільну роботу? Один робить одне, інший - зовсім інше, можливо на шкоду першому? Я правильно розумі
, що вони не здатні навіть зустрітися, щоб узгодити свої позиції? Тоді я правильно розумію, що Єрмак може бути зрадником а Кулєба може про це не знати? Бідна Україна при такій владі.
Оно говорит, что прямых переговоров с представителями "ДНР" и "ЛНР" не должно быть, но, если так случится, то что поделаешь! И с руководителем ресепшена президента Разиным он не может встретится для детального и обширного уточнения его позиции относительно ОРДЛО и местных выборов на оккупированной территории Донбасса. Месяц прошел, всю страну и всех граждан тревожит ситуация с предстоящей капитуляцией Украины, а эти два недоразумения не могут пообщаться! Ну да, они ведь находятся так далеко друг от друга - совершенна на разных планетах!
ЗЕ - предатель
Мы не ждали Черчилля, де Голля или Бисмарка. Но мы надеялись, что у него, как у бывших актеров Арнольда Шварценеггера и Рональда Рейгана, хватит ума и таланта собрать команду профессионалов. Увы. Очень скоро президенту предстоит постичь нелицеприятную истину: комик, не сумевший стать президентом, больше никогда не сможет быть комиком.
Иван Райли, США
Про казки Віденського Лісу. 13 березня стало відомо, що у Мінську підписано домовленості про створення консультативної ради, в якій "ОРДЛО" будуть представлені як суб'єкт, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася на рівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ. На сайті Офісу президента відповіли на петицію з вимогою відкликати підписи Єрмака під Протоколом цього засідання. Нiбито Зеленський не має права відкликати підпис під документом. «Протокол не є міжнародним договором, відтак уповноваження президентом на підписання/рішення про відкликання підписів під робочим документом не регламентовано законодавством".
Не знаю хто там у ОП готує відповіді на петиції, але казкар це ще той. По-перше, статус міжнародного договору мінським договірнякам надало ООН коли внесла їх у свою резолюцію 17.02.2015. По-друге, мінські договорняки це: Мінський ПРОТОКОЛ від 5 вересня 2014 року та Комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу від 12 лютого 2015 року. Тобто Мінські договорняки це ПРОТОКОЛИ. Які отримали статус міжнародного договору. За Конституцією згоду на них дає ВР України. ВР згоди на виконання мінських договірних не давала. Але і Зеленському i Порошенкy це було до одного місця. Вони це все одно виконували. А тут ОП нам розповідаєте казки про те що відкликати підписи не можете бо це "не передбачено законодавством". А виконання не ратифікованих ВР міжнародних договорів передбачено? Законодавство кажете? Так змініть його. У вас же тепер зелено - коричнева коаліція. Голосів вистачає.Коротше у мене два висновки. Перше. Нас обманюють. Друге - треба готуватися до того що на цьому вони не зупиняться. Ну а талант казкаря, судячи з цього, передається разом з кабінетом на Банковій у спадок.
Ця рада змінює ВСЕ!
Цапи, після заснування цього органу, просто перестають зустрічатись у будь яких форматах й залишають Україну з цим «савєтам»... - вирішуйте ваш «внутрішній конфлікт»...
І не тре придурюватись, що ти, падлюка, цього не розумієш!
Таким чином створено приднестров'я та абхазію...
Скільки тобі відвалив єрмак, з путенських хабарів???