 COVID-19: в мире заболели более 1 млн 348 тыс. человек, умерли - 74,8 тыс., выздоровели - 284,8 тыс.. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.
Победили болезнь за это время 284 802 человека. Также во всем мире зарегистрировали 74 807 (69 487 за вчера) летальных случаев.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 10 986 человек, только в Нью-Йорке скончались 3 485 человек. Число выздоровевших достигло 19 828, заболевших - 368 196.
В Италии за это время заболели 132 547 человек. В то же время умерли 16 523, вылечились 22 837 человек.
Испания сообщает о 136 675 инфицированных. Среди них 40 437 выздоровели, 13 341 человек умер.
Больше всего летальных случаев зарегистрировали в Италии, в Испании, США и Франции.
Так, во Франции умерли 8 926 человека, в Германии - 1 810, в Великобритании – 5 385, в Иране – 3 739, в Нидерландах – 1 874, Бельгии - 1 632, в Турции - 649.
В РФ и число зараженных достигло 6 343 человек, умерли - 47; в Беларуси - 700, умерли - 13; в Польше - 4 413, умерли - 107; в Молдове - 965, умерли - 19; в Венгрии - 744, умерли - 38; в Румынии - 4 057, умерли - 176; в Словакии - 534, умерли - 2.
Напомним, по состоянию на утро 6 апреля в Украине подтверждены 1319 случаев COVID-19 в Украине, 38 человек умерли, 28 - выздоровели, за сутки поступило 373 подозрения
https://www.crimea.kp.ru/daily/27112.4/4189340/?from=nnn
вважається що епідемії закінчуються,коли інфікується і пройде цю хворобу певна кількість відсотків "популяції"..
точно не 100... 30 -60....
ЦЕ дає шанс(при знайдені якихось протоколів ЕФЕКТИВНІШОГО симптоматичного лікування) зменшити смертність..замісяць-три -півроку-рік..
Ну а ліки -це вакцинація..більшості ,на жаль ,не допоможе.До масової вакцинації -МІНІМУМ рік.
но опять жрут лет. мышей - так "празднуют" вяликую пабеду над вирусом
В Турции из-за коронавируса запретили выходить на улицу людям моложе 20 лет
Власти страны также обязали всех носить защитные маски в людных местах, в частности, на рынках и в магазинах.
"15 дней запрещается въезжать или выезжать на автомобилях с 31 турецкого города, в частности, из Стамбула", - говорится в сообщении.
Ранее в Турции запретили выходить из дома пожилым людям от 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.
Утечка конфиденциального стратегического документа правительства Германии показывает, что оно совместно со СМИ и некоторыми учёными, очевидно, следует «шоковой стратегии», чтобы запугать людей «наихудшим сценарием». Население, для которого вирус в значительной степени безвреден, следует предостеречь от «болезненного удушья». Аналогично, дети, играющие на игровых площадках, могут стать причиной «мучительной смерти» их родителей.
Имеющиеся данные и статистика показывают, что вирус безвреден для более чем 95% населения (либо уже распространился), а значит не представляет серьёзной опасности для широкой общественности».
Це відносно..
Я думаю,цей "Специаліст по медицинскому праву" заговорив би інакше після тгого,якби заразився і захворів.... знаючи,що ліків не існує..
Медицинский портал специалистов Rxisk указывает, что различные лекарства могут увеличить риск пострадать от коронавирусов в некоторых случаях до 200%.
Также известно, что вакцинация против гриппа может увеличить риск заболевания от коронавирусов. Это может быть ещё одной причиной высокой смертности в северной Италии, где накануне вспышки COVID-19 провели массовую вакцинацию от гриппа людей старшего возраста (65+), а также вакцинацию от пневмококка и менингококка. Вакцина от пневмококка влечёт риск развития пневмонии и тяжелой пневмонии у хронически больных людей. Знакомый профиль смертности в северной Италии.
З Німецьких жерел
тому " в порівняння з їх даними" -це якийсь ідіотизм..
