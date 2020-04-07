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 COVID-19: в мире заболели более 1 млн 348 тыс. человек, умерли - 74,8 тыс., выздоровели - 284,8 тыс.. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 7 апреля во всем мире зарегистрировали 1 347 892 случая заражения коронавирусом. На первом месте по количеству заражений остаются США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Победили болезнь за это время 284 802 человека. Также во всем мире зарегистрировали 74 807 (69 487 за вчера) летальных случаев.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 10 986 человек, только в Нью-Йорке скончались 3 485 человек. Число выздоровевших достигло 19 828, заболевших - 368 196.

В Италии за это время заболели 132 547 человек. В то же время умерли 16 523, вылечились 22 837 человек.

Испания сообщает о 136 675 инфицированных. Среди них 40 437 выздоровели, 13 341 человек умер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Более тысячи тест-систем и 300 литров дезинфицирующих средств передает фонд "Открой Украину" больницам Черновцов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Больше всего летальных случаев зарегистрировали в Италии, в Испании, США и Франции.

Так, во Франции умерли 8 926 человека, в Германии - 1 810, в Великобритании – 5 385, в Иране – 3 739, в Нидерландах – 1 874, Бельгии - 1 632, в Турции - 649.

В РФ и число зараженных достигло 6 343 человек, умерли - 47; в Беларуси - 700, умерли - 13; в Польше - 4 413, умерли - 107; в Молдове - 965, умерли - 19; в Венгрии - 744, умерли - 38; в Румынии - 4 057, умерли - 176; в Словакии - 534, умерли - 2.

Напомним, по состоянию на утро 6 апреля в Украине подтверждены 1319 случаев COVID-19 в Украине, 38 человек умерли, 28 - выздоровели, за сутки поступило 373 подозрения

COVID-19: в мире заболели более 1 млн 348 тыс. человек, умерли - 74,8 тыс., выздоровели - 284,8 тыс. 01

Источник: https://censor.net.ua/n3187211
 
 
 Топ комментарии
 
Не играйте со смертью.История доказывает что от пандемии спасение только изоляция,вакцинация,и антитела выработанные организмом если переболел и не УМЕР!
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Вот ответ, не ждите чуда:
https://www.crimea.kp.ru/daily/27112.4/4189340/?from=nnn
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статистиці з Китаю давно вже ніхто не вірить.
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Судя по всему до окончания эпидемии еще далеко.
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Вот ответ, не ждите чуда:
https://www.crimea.kp.ru/daily/27112.4/4189340/?from=nnn
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Закончится, когда выздоровевших будет 6 млрд человек. Не раньше и не позже.
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ні

вважається що епідемії закінчуються,коли інфікується і пройде цю хворобу певна кількість відсотків "популяції"..

точно не 100... 30 -60....
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Остальные просто переболеют позже. Возможно через год. Надежда только, что к этому времени будет лекарство по вменяемой цене.
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тому стратегія ВСІХ - затягнути процес якомога далі...

ЦЕ дає шанс(при знайдені якихось протоколів ЕФЕКТИВНІШОГО симптоматичного лікування) зменшити смертність..замісяць-три -півроку-рік..

Ну а ліки -це вакцинація..більшості ,на жаль ,не допоможе.До масової вакцинації -МІНІМУМ рік.
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Твердо маю намір протянути рік. Благо, робота в полі і на дому. Людей мінімум. Можу місяць не виходити з подвір"я. Майже вся продукція росте на городі. Від м"яса до самогону. COVID-19: у світі захворіли понад 1 млн 348 тис. осіб, померли - 74,8 тис., одужали - 284,8 тис - Цензор.НЕТ 2520
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статистиці з Китаю давно вже ніхто не вірить.
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но опять жрут лет. мышей - так "празднуют" вяликую пабеду над вирусом
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Ну и где в мире выборочно по возрасту / от 60 как у нас / ЗАПРЕЩАЮТ выходить ? Не рекомендуют не выходить а запрещают выходить . Сегрегация по возрасту - демократия по украински .
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Забаненим в гуглі.

В Турции из-за коронавируса запретили выходить на улицу людям моложе 20 лет

Власти страны также обязали всех носить защитные маски в людных местах, в частности, на рынках и в магазинах.

"15 дней запрещается въезжать или выезжать на автомобилях с 31 турецкого города, в частности, из Стамбула", - говорится в сообщении.


