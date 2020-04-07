 Подозрение Стерненко будет в любом случае. Вопрос в квалификации, - генпрокурор Венедиктова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом генпрокурор сообщила в интервью УП.
"Смотрите, по Стерненко подозрение будет в любом случае, квалификация идет или 115-я статья, или 118-, но и так, и так это подозрение. 115-я – это убийство, 118-я – это убийство по самозащите. Разница – в квалификации, и это сделают следователи и прокуроры, а явно не генеральный прокурор", - сказала Венедиктова.
По словам руководительницы Офиса генпрокурора, дело Стерненко для нее как генерального прокурора является резонансным учитывая то, что оно касается защиты активистов.
"А будет подозрение? Конечно, подозрение будет, просто понимание, по какой статье, и это не от меня инициатива будет исходить и ни от кого. Потому что дело расследуется 2 года, вы же понимаете, что оно рано или поздно закончится? Вопрос квалификации", – заявила Венедиктова.
Квалификация дела будет происходить в том числе на основе экспертизы, которая только пришла.
Как сообщалось ранее, бывший заместитель генерального прокурора Виктор Трепак рассказал, что новая руководительница Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить о подозрении одесском активисту Сергею Стерненко.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
Правда, зебіли?
Генпрокурор должен быть независим от власти
А ее пропихивал Ермак, шо говорит уже о подчиненнности генпрокурора секретарю канцелярии и по ссовместительству агенту фсб
Это или абсурд или узурпация власти главным канцеляристом
Мы слышим - Портнов, подразумеваем - Венедиктова
Гордитесь этим голосовавшие па прикозу за КАКУЮ РАЗНИЦУ!!!!
Об этом просто кричат нескоко покушений на него и понятно было рано или поздно непоправимое случится. Но мужику повезло и таки он выжил, но тут нашим прокурорам еще надо еще доказать, что правильно выжил!
И она что, не читала УК?
Стаття 36. Необхідна оборона
...
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
Поскольку на Стерненко напали ДВОЕ, то его в принципе нельзя судить за превышение необходимой обороны. Единственно, его попытка задержания нападавшего... Правда, и тут предусмотрено:
Стаття 38. Затримання особи, що вчинила злочин
1. Не визнаються злочинними дії потерпілого та інших осіб безпосередньо після вчинення посягання, спрямовані на затримання особи, яка вчинила злочин, і доставлення її відповідним органам влади, якщо при цьому не було допущено перевищення заходів, необхідних для затримання такої особи.
Навибирали.
глав-зебил посадит всех тех, кто суетливо открывал ему ворота во власть.
и будет 1000 раз прав.
ибо идиоты должны страдать
Вышинский Андрей Януарьевич
ворактивист должен сидеть в тюрьме
Саме так, хай повідомить, як вона завалила кваліфікаційні іспити на суддю. З нікчемного вина отримали оцет. А чи добрий той оцет?
все анти-украинские силы за то, что бы посадить Стерненко...
что бы остальные забились под шконку...
тем более победобесие скоро...
Сергій Стерненко
@sternenko
·8 ч
Як добре, що у нас досі працюють канали кума путіна, які цитують помічника Януковича на замовлення міністра внутрішніх справ.
Сергій Стерненко
@sternenko
·19 мин
Дивіться, вона прямо під час інтерв'ю вчиняє злочин
Венедиктова, ранее провалившая экзамен на должность судьи, теперь будет преследовать майдановцев, - нардеп от "Голоса" Совсун. ВИДЕО
Не смогли менты заказать его при Пете - тупо посадят при Зеле.