скоріше всього німці здивувались завеликій смертності у порівнянні з Ізраїлем..
1.75 проти 0.64
вирішили "підправити"..
05:29: 586 new cases and 4 new deaths in Pakistan. (Source)
05:28: 280 new cases and 9 new deaths in Peru. (Source)
05:28: 87 new cases in the Czech Republic. (Source)
05:21: 105 new cases and 6 new deaths in Norway. (Source)
05:20: 255 new cases and 1 new death in Israel. (Source)
05:19: 95 new cases and 5 new deaths in Australia, including 49 new cases and 3 new deaths in New South Wales.
05:18: 894 new cases and 46 new deaths in Germany. (Source)
05:13: 1,643 new cases and 172 new deaths in Spain. (Source)
05:01: 231 new cases and 2 new deaths in Japan. (Source)
04:00: 60 new cases, including 30 asymptomatic cases, in mainland China. There were no new deaths and no new cases in Hubei province. Two cases which were previously classified as asymptomatic were converted to symptomatic cases. (Source)
03:31: 12 new deaths in Nevada, United States. (Source)
03:30: 349 new cases and 7 new deaths in California, United States. (Source)
02:00: 54 new cases in New Zealand. (Source)
00:55: 296 new cases and 31 new deaths in Mexico. (Source)
00:48: 112 new cases and 1 new death in Panama. (Source)
00:42: 74 new cases and 5 new deaths in Argentina. (Source)
00:39: 69 new cases and 3 new deaths in Idaho, United States. (Source)
00:38: 79 new cases in Alabama, United States. (Source)
00:35: 138 new cases and 6 new deaths in North Carolina, United States. (Source)
00:27: 170 new cases and 6 new deaths in California, United States. (Source)
00:15: 726 new cases and 5 new deaths in Texas, United States. (Source)
В таком же положении оказалась и Беларусь - вторая европейская страна с либеральной стратегией в отношении COVID-19, которая испытывает давление со стороны глав соседних государств, международных организаций [1] [2] и СМИ.
І правильно зробила.
Швеція ХЄРИТЬ ЗАГАЛЬНУ СТРАТЕГІЮ.
СТРАТЕГІЮ НА ЗМЕНШЕННЯ ПІКУ НАВаНТАЖЕННЯ НА СИСТЕМУ охорони здоров'я
ЯК І БІЛОРУСЬ,ВІД ЯКОЇ ВІДІЗОЛЮВАЛИСЬ ВСІ СУСІДИ
Мир проглатил это отравление путиным так и не дав достойный ответ,
поэтому имеем такой же результат только уже в мировом масштабе
в дании уже приняли закон о принудительноцй вакцинации , хотя этой "вакцины" еще якобы не сущесвует... и тд. уже загнали всех в стойло - вакцинируют потом чипируют ... все это раздуто.
2. Профессор Гундаров: Коронавирус ни при чём - политика власти провоцирует тотальную пандемию психоза - https://www.youtube.com/watch?v=0EEHq9JhUhc
3. Почему элита не делает прививок. Билл Гейтс и элиты США отказываются от вакцинирования детей - https://www.youtube.com/watch?v=QC8VXjPzVWI -
ps: «Тот, кто отдаёт свою свободу за
безопасность, не получает ни того, ни другого». Т. Джефферсон
https://www.forbes.ru/obshchestvo/396323-pochemu-germaniya-spravlyaetsya-s-koronavirusom-luchshe-drugih-stran-v-evrope
Самый важный фактор, позволяющий обеспечить низкую смертность в Германии, - это, похоже, массовое тестирование, пишет Business Insider. Ученые соглашаются в том, что многие случаи заражения не попадают в официальную статистику, так как врачи считают симптомы многих людей недостаточно острыми. И чем выше число проведенных тестов, тем больше таких «мягких» случаев можно обнаружить.
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Германия тестирует 120 000 человек в неделю !!!!!................
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Вангую. Пик китайской ***** в Украине , будет на Пасху и после нее еще и еще. До июня.
А может и июнь захватит.
Не хотелось бы.Увы.