 Минздрав будет раз в день публиковать данные по заболеваемости коронавирусом в Украине, - ЦОЗ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр общественного здоровья в Украине в Facebook.
"Обращаем внимание, что обнародование данных по заболеваемости COVID-19 в Украине от Центра общественного здоровья и Министерства здравоохранения Украины будет происходить раз в сутки каждое утро в 9:30", - говорится в сообщении.
Небось, тоже Дубилету заказывали?
На белорусском сайте ищешь статистику и сразу все видишь.
Дебылы, мля.
В этом вся ваша квалификация, так вы и лечите!
Надеюсь, там хоть не пишут, что вирус передается по сетям мобильной связи?
Эта статистика?