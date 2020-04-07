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 Зеленский заявил, что молится за здоровье Джонсона. Ряд мировых лидеров желают ему выздоровления

Президент Владимир Зеленский заявил, что молится за здоровье премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого диагностировали коронавирус.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского. 

"Вместе со всеми британцами мы хотим Борису Джонсону бороться и победить, мы молимся за его здоровье", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состояние заболевшего коронавирусом премьера Британии Джонсона ухудшилось, его перевели в реанимацию

Как передает Интерфакс-Украина лидеры ряда государств в ночь на вторник выразили пожелания скорейшего выздоровления премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, попавшему ранее в отделение интенсивной терапии после заражения коронавирусом COVID-19.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил поддержку Джонсону, его семье и всему британскому народу. "Я желаю ему быстро преодолеть это испытание", - написал французский лидер в твиттере.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в свою очередь заявил, что "народ Израиля молится о быстром и полном выздоровлении нашего друга, британского премьера Бориса Джонсона".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди также выразил надежду в твиттере, что его британский коллега скоро поправится. "Надеюсь увидеть вас в превосходном здоровье очень скоро", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вместе мы это преодолеем!" - Зеленский пожелал Джонсону скорейшего выздоровления

Глава испанского правительства Педро Санчес заявил о "солидарности и наилучших пожеланиях" Джонсону. "Для наших стран сейчас тяжелое время, но, проявив силу и сплоченность, мы сможем победить в этой битве", - добавил он в твиттере.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил "сердечные пожелания" здоровья Джонсону, которого он назвал своим "другом".

Первый министр Шотландии Никола Стерджен написала в соцсети, что направляет свои наилучшие пожелания глава британского правительства.

Бывший премьер Великобритании Тереза Мэй со своей стороны указала, что "все мои мысли и молитвы сейчас - с Борисом Джонсоном и его семьей".

Другой экс-глава британского правительства Дэвид Кэмерон пожелал выздоровления Джонсону. "Мы все хотим видеть Вас здоровым на Даунин-стрит", - написал он в твиттере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер-министр Великобритании Джонсон c COVID-19 лег в больницу

В понедельник вечером сообщалось, что состояние премьера Великобритании Бориса Джонсона, заболевшего коронавирусом, ухудшилось. Его перевели в отделение интенсивной терапии. Он попросил главу МИД Великобритании Доминика Рааба замещать его в тех случаях, когда это будет необходимо.

Источник: https://censor.net.ua/n3187203
 
 
 Топ комментарии
 
Прошу зебілів сказати, чи вони бачили своє обнюхане гундосе опудало в якійсь церкві чи таким, що молиться ?

Я за цією істотою не стежу, але воно навіть на Різдво ніде не показалося.

То кому воно зараз молиться ??? Чи це для красного слівця ? Падла лицемірна !
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Чого та катастрофа ходяча вчепилася до того бідного Джонсона?За пуйла краще помолився б.А Джонсон,Бог дасть,видужає .
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В каком патриархате молится Явашвырок?
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как это не верующий ?
у него ТЕЛЕНОЧЕК ЗОЛОТОЙ в кабинете стоит Зеленский заявил, что молится за здоровье Джонсона. Ряд мировых лидеров желают ему выздоровления - Цензор.НЕТ 7538
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в "советско-еврейском" - сам признался.
ну и КЛОУН ! Зеленский заявил, что молится за здоровье Джонсона. Ряд мировых лидеров желают ему выздоровления - Цензор.НЕТ 8147
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он и на могилу соплеменников в Бабьем Яру с болдуна вечером нехотя приперся

"он же еврей, ему не надо"
главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх.
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Какой патриархат, там пейсы пробиваются ))) Тору в штанах прячет )))
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Прошу зебілів сказати, чи вони бачили своє обнюхане гундосе опудало в якійсь церкві чи таким, що молиться ?

Я за цією істотою не стежу, але воно навіть на Різдво ніде не показалося.

То кому воно зараз молиться ??? Чи це для красного слівця ? Падла лицемірна !
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Кому кому - твоему богу.Зеленский заявил, что молится за здоровье Джонсона. Ряд мировых лидеров желают ему выздоровления - Цензор.НЕТ 3331
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Чого та катастрофа ходяча вчепилася до того бідного Джонсона?За пуйла краще помолився б.А Джонсон,Бог дасть,видужає .
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отвали, ЧМО !!!

за Бориса пристойные люди помолятся ! Зеленский заявил, что молится за здоровье Джонсона. Ряд мировых лидеров желают ему выздоровления - Цензор.НЕТ 3428
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Клоун -клоуну ....Просто у англичан прозвище Boris the clown 🤡
Ничего личного- интеллектуальный сарказм...
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пусть англичане из Остин- банка золото Полуботка отдадут там уже 100 миллиардов накапало ..как услышали что украина в ЕС идет так и сделали брексит ...но еще не вечер господа
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Почему не путлер валяется на больничке,а Джонсон? Что за несправедливость?
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Чому ми весь чуємо лише про лікарів для італійців, Джонсона...? А до українців ми бачимо лише диференційований підхід в залежності від віку? А як же 24 стаття Конституції України? Стаття 24 Конституція України 2013:
"Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, ..."
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Что ты "бачишь"? Если бы "бачив", не писал бы фигню. Тот, с "дифференцированным подходом" в стиле "старше 65 лет- трупы"- уже в отставке. Зеленский заявил, что молится за здоровье Джонсона. Ряд мировых лидеров желают ему выздоровления - Цензор.НЕТ 2066
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Странный заголовок. Зеленский сказал МЫ молимся, имея ввиду НАРОД УКРАИНЫ, от лица которого говорит его президент. Но, видимо, Цензор и Ко себя к этому народу не причисляет.
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Он имел ввиду народ святой земли, а не Украины Зеленский заявил, что молится за здоровье Джонсона. Ряд мировых лидеров желают ему выздоровления - Цензор.НЕТ 8805
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а какому Богу Зе молится? "Ряд мировых лидеров желают ему выздоровления" - кому Зеленскому? двусмысленный заголовок. Зе уже вряд ли "поправится" у него запущенный случай CLOWN-95. А Джонсон - пусть поправляется.
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