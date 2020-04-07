 14 стационарных постов на границах въезда/выезда установят на Львовщине, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Львовской ОГА

Следовательно, решением комиссии ТЭБ и ЧС жителям Львовской области запрещено с 6.04.2020 находиться в общественных местах без маски или респиратора, перемещаться группой более 2-х человек, находиться в общественных местах лицам до 14 лет без сопровождения взрослых, посещать парки и зоны отдыха и проводить мероприятия, в которых принимает участие более 10-ти человек и тому подобное.

Также будет организовано 14 стационарных постов на границах въезда/выезда в 5 областей. На них будет организован мониторинг состояния здоровья путешествующих путем бесконтактного измерения температуры.

Кроме того, Департаменту социальной защиты населения облгосадминистрации поручено принять дополнительные меры к выявлению и обслуживания одиноких лиц среди граждан пожилого возраста, тех, кто находится на самоизоляции, и организовать надлежащую социальное сопровождение.

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Центры предоставления административных услуг в условиях жестких карантинных мер противодействия угрозе распространения коронавирусной инфекции будут обеспечивать предоставление услуг по перечню согласно приложению к постановлению КМУ от 11 марта 2020 №211 (в редакции постановления Кабмина от 2 апреля 2020 г. №255).

Напомним, на по состоянию на 6 апреля на территории Львовской области 27 пациентов с подтвержденным диагнозом, 81 человек - с подозрением на заболевание и один летальный случай вследствие болезни COVID-19.