 Почти три тысячи человек стали жертвами коронавируса в Нью-Йорке, количество зараженных приближается к 70 тыс., - мэрия

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится на сайте мэрии.
По последним данным, у 68 тыс. 776 человек подтвердился коронавирус, из них 15 тыс. 333 были госпитализированы, 2 тыс. 738 человек умерли.
На первом месте по количеству заболевших находится боро Куинс - 23 083, на втором Бруклин - 18 434. За ними следуют боро Бронкс - 13 680, Манхэттен - 9 691 и Статен-Айленд - 3851.
На сайте отмечается, что больше всего заражений наблюдается в возрастной группе от 45 лет и старше, смертей - от 75 лет. Кроме того, среди заболевших мужчин больше, чем женщин.
Город Нью-Йорк является эпицентром эпидемии коронавируса в США, здесь и в одноименном штате фиксируются самые высокие показатели.
Боро - единица административного деления Нью-Йорка, всего в городе пять боро.
странно - им бы жить да жить.
А вот коронавирус поломал все их планы по обучению, работе и счастливой семейной жизни.
только за март от короны ЮК заявляет о 5000 смертях
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Тобто, в США кількість інфікованих 5,5 - 8,8 млн. В Україні - в межах 19 тис. - 30,4 тис. В Україні проведено 5800 тестів. Виявлено 1300 інфікованих. Тобто маємо повну нісенітницю з даними.
Америкоси пишуть, до речі, що хворих на коронавірус так само днем з вогнем не знайдеш, як і хворих на СНІД. Лікарні далі порожні. Де ті тисячі померлих, знають лише автори фейкодемії.
Но нам это подменили короной,которая там затесалась или нарисовалась кем то.Кому это выгодно?