Ранее в Турции запретили выходить из дома пожилым людям от 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.
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В министерстве внутренних дел Турции не уточняют, каким именно образом будут контролироваться эти ограничения и станут ли наказывать нарушителей.. А у нас и штрафы определены и паспорта требуют с собой носить для проверки . Зебилы , мля .
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В Германии несколько юридических фирм готовят иски против принятых мер и правил. Специалист по медицинскому праву пишет в пресс-релизе: «Меры, принимаемые федеральным и региональными правительствами, являются явно неконституционными и беспрецедентно нарушают множество основных прав граждан в Германии. Это относится ко всем правилам по коронавирусу 16-ти федеральных земель. В частности, эти меры не оправданы Законом о защите от инфекций, который был мгновенно пересмотрен всего несколько дней назад. Имеющиеся данные и статистика показывают, что вирус безвреден для более чем 95% населения (либо уже распространился), а значит не представляет серьёзной опасности для широкой общественности».
Утечка конфиденциального стратегического документа правительства Германии показывает, что оно совместно со СМИ и некоторыми учёными, очевидно, следует «шоковой стратегии», чтобы запугать людей «наихудшим сценарием». Население, для которого вирус в значительной степени безвреден, следует предостеречь от «болезненного удушья». Аналогично, дети, играющие на игровых площадках, могут стать причиной «мучительной смерти» их родителей.
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тому Влада Німеччини поступає вірно.. хоча більші повноваження все -таки у конкретних Земель..


Имеющиеся данные и статистика показывают, что вирус безвреден для более чем 95% населения (либо уже распространился), а значит не представляет серьёзной опасности для широкой общественности».



Це відносно..
Я думаю,цей "Специаліст по медицинскому праву" заговорив би інакше після тгого,якби заразився і захворів.... знаючи,що ліків не існує..
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Молодец, изучай дальше COVID-19: у світі захворіли понад 1 млн 348 тис. осіб, померли - 74,8 тис., одужали - 284,8 тис - Цензор.НЕТ 5263 Чем больше ЗЕбанду отмажешь, тем меньше сроков они получат.
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Британский проект «In Proportion» отслеживает смертность «с коронавирусом» в сопоставлении со смертностью от гриппа и общей смертностью, которая в Великобритании все еще находится на нормальном уровне или ниже и в настоящее время снижается.
Медицинский портал специалистов Rxisk указывает, что различные лекарства могут увеличить риск пострадать от коронавирусов в некоторых случаях до 200%.
Также известно, что вакцинация против гриппа может увеличить риск заболевания от коронавирусов. Это может быть ещё одной причиной высокой смертности в северной Италии, где накануне вспышки COVID-19 провели массовую вакцинацию от гриппа людей старшего возраста (65+), а также вакцинацию от пневмококка и менингококка. Вакцина от пневмококка влечёт риск развития пневмонии и тяжелой пневмонии у хронически больных людей. Знакомый профиль смертности в северной Италии.
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Вважайте, в Україні 5,8 тисяч населення. В такому випадку захворюваність в нас складає 22,7%. На 40 млн. тестів буде 9 млн. хворих. А коли хворий практично кожен четвертий, то карантин не має жодного сенсу. Треба скасовувати карантин, запускати економіку, а всі кошти пускати на лікування населення.
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Орган здравоохранения Гамбурга и судебно-медицинские эксперты в настоящее время проверяют смерти с положительным тестом, чтобы подсчитать только «реальные» смерти от коронавируса. В результате число смертей уже почти вдвое меньше по сравнению с данными Института Роберта Коха.
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дані в Інститут Коха звіки ?
З Німецьких жерел
тому " в порівняння з їх даними" -це якийсь ідіотизм..

скоріше всього німці здивувались завеликій смертності у порівнянні з Ізраїлем..
1.75 проти 0.64

