EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество, Здоровье
  2415  15
Материалы по теме:
Все про:карантин (2433) Минздрав (2490) статистика (431) ЦОЗ (74) COVID-19 (3218) коронавирус (1923)

 Минздрав будет раз в день публиковать данные по заболеваемости коронавирусом в Украине, - ЦОЗ

Министерство здравоохранения только один раз в день будет сообщать статистику по заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр общественного здоровья в Украине в Facebook.

"Обращаем внимание, что обнародование данных по заболеваемости COVID-19 в Украине от Центра общественного здоровья и Министерства здравоохранения Украины будет происходить раз в сутки каждое утро в 9:30", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав может в среду 8 апреля запретить работу рынков при условии несоблюдения правил карантина, - Ляшко

Минздрав будет раз в день публиковать данные по заболеваемости коронавирусом в Украине, - ЦОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3187205
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
все, что сейчас связано в Украине с карантином - это результат непрофессиональных решений по бесконтрольному вьезду из-за границы и выбора 73 % клоуна. Теперь живите в цирке с представлениями каждый день....Мне-то что ? голова есть, руки есть,могу работать дистанционно, карантин соблюдаю, консервации полный погреб. А вот большинству из 73 такое и не снилось....
 показать весь комментарий
 
Куй тебе. Зеленым нужна эпидемия. Им нужно на что-то свалить свои провалы в экономике. Они слышали, что для борьбы с эпидемией нужно массовое тестирование, поэтому у нас тестирование практически не делается. Зато они придумали катастрофический карантин. Чем хуже, тем зеленым лучше.
 показать весь комментарий
 
На сайте минздрава можно найти рекламу ресторанов, рецепты лечения диареи и еще хз что, только не статистику по вирусу.
Небось, тоже Дубилету заказывали?

На белорусском сайте ищешь статистику и сразу все видишь.

Дебылы, мля.
В этом вся ваша квалификация, так вы и лечите!
 показать весь комментарий
 
 
Это я должен доверять статистике, взятой на каком то левом ресурсе, а не на сайте минздрава?
Надеюсь, там хоть не пишут, что вирус передается по сетям мобильной связи?
 показать весь комментарий
 
Поэтому там нет карантина, а у нас есть.
 показать весь комментарий
 
Власть прикрыть малый и средний бизнес, это дебилизм, я думаю от чего больше людей умрет, от коронавируса, или от голода изза карантина.
 показать весь комментарий
 
Статистика какая? Протестировали 0,00001% процент населения, усе в порядке шеф, пациент идет на поправку.
Эта статистика?
 показать весь комментарий
 
Більш за всіх заразу розносять чиновники. Збираються купами, ходять зграями. Хто побаче чиновника без намордника, виписуй йому штрафа монтіровкою межи очі.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх