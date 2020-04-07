 Минздрав будет раз в день публиковать данные по заболеваемости коронавирусом в Украине, - ЦОЗ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр общественного здоровья в Украине в Facebook.

"Обращаем внимание, что обнародование данных по заболеваемости COVID-19 в Украине от Центра общественного здоровья и Министерства здравоохранения Украины будет происходить раз в сутки каждое утро в 9:30", - говорится в сообщении.

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