вирішили "підправити".. COVID-19: у світі захворіли понад 1 млн 348 тис. осіб, померли - 74,8 тис., одужали - 284,8 тис - Цензор.НЕТ 8478
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7 April
05:29: 586 new cases and 4 new deaths in Pakistan. (Source)
05:28: 280 new cases and 9 new deaths in Peru. (Source)
05:28: 87 new cases in the Czech Republic. (Source)
05:21: 105 new cases and 6 new deaths in Norway. (Source)
05:20: 255 new cases and 1 new death in Israel. (Source)
05:19: 95 new cases and 5 new deaths in Australia, including 49 new cases and 3 new deaths in New South Wales.
05:18: 894 new cases and 46 new deaths in Germany. (Source)
05:13: 1,643 new cases and 172 new deaths in Spain. (Source)
05:01: 231 new cases and 2 new deaths in Japan. (Source)
04:00: 60 new cases, including 30 asymptomatic cases, in mainland China. There were no new deaths and no new cases in Hubei province. Two cases which were previously classified as asymptomatic were converted to symptomatic cases. (Source)
03:31: 12 new deaths in Nevada, United States. (Source)
03:30: 349 new cases and 7 new deaths in California, United States. (Source)
02:00: 54 new cases in New Zealand. (Source)
00:55: 296 new cases and 31 new deaths in Mexico. (Source)
00:48: 112 new cases and 1 new death in Panama. (Source)
00:42: 74 new cases and 5 new deaths in Argentina. (Source)
00:39: 69 new cases and 3 new deaths in Idaho, United States. (Source)
00:38: 79 new cases in Alabama, United States. (Source)
00:35: 138 new cases and 6 new deaths in North Carolina, United States. (Source)
00:27: 170 new cases and 6 new deaths in California, United States. (Source)
00:15: 726 new cases and 5 new deaths in Texas, United States. (Source)
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Еще в 2018 году «Немецкий журнал врачей» сообщал о «множестве случаев пневмонии» в северной Италии, что беспокоило власти. В то время загрязнённая питьевая вода считалась одной из причин.
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Впервые в мире правительство Швеции объявило о том, что оно собирается официально провести различие между смертями «от» и «с» коронавирусом. Это должно привести к дальнейшему сокращению зарегистрированных случаев смерти. Между тем, неуклонно растёт международное давление на Швецию с целью заставить её отказаться от своей либеральной стратегии. Похоже, некоторые правительства опасаются, что успех Швеции (как это уже имело место в Японии) может сделать очевидными неадекватность и контрпродуктивность их собственных мер.
В таком же положении оказалась и Беларусь - вторая европейская страна с либеральной стратегией в отношении COVID-19, которая испытывает давление со стороны глав соседних государств, международных организаций [1] [2] и СМИ.
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Данія перекрила корон з Швецією.

І правильно зробила.
Швеція ХЄРИТЬ ЗАГАЛЬНУ СТРАТЕГІЮ.
СТРАТЕГІЮ НА ЗМЕНШЕННЯ ПІКУ НАВаНТАЖЕННЯ НА СИСТЕМУ охорони здоров'я

ЯК І БІЛОРУСЬ,ВІД ЯКОЇ ВІДІЗОЛЮВАЛИСЬ ВСІ СУСІДИ
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Саме тому смертність у Швеції в рази вища ніж у сусідів?
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Не играйте со смертью.История доказывает что от пандемии спасение только изоляция,вакцинация,и антитела выработанные организмом если переболел и не УМЕР!
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Новичёк это была проверка на стресс тест...
Мир проглатил это отравление путиным так и не дав достойный ответ,

поэтому имеем такой же результат только уже в мировом масштабе
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ты подожди ещё, скоро вскроется вся правда
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Смертность 10% из 100%.На пандемию не тянет.Вирус действительно мощный по степени передачи ,но не отвечает тем мерам карантина,которые вводятся в Украине,да и в других странах.Многие ограничения вообще,можно было и не вводить.Маски -да.Дизенфекция транспорта-да.Ограничение мероприятий-да.Этого было б достаточно.Всё остальное,це вже психоз COVID-19: у світі захворіли понад 1 млн 348 тис. осіб, померли - 74,8 тис., одужали - 284,8 тис - Цензор.НЕТ 6041
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1. Что не так с вакциной от корона вируса? - https://www.youtube.com/watch?v=tTj5ejaIUzo
в дании уже приняли закон о принудительноцй вакцинации , хотя этой "вакцины" еще якобы не сущесвует... и тд. уже загнали всех в стойло - вакцинируют потом чипируют ... все это раздуто.
2. Профессор Гундаров: Коронавирус ни при чём - политика власти провоцирует тотальную пандемию психоза - https://www.youtube.com/watch?v=0EEHq9JhUhc

3. Почему элита не делает прививок. Билл Гейтс и элиты США отказываются от вакцинирования детей - https://www.youtube.com/watch?v=QC8VXjPzVWI -

ps: «Тот, кто отдаёт свою свободу за
безопасность, не получает ни того, ни другого». Т. Джефферсон
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Почему Германия справляется с коронавирусом лучше других стран в Европе.
https://www.forbes.ru/obshchestvo/396323-pochemu-germaniya-spravlyaetsya-s-koronavirusom-luchshe-drugih-stran-v-evrope

Самый важный фактор, позволяющий обеспечить низкую смертность в Германии, - это, похоже, массовое тестирование, пишет Business Insider. Ученые соглашаются в том, что многие случаи заражения не попадают в официальную статистику, так как врачи считают симптомы многих людей недостаточно острыми. И чем выше число проведенных тестов, тем больше таких «мягких» случаев можно обнаружить.
...
Германия тестирует 120 000 человек в неделю !!!!!................
-------------
Вангую. Пик китайской ***** в Украине , будет на Пасху и после нее еще и еще. До июня.
А может и июнь захватит.
Не хотелось бы.Увы.
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