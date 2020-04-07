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Все про:убийство (5537) Стерненко (65) Венедиктова (101) Офис генерального прокурора (213)

 Подозрение Стерненко будет в любом случае. Вопрос в квалификации, - генпрокурор Венедиктова

Генпрокурор Ирина Венедиктова уверяет, что подозрение одесскому активисту Сергею Стерненко, который смертельно ранил нападавшего, будет объявлено. Вопрос заключается лишь в квалификации: убийство или убийство при превышении пределов необходимой обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом генпрокурор сообщила в интервью УП.

"Смотрите, по Стерненко подозрение будет в любом случае, квалификация идет или 115-я статья, или 118-, но и так, и так это подозрение. 115-я – это убийство, 118-я – это убийство по самозащите. Разница – в квалификации, и это сделают следователи и прокуроры, а явно не генеральный прокурор", - сказала Венедиктова.

По словам руководительницы Офиса генпрокурора, дело Стерненко для нее как генерального прокурора является резонансным учитывая то, что оно касается защиты активистов.

"А будет подозрение? Конечно, подозрение будет, просто понимание, по какой статье, и это не от меня инициатива будет исходить и ни от кого. Потому что дело расследуется 2 года, вы же понимаете, что оно рано или поздно закончится? Вопрос квалификации", – заявила Венедиктова.

Квалификация дела будет происходить в том числе на основе экспертизы, которая только пришла.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венедиктова должна предоставить официальные разъяснения о давлении на Трепака ради сообщения о подозрении Стерненко, - "слуга народа" Васылив

Как сообщалось ранее, бывший заместитель генерального прокурора Виктор Трепак рассказал, что новая руководительница Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить о подозрении одесском активисту Сергею Стерненко

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3187207
 
 
 Топ комментарии
 
Нє, це не реванш регіоналів!
Правда, зебіли?
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ВЕНЕДИКТОВУ в отставку
Генпрокурор должен быть независим от власти
А ее пропихивал Ермак, шо говорит уже о подчиненнности генпрокурора секретарю канцелярии и по ссовместительству агенту фсб
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Если бы Амину не убили, то и ей была б готова уже пидозра венедиктовй, что посмела киллера ранить.
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Завтра генпрокурорша вимагатиме таку саму поправку, як і в путіна. Про невизнання норм міжнародного права.
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Пуйло підморгне своїй протеже і видасть 300 рубльов прємії. Старається агєнтка.
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Нє, це не реванш регіоналів!
Правда, зебіли?
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ВЕНЕДИКТОВУ в отставку
Генпрокурор должен быть независим от власти
А ее пропихивал Ермак, шо говорит уже о подчиненнности генпрокурора секретарю канцелярии и по ссовместительству агенту фсб
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Все видели как они в Раде, после назначения ,целовались
Это или абсурд или узурпация власти главным канцеляристом
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А ну значит Ермак и Венедиктова все делают правильно, если ху йлотроли стали их поливать грязью. Петя расты пока чуток успокоились.
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Мы слышим - Венедиктова, подразумеваем - Портнов.
Мы слышим - Портнов, подразумеваем - Венедиктова
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Если бы Амину не убили, то и ей была б готова уже пидозра венедиктовй, что посмела киллера ранить.
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Ты особо не умничай, ты не в Америке, где можно убить нападавшего. У нас в Украине уголовный кодекс практически времен СыСыСэРа, где самозащитой считается "ударили по щеке - подставь другую".
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Ну а венедиктову - по статье об использовании служебного положения в личных целях.
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какая же у нее морда зловещая с Мертвечуком вышла бы отличная пара
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Хто там вміє на фотошопі? Треба домалювати червону косинку. Я її як вперше побачи, то відразу такою і уявив. Комсомолка з карального загону.
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Патриотам тюрмы...регионалам реванш

Гордитесь этим голосовавшие па прикозу за КАКУЮ РАЗНИЦУ!!!!
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Уж очень она напоминает надзирательницу из концлагеря.
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Суд по ЕСПЧ просто плачет по делу Стерненко ибо государство не обеспечило своему гражданину право на защиту своего здоровья и жизни.
Об этом просто кричат нескоко покушений на него и понятно было рано или поздно непоправимое случится. Но мужику повезло и таки он выжил, но тут нашим прокурорам еще надо еще доказать, что правильно выжил!
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А Гепі підозра буде? За ним сотні трупів. А найбільшому спонсору знедолених Ахмєтову буде? За ним вже не сотні трупів, а тисячі. А Труханову буде? А коли нарешті буде підозра Кучмі?
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Это что, уровень Генпрокурора?
И она что, не читала УК?

Стаття 36. Необхідна оборона
...
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.

Поскольку на Стерненко напали ДВОЕ, то его в принципе нельзя судить за превышение необходимой обороны. Единственно, его попытка задержания нападавшего... Правда, и тут предусмотрено:

Стаття 38. Затримання особи, що вчинила злочин
1. Не визнаються злочинними дії потерпілого та інших осіб безпосередньо після вчинення посягання, спрямовані на затримання особи, яка вчинила злочин, і доставлення її відповідним органам влади, якщо при цьому не було допущено перевищення заходів, необхідних для затримання такої особи.

Навибирали.
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... и так будет с каждым талпайопом, которому "лишь бы не Порошенко"!

глав-зебил посадит всех тех, кто суетливо открывал ему ворота во власть.
и будет 1000 раз прав.
ибо идиоты должны страдать
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Был бы человек, а статья найдется!

Вышинский Андрей Януарьевич
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Суровая баба, принципиальная по-советски.
вор активист должен сидеть в тюрьме
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Да, принципиально выполняет чей то приказ, действительно по советски.
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Был бы любой случай, а подозрение найдётся. А вот качественное ли?
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Ага , ти спочатку досиди там,зі своїми кретинам, до того часу.Бо нормальні тебе нахєр послали і шлють.
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"Какая отвратітєльная рожа" у цієї венедіктової - 100% кацапка.
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Хоть одно умное решения от банды ЗЕшмаркли.
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Вопрос квалификации", - заявила Венедиктова.Источник: https://censor.net.ua/n3187207
Саме так, хай повідомить, як вона завалила кваліфікаційні іспити на суддю. З нікчемного вина отримали оцет. А чи добрий той оцет?
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Ця кацапка мене дратує .. і навіть курва не маскує ща вона антіукр. вата !
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все анти-украинские силы за то, что бы посадить Стерненко...
что бы остальные забились под шконку...
тем более победобесие скоро...

Подозрение Стерненко будет в любом случае. Вопрос в квалификации, - генпрокурор Венедиктова - Цензор.НЕТ 5811 Сергій Стерненко

@sternenko

·8 ч

Як добре, що у нас досі працюють канали кума путіна, які цитують помічника Януковича на замовлення міністра внутрішніх справ.

Подозрение Стерненко будет в любом случае. Вопрос в квалификации, - генпрокурор Венедиктова - Цензор.НЕТ 9360

Подозрение Стерненко будет в любом случае. Вопрос в квалификации, - генпрокурор Венедиктова - Цензор.НЕТ 6713
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https://youtube.com/watch?v=Ru13uhCCseE

Не смогли менты заказать его при Пете - тупо посадят при Зеле.
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Венедиктова - это типичная рыговская мразь, как Портнов, Лукаш, Бондаренко, Монтян, и прочая мафия коллборантов! Бандиты опять у власти, как при Януковиче!!!
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Прийде час і ця хвойда Венідіктова (зелене лайно) здрисне в рашку..чи буде покарана.
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Спочатку треба робити підозру Венедиктовій, бо досі не розслідує три замахи на вбивство Стерненка. І думаю, що цю пані треба брати під варту. На два місяці.
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Венедиктову надо судить, а не Стерненко. Зеленский полностью показал, кто он такой!!! Он сыграл роль актерскую порядочного в избирательной компании, как ему советовали люди специализирующиеся на избирательных компаниях, и я слышал, что он приминил технологии еще похожие на Кембридж аналитику. А пришел к власти и маску не сбросил, но по действиям очевидно уже стало, что это Януковича банда опять дорвалась!!